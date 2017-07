Ontwikkelaar past html5-engine PuzzleScript aan voor dungeon crawlers

Een ontwikkelaar heeft de html5-engine PuzzleScript aangepast voor firstpersonperspectief en 3d-rendering. DungeonScript moet het makkelijk maken Dungeon Master-achtige games te ontwikkelen en te draaien in de browser.

Ontwikkelaar Jarred 'Farbs' Woods kwam naar eigen zeggen op het idee voor DungeonScript toen een vriend van hem aangaf niet te weten hoe hij moest beginnen bij het ontwikkelen van een dungeon crawler. Farbs bedacht dat PuzzelScript, maar dan vanuit eerstepersoonsperspectief, hier voor geschikt zou zijn. PuzzelScript is een html5-engine waarmee leken eenvoudige puzzelgames voor in de browser kunnen maken. De code om een speler een kist te laten duwen als deze er tegenaan loopt is bijvoorbeeld

[ > Player | Crate ] -> [ > Player | > Crate ]

"Het mooiste van PuzzeScript, en daarmee van DungeonScript, is dat je een volledige game met alleen het bewerkingsvenster in een browser kunt maken en delen. Alles, van het grafische werken tot de audio en de gamelogic bevindt zich in een eenvoudig tekstbestand en er is een deelknop direct in het scherm", aldus Farbs.