Samsung heeft op de IFA drie mobiele fitnessaccessoires gepresenteerd en een daarvan is de Gear Sport. Deze nieuwe smartwatch van het Koreaanse bedrijf volgt de Gear S3 op, die vorig jaar in Berlijn voor het eerst werd getoond. We worden altijd blij van de besturing van de Gear S-horloges, omdat een roterende bezel simpelweg een fijne manier is om een smartwatch te bedienen, in tegenstelling tot het priegelen met je vinger op een klein aanraakscherm. Wel waren we een halfjaar terug minder te spreken over het ecosysteem van Samsung, omdat er toch wat weinig echt goede apps beschikbaar waren.

Met de Gear Sport probeert Samsung te bouwen aan dat ecosysteem. Er is een nieuwe partner aangetrokken in de vorm van Speedo, het merk dat je wellicht kent van de wat strakke zwembroeken. De focus van vernieuwing ligt bij de Gear Sport dan ook grotendeels op zwemmen. Het nieuwe slimme horloge heeft namelijk een 5 atm-classificatie. Dat betekent niet dat je ermee kunt duiken of zelfs maar snorkelen, maar wel dat je ermee kunt zwemmen, zelfs in zout water. Een beetje verwarrend is het 50m-predicaat dat ook bij deze certificering hoort. Het betekent namelijk geenszins dat je er in de praktijk vijftig meter mee onder water kunt.

Toch is dit voor de meeste sportzwemmers waarschijnlijk prima. Een duik vanaf de kant van het sportbad moet deze smartwatch overleven volgens Samsung. De fabrikant heeft in het fitnessdeel van Tizen een zwemoptie gestopt en als je wat uitgebreidere opties wilt als sportzwemmer, kun je de Speedo On-app downloaden. Daarmee kun je bijvoorbeeld instellen hoe lang het zwembad is en welke zwemslag je doet, zoals borstcrawl of schoolslag. De Gear Sport kan dan bijvoorbeeld bijhouden hoeveel slagen je per baantje nodig hebt, en je kunt natuurlijk de gebruikelijke doelen stellen.

Voor de niet-zwemmers

Dat er zoveel nadruk ligt op de nieuwe zwemmogelijkheden met dit slimme sporthorloge, zegt iets over de vernieuwingen bij deze Gear Sport ten opzichte van de Gear S3 en S2. Er is daarover namelijk niet heel veel te melden. Toch gaan we de vernieuwingen die er wel zijn, even af.

Wat het formaat betreft zit de Gear Sport meer in de richting van de Gear S2 dan in die van de Gear S3. Laatstgenoemde was dan ook meer op stijl gericht en iets meer een modeaccessoire. De Gear Sport heeft een wat praktischere uitstraling en hoewel hij niet misstaat buiten de sportschool, is het ontwerp niet heel sprankelend. Wel is het fijn voor liefhebbers van wat compactere horloges dat hij ongeveer het formaat heeft van de Gear S2. Hieronder zie je die afmetingen en de belangrijkste specificaties.

Smartwatch Gear S2 Gear S3 Gear Sport Afmetingen (mm) 42,3 x 49,8 x 11,4 46,1 x 49,1 x 12,9 42,9 x 44,6 x 11,6 Gewicht (gram) 47 57 50 Accucapaciteit (mAh) 250 380 300 Soc Exynos 3250 Exynos 7270 Exynos 7270 Scherm 1,2 inch oled 1,3 inch oled 1,2 inch oled Werkgeheugen 512MB 768MB 768 ram Opslaggeheugen 4GB 4GB 4GB

Het verschil met de Gear S3 is groter dan de getallen doen vermoeden. Je merkt absoluut dat het een kleiner horloge is als je het om je pols hebt. Het fijne is dat de specificaties, ondanks de geringere grootte, wel meer op die van de Gear S3 lijken dan op de specs van de Gear S2. Zo heeft Samsung gps in de smartwatch weten te proppen en dat is natuurlijk fijn als je je smartphone thuis wilt laten bij het sporten.

Ook wat de overige specificaties betreft is hij vrijwel gelijk aan de Gear S3. Hij heeft een 14nm-dualcore-Exynos 7270-soc die op 1GHz draait, dezelfde hoeveelheid werkgeheugen en dezelfde hoeveelheid opslag. Het scherm is van Gorilla Glass 3, en heeft dezelfde resolutie en ook dezelfde sensoren. Het horloge heeft een barometer, hoogtemeter, gyroscoop en accelerometer. Ook heeft het een hartslagmeter en die moet wat accurater zijn dan die van eerdere Samsung-wearables, maar dat konden we tijdens onze hands-on lastig testen.

