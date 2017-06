Door Olaf van Miltenburg, maandag 12 juni 2017 14:32, 17 reacties • Feedback

Het OS/2 Museum heeft een werkende schijf met daarop PC DOS uit juli 1981 gevonden en werkend gekregen. Het lijkt daarmee om het oudste nog draaiende pc-besturingssysteem te gaan. De versie bevat enkele tools die niet in de uiteindelijke release zaten.

IBM PC DOS 1.0 verscheen in augustus 1981, tegelijk met de IBM Personal Computer 5150, maar toen het OS/2 Museum de 160K-diskette die het had ontvangen startte, bleek het hierop aanwezige besturingssysteem van begin juni 1981 te zijn. De prerelease wijkt op diverse vlakken af van de uiteindelijke software.

Zo is in tegenstelling tot de latere release ASM.COM aanwezig, de 8086-assembler die Seattle Computer Products, of SCP, bij de ontwikkeling gebruikte. SCP was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 86-DOS. Microsoft kocht de volledige rechten op deze software op 27 juli 1981 en paste 86-DOS aan om het als IBM PC DOS uit te brengen. Daarnaast was de game Basic Space Wars aanwezig in de prerelease.

Het museum had wat moeite de software draaiend te krijgen omdat de DOS-versie minder stack space bood dan latere versies. Op een originele IBM PC draaide het wel, maar ook niet altijd stabiel. Volgens de organisatie is het een interessant museumstuk en niet de oudste DOS-versie, maar wel het oudste besturingssysteem voor de pc.