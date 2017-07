NASA zet historische video's experimentele vliegtuigen op YouTube

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft meer dan driehonderd historische video's uit haar archief op YouTube geplaatst. In de video's zijn onder meer lanceringen, testvluchten en crashes van experimentele vliegtuigen te zien.

De video's komen uit de collectie van het voormalige Dryden Flight Research Center; ze waren daar eerder al te bekijken maar zijn nu allemaal verzameld in een YouTube-afspeellijst. In de historische video's, waarvan sommige meer dan zeventig jaar oud zijn, legt NASA verschillende belangrijke momenten in de luchtvaartgeschiedenis vast

Zo zijn er beelden van de eerste lancering van de X-43A, het snelste vliegtuig ooit, dat een maximale snelheid van 11.850 kilometer per uur bereikte. Ook zijn meerdere video's van de 'Endeavour', een van NASA's vijf werkende spaceshuttles, te zien. Daarnaast zijn er minder serieuze momenten, zoals grappen die de medewerkers met elkaar uithalen.

Volgens Motherboard is er een social media team aan het werk om het complete beeldarchief op zowel YouTube als de officiële NASA-website te plaatsen. Op YouTube zijn ongeveer driehonderd van de goedgekeurde vijfhonderd video's aanwezig. De filmpjes zijn meestal rond één minuut lang, maar met de grote hoeveelheid beeldmateriaal zal zelfs een toegewijde luchtvaartfanaat voorlopig wel even zoet zijn.