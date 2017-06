Door Arnoud Wokke, donderdag 8 juni 2017 14:25, 26 reacties • Feedback

Astronomen van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hebben een zwaartekrachtlens gebruikt om de massa te bepalen van een witte dwerg die ooit door een Nederlander is ontdekt. Met zwaartekrachtlenzen is het mogelijk om dingen te zien die normaal minder zichtbaar zijn.

Een zwaartekrachtlens is het door Einstein ontdekte effect dat de zwaartekracht van een ster ruimte en tijd kan buigen. Door een ver weg gelegen ster te observeren die de witte dwerg Stein 2051B passeerde, konden NASA-wetenschappers met grotere precisie de massa van de witte dwerg inschatten. Hoe meer massa een ster heeft, hoe groter de zwaartekracht is en dus hoe meer licht van een achtergelegen ster zal afbuigen. De Hubble-telescoop nam de afwijking waar. Stein 2051B is genoemd naar Johan Stein, een astronoom uit de Noord-Brabantse plaats Grave.

Behalve voor het bepalen van de massa van sterren kunnen astronomen zwaartekrachtlenzen ook voor andere doeleinden gebruiken. Hubble kon door dat effect meer details waarnemen van infraroodsterrenstelsels, de 'kraamkamer' van sterren. Daardoor zijn elementen te zien van minder dan honderd lichtjaar van elkaar, iets dat op die afstand zonder zwaartekrachtlenzen onmogelijk is.

Albert Einstein voorspelde het bestaan van zwaartekrachtlenzen in zijn relativiteitstheorie. Het effect was voor het eerst zichtbaar tijdens een zonsverduistering bijna een eeuw geleden, toen astronomen waarnamen dat de zon het licht van direct omringende sterren afboog.