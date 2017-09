Deelname Delfts team aan zonneautorace onzeker door problemen accutransport

Het Nuon Solar Team heeft grote problemen in aanloop naar de Bridgestone World Solar Challenge, die volgende maand van start gaat. De accu van de Nuna9-zonneauto blijft bij het transport steken in Singapore. Het team overweegt in AustraliŽ een nieuwe accu te bouwen.

Het lukt het team uit Delft niet om de accu van Singapore naar Australië te krijgen omdat luchtvaartmaatschappijen minder geneigd zijn niet-standaard accu's te vervoeren, door strengere regelgeving. Het Nuon Solar Team probeert nu de accu over de weg naar Kuala Lumpur, en dan via de lucht naar Sydney en dan weer over de weg naar Darwin.

"De route zal sowieso veel tijd gaan kosten en kan op veel punten weer vastlopen", zegt teamleider Sander Koot. Daarmee komt de tijd die het team nog nodig heeft voor testwerk in het geding. De studenten zijn daarom bezig met een alternatief. Ze proberen onderdelen voor een nieuwe accu uit Japan te halen om deze ter plekke in elkaar te zetten.

Niet alleen het team uit Delft, winnaar van de vorige Solar Race in 2015, kampt met tegenslag. Eerder deze week bleek dat het Twentse team moeite had om de gehele RED Shift-zonneauto naar Australië te krijgen. Die auto is inmiddels door de douane en komt vrijdag aan. De Bridgestone World Solar Challenge begint op 8 oktober. De route van Darwin naar Adelaide is 3000km lang en de verwachting is dat de eerste auto's op 12 oktober de finish bereiken.