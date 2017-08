Samsung presenteert Gear S3 Sport-smartwatch en andere wearables

Samsung heeft op elektronicabeurs IFA zijn nieuwe smartwatch Gear Sport gepresenteerd. Met het horloge kunnen gebruikers duiken. Het uiterlijk is bovendien anders dan de Gear S3-horloges van vorig jaar. Daarnaast toont Samsung de Gear Fit 2 Pro-fitnesstracker en IconX 2018-oordopjes.

De Gear Sport heeft een 1,2"-oledscherm met een resolutie van 360x360 pixels. Het horloge is 11,6mm dik en weegt 50 gram zonder het bandje. Hij is bovendien waterdicht en kan druk weerstaan tot vijftig meter onder water. Ook heeft Samsung een manier toegevoegd om diepe slaap te detecteren met sensors. Het horloge draait op Tizen. De Gear Sport komt op 27 oktober in de Benelux uit voor 349 euro.

De Gear IconX 2018 is de opvolger van de draadloze IconX-oortjes van vorig jaar. Samsung heeft ondersteuning voor zijn eigen digitale assistent Bixby ingebouwd. De oortjes kunnen op een acculading vijf uur lang muziek streamen of zes uur lang gedownloade muziek afspelen. De behuizing is iets kleiner en lichter dan die van de IconX van vorig jaar. Samsung zegt dat de IconX-oortjes 229 euro gaan kosten en uitkomen in oktober of november.

De Gear Fit 2 Pro is een waterdichte fitnesstracker, waarvan de fabrikant de productpagina vorige week al kort online had staan. De fitnesstracker is een tikje groter met 51,3x25mm dan zijn voorganger Fit 2 en weegt 34 gram. Net als de Fit 2 heeft de Pro-versie een 1,5"-oledscherm met een resolutie van 432x216 pixels. De fitnesstrackers draaien beide op Tizen. De Fit 2 Pro komt op 15 september uit in de Benelux voor 229 euro.