YouTube-filmmaker duikt in geschiedenis van mysterieuze arcadekast 'Polybius'

YouTube-filmmaker 'Ahoy' heeft een uur lang durende documentaire op YouTube gezet waarin hij de geschiedenis van de Polybius-arcadekast onderzoekt. De game zou mogelijk een experiment zijn in mind control door de Amerikaanse regering.

De Polybius-arcadekast zou in 1981 zeer tijdelijk in een beperkt aantal speelhallen in de Amerikaanse staat Oregon geplaatst zijn. Verhalen over Polybius spraken ervan dat spelers ziek werden van het spel, ze zouden geheugenverlies en nachtmerries te verduren krijgen. Ook zouden ze zich anders gaan gedragen en volledig de interesse in videogames verliezen. Het geheel doet denken aan het MKUltra-programma van de CIA in de jaren '50 tot '70, waarin experimenten op mensen werden uitgevoerd om nieuwe verhoortechnieken en -drugs te ontwikkelen.

Ondanks de grootste verhalen omtrent de arcadekast is er echter geen enkel exemplaar van Polybius te vinden. De Britse filmmaker neemt het op zich om alle vindbare sporen van de kast op een rij te zetten en te proberen een definitief antwoord te vinden op de vraag: wat is er wel en niet waar aan de verhalen over Polybius? Zijn zoektocht leidt hem langs internetforums, nieuwsgroepen, kranten, web-archieven en tijdschriften die samen een kruimelspoor vormen dat meerdere werelddelen afgaat. Uiteindelijk komt hij misschien wel zo dicht mogelijk op de bron als een mens kan komen.

Bedoeld of onbedoeld, de video dient ook als een mooie nostalgietrip voor liefhebbers en kenners van de speelhallen van vroeger.