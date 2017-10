Samsung brengt Gear Sport-horloge en Gear IconX-oordopjes eind deze week uit

Samsung maakt bekend dat de Gear Sport-smartwatch en de Gear IconX 2018-oordopjes vanaf vrijdag te koop zijn in de Benelux. Het sporthorloge kost 350 euro en de draadloze oordopjes hebben een adviesprijs van 230 euro.

De Gear Sport heeft een 1,2"-oledscherm met een resolutie van 360x360 pixels. Het horloge is 11,6mm dik en weegt 50 gram zonder het bandje. Hij is waterdicht en kan druk weerstaan tot vijftig meter onder water. Ook heeft Samsung een manier toegevoegd om diepe slaap te detecteren met sensors. Het horloge draait op Tizen, het eigen mobiele besturingssysteem van Samsung.

Samen met het horloge komen de Gear IconX 2018-oordopjes op de markt. Samsung heeft ondersteuning voor zijn eigen digitale assistent Bixby ingebouwd. De oortjes kunnen op een acculading vijf uur lang muziek streamen of zes uur lang gedownloade muziek afspelen. De behuizing is iets kleiner en lichter dan die van de IconX van vorig jaar.

Volgens Samsung ligt de Gear Sport vanaf vrijdag in de winkels in het zwart en blauw voor een adviesprijs van 350 euro. De nieuwe Gear IconX-oordopjes verschijnen op diezelfde dag en is in de kleuren zwart, grijs en roze beschikbaar voor een adviesprijs van 230 euro. Eerder bracht Samsung al de Gear Fit 2 Pro uit voor 230 euro. Die fitnesstracker met gebogen oledscherm werd samen met de Gear Sport en Gear IconX gepresenteerd op de IFA-beurs in augustus.

Terugkijken: videopreview van de Samsung Gear Sport