Ontwikkelaar inXile krijgt investering voor onaangekondigde virtualreality-rpg

Ontwikkelaar inXile Entertainment heeft een investering van 4,5 miljoen dollar gekregen, omgerekend zo'n 3,9 miljoen euro, voor het maken van een virtualreality-rpg die zich afspeelt in een open wereld. De game is nog niet aangekondigd.

Het investeringsgeld is afkomstig van gumi VR, een dochter van uitgever gumi die zich richt op mobiele games, zo maakt inXile bekend. De ceo van gumi VR neemt ook zitting in het bestuur van inXile Entertainment. De vr-game moet beschikbaar komen op 'alle platforms'. Vermoedelijk wordt daarmee gedoeld op de HTC Vive, Oculus Rift en PlayStation VR.

Wanneer het spel uitkomt en wat het thema is van de game, is nog niet bekendgemaakt. Wel spreekt inXile over een survival-rpg. De ontwikkelstudio maakte eerder al The Mage's Tale voor de Oculus Rift en HTC Vive. Dat is een dungeon crawler. Waarschijnlijk heeft inXile de investering binnengehaald omdat het met die game bewezen heeft een virtualrealitygame te kunnen maken.

In de afgelopen jaren heeft inXile Entertainment met ceo Brian Fargo aan het roer een aantal succesvolle crowfundingcampagnes uitgevoerd om games op de markt te kunnen brengen. Op die manier werden Wasteland 2 en Torment: Tides of Numeria uitgebracht. Momenteel werkt de studio aan Wasteland 3 en The Bard's Tale IV.