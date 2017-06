Door Julian Huijbregts, dinsdag 13 juni 2017 20:40, 2 reacties • Feedback

Er komt een vr-versie van Mario Kart, maar die zal niet voor gamers thuis speelbaar zijn. Wie in virtual reality rondjes wil crossen met bekende Nintendo-personages en elkaar het leven zuur wil maken met items als bananen en rode schildjes, zal af moeten reizen naar Tokio.

De vr-versie van Mario Kart is gebaseerd op Mario Kart Arcade GP, een game die sinds 2005 in arcades te vinden is. Bandai Namco gaat het spel gebruiken in zijn vr-arcadehal, in de wijk Shinjuku in de Japanse hoofdstad.

In de promotievideo is te zien dat er gebruikgemaakt wordt van HTC Vive-headsets en ook de nieuwe motion trackers worden ingezet. Bij de vr-versie van Mario Kart GP worden die trackers op de armen van spelers vastgemaakt, zodat ze met gooibewegingen daadwerkelijk items naar elkaar kunnen smijten.

Naast de vr-versie van Mario Kart, komen er veel meer vr-games in de hal. Volgens de aankondiging komen er meer dan vijftien vr-activiteiten in de vr-arcade. Zo komen er games gebaseerd op Ghost in the Shell, Evangelion en Dragon Ball.