De accucapaciteit is met 300mAh groter dan die van de Gear S2, die een vergelijkbaar scherm heeft. De Gear S3 heeft iets meer ruimte in zijn behuizing en een groter scherm, waardoor deze ook een grotere accucapaciteit heeft. We vermoeden dat de Gear Sport op basis van de specificaties alsnog net iets minder lang meegaat dan de Gear S3. Je kunt de Gear Sport overigens weer draadloos opladen met de bijgeleverde lader.

We hebben Tizen ook nog even goed bekeken tijdens het betastmoment op de Samsung-stand in Berlijn. Er zijn niet veel nieuwe functies te melden, maar er vielen ons wel een paar wijzigingen op. Zo kun je nu niet alleen bijhouden hoeveel calorieën je verbrandt, maar ook hoeveel je binnenkrijgt.

Dat laatste zul je wel zelf moeten invoeren, wat vrij gemakkelijk werkt door aan de roterende bezel te draaien voor het gewenste aantal, maar wat in de praktijk waarschijnlijk alleen fanatiekelingen zullen doen. Als je het doet, word je beloond met een overzicht van dagen waarbij netjes wordt vermeld hoeveel dagen je verbranding meer is dan je inname of andersom. Je kunt ook in één opslag zien of je op een bepaalde dag al genoeg calorieën verbrand hebt ten opzichte van wat je binnenkreeg.

Een tweede nieuwe functie in Tizen is het kunnen besturen van PowerPoint-presentaties, waarbij je een dia naar voren of juist terug kunt gaan. Het is een bescheiden functie, maar voor sommige mensen wellicht best fijn.

Samsung heeft een scala aan horlogebandjes in de aanbieding voor de Gear Sport. Zo heb je bandjes van stof, leer, rubber en ook rubber met daaroverheen leer. Deze laatste zijn fraai uitgevoerd, maar wel erg dik en stug.

Er is zoals gezegd weinig echte vernieuwing te bespeuren en het feit dat je met de Gear Sport kunt zwemmen, is zijn meest onderscheidende functie ten opzichte van andere Samsung-smartwatches. Wel is het fijn voor de liefhebbers van het wat bescheiden formaat smartwatch dat er nu wat afmetingen betreft een opvolger is voor de Gear S2 met ingebouwde gps. De adviesprijs is met 350 euro iets lager dan die van de Gear S3 bij introductie en dat lijkt ons terecht. Hij zal vanaf 27 oktober in de Benelux verkocht worden.

Gear Fit2 Pro en IconX 2018

Hoewel we de Gear Sport het interessantste fitnessaccessoire vonden, heeft Samsung nog twee fitnessproducten geïntroduceerd op de IFA 2017.

De Gear Fit2 Pro heeft net als de Gear Sport een ingebouwde gps-functie en dezelfde verbeterde hartslagsensor als de nieuwe smartwatch. De zwemfuncties zijn ook dezelfde, evenals de 5 atm-specificatie. Het gebogen oledscherm ziet er mooi uit op deze nieuwe fitnesstracker en hij zit lekker om de pols, al is hij wat lijvig voor een fitnessbandje dat je continu omhebt.

De IconX 2018 is de opvolger van Samsungs eerdere IconX-oordopjes, die via bluetooth werken. Ze zijn bedoeld voor fitnessdoeleinden. Je kunt er uiteraard muziek mee afspelen vanaf een ander bluetoothapparaat, zoals een smartphone, maar je kunt er ook lokaal muziek op kwijt, want ze hebben 4GB opslaggeheugen. Je krijgt er een oplaaddoosje bij, dat een accucapaciteit van 340mAh heeft waar de oordopjes zelf 82mAh hebben. De vooruitgang in accuduur ten opzichte van zijn voorganger is overigens opvallend. Waar de eerdere IconX anderhalf uur lang muziek kon streamen, kun je met de IconX 2018 volgens Samsung vijf uur muziek luisteren tijdens het sporten.

Zowel de IconX 2018 als de Gear Fit2 Pro gaat 230 euro kosten. De nieuwe oordopjes komen volgens Samsung in oktober of november uit en de Fit2 Pro al op 15 september.