Technicus zet werkende 3,5mm-jack in iPhone 7

Een in China verblijvende Amerikaanse engineer heeft voor Apple de iPhone 7 een stukje beter gemaakt: hij heeft zelf een 3,5mm-jack in de behuizing van het toestel gezet. Alles werkt, al is het niet makkelijk om een toestel om te bouwen.

Apple claimde vorig jaar dat er geen ruimte was om een 3,5mm-aansluiting op de iPhone 7 te zetten, maar dat is volgens de engineer, Scotty Allen, niet helemaal juist: hij heeft de accu en de trilmotor van het toestel een klein beetje opgeschoven en toen was er ruimte genoeg om de hoofdtelefoonaansluiting te gebruiken.

De meeste hoofdbrekens kostte het om het geheel te laten werken. Het digitale audiosignaal omzetten in een analoog signaal gebeurt via een dongle van Apple, van Lightning naar 3,5mm. Vervolgens had hij een eigen pcb nodig om twee Lightning-poorten aan te sluiten op het pcb; eentje van de reguliere laadpoort en eentje van de 3,5mm-jack.

Allen brak onder meer twee schermen van iPhone 7-exemplaren en veel andere onderdelen tijdens zijn zoektocht om de 3,5mm-aansluiting toe te voegen aan het toestel. Volgens hem is de operatie nog niet makkelijk zelf uit te voeren, omdat het pcb niet commercieel verkrijgbaar is en het boren van het gat in de behuizing een specialistische machine vereist.

De technicus vergaarde dit voorjaar bekendheid toen hij zelf vanuit onderdelen een iPhone 6s Plus in elkaar zette. Het is te hopen dat Apple dit soort signalen opvangt en de 'courage' heeft om de geliefde aansluiting weer in te bouwen in toekomstige iPhones.

Update, vrijdag: Deze .geek vermeldde dat het ging om een iPhone 7 Plus, maar het was een veel kleinere iPhone 7.