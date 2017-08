Vr-game Mars 2030 laat gebruikers rondlopen op de rode planeet

Fusion Media Group heeft in samenwerking met MIT en NASA de vr-game Mars 2030 uitgebracht op Steam. De game biedt gebruikers van de HTC Vive of de Oculus Rift de mogelijkheid om veertig vierkante kilometer van de rode planeet te verkennen.

De vr-game geeft gamers de mogelijkheid om rond te lopen, een vlag neer te zetten, rotsblokken op te pakken en rond te rijden met een speciaal voertuig. De gevonden stenen kunnen naar een laboratorium worden gebracht om daar te worden onderzocht. Om misselijkheid tijdens het lopen op de virtuele planeet te voorkomen, kan de astronaut zich teleporteren naar verschillende plekken. Mars 2030 is vooral een simulatie en eigenlijk geen echte game; er zijn geen missies of taken die voltooid moeten worden.

De game is bedoeld om gebruikers van de vr-headsets een indruk te geven hoe het eruit ziet op Mars. Daarvoor is terrein van de planeet ontworpen op basis van satellietdata van NASA. In de vr-simulatie is al een basis aanwezig, waaronder een kas waar groenten worden verbouwd. Er is een dag- en nachtcyclus aanwezig. Alles is ontworpen met de hoogst mogelijke wetenschappelijke accuraatheid, vertelt een ontwerper aan The Verge.

Mars 2030 kost 15 euro en is beschikbaar voor de Oculus Rift en de HTC Vive. De simulatie komt volgend jaar ook beschikbaar voor de Playstation VR. De game kan overigens gratis worden gedownload door leraren en studenten.