Amerikaans honkbalteam gebruikte smartwatches om vals te spelen

Smartwatches hebben de grote massa nog niet weten te bereiken, want het is nog wachten op features die de slimme horloges echt onmisbaar maken. De Boston Red Sox dachten een nuttige toepassing gevonden te hebben, maar afkijken met behulp een Apple Watch blijkt niet te mogen.

Het Amerikaanse honkbalteam heeft volgens The New York Times smartwatches ingezet om de signalen die de vanger geeft aan de werper van de tegenpartij door te geven. Dat zou het team gedaan hebben in een aantal wedstrijden, waaronder een wedstrijd tegen de Yankees. Onderzoekers van de Major League Baseball-competitie zijn op de zaak gezet nadat de Yankees een klacht indienden, met videobewijs.

Op de video is te zien hoe de assistent-trainer van de Red Sox op zijn Apple Watch kijkt en vervolgens informatie doorspeelt aan andere spelers in de dug-out. Deze spelers maken vervolgens gebaren naar spelers in het veld, om aan te geven hoe de pitcher gaat gooien. Op die manier kan de slagman anticiperen op de worp. De onderzoekers bevestigen de claim van de Yankees aan de hand van hun eigen videomateriaal.

Het videopersoneel stuurt de informatie over de signalen die de assistent-coach binnenkrijgt op zijn Apple Watch. Videopersoneel kan dankzij zicht op de camerabeelden de signalen van de vanger zien. De Red Sox hebben toegegeven dat er communicatie is tussen videopersoneel en spelers, maar hebben ook zelf een aanklacht ingediend tegen de Yankees. De Red Sox zeggen dat de Yankees beelden van hun eigen televisienetwerk gebruiken om signalen af te kijken. Dat ontkennen de Yankees.

Het afkijken en doorgeven van signalen is bij honkbal niet verboden, maar volgens de regels mogen er geen elektronische hulpmiddelen of verrekijkers worden gebruikt in de dug-out. Het is niet duidelijk wat voor straf de Red Sox krijgen voor hun slimme gebruik van de Apple Watch. Mogelijk wordt er nog een verder onderzoek ingesteld waarin ook de tegenaanklacht wordt behandeld.