Samsung zet productpagina fitnesstracker Gear Fit 2 Pro online

Samsung heeft de productpagina van de Gear Fit 2 Pro korstondig online gehad. De pagina is inmiddels weer offline. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de Gear Fit 2 is betere waterbestendigheid, waardoor hij ook bruikbaar is om mee te zwemmen.

De Gear Fit 2 Pro, met typenummer SM-R365, kan tot 50 meter diepte onder water en is volgens de fabrikant geschikt om mee te zwemmen, claimde Samsung op de pagina die Evan Blass ontdekte. De pagina is op moment van schrijven nog beschikbaar via de cache van Google.

Behalve de waterbestendigheid en een app om zwemrondjes bij te houden lijken er weinig wijzigingen. De fitnesstracker is een tikje groter met 51,3x25mm en een gewicht van 34 gram. Net als de Fit 2 heeft de Pro-versie een 1,5"-oledscherm met een resolutie van 432x216 pixels. De fitnesstrackers draaien beide op Tizen.

Het is onbekend wanneer de Pro-versie van de fitnesstracker in de verkoop gaat en tegen welke prijs, maar Blass claimde eerder dat de prijs mogelijk twee tientjes hoger is dan de reguliere Fit 2 en uitkomt op 199 dollar.