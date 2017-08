Google presenteert donderdag eerste eigen chip voor beveiliging datacenters

Google zal donderdag de details online zetten van zijn eerste eigen chip voor datacenters . De chip is een fysieke beveiliging voor servers. Als de Google-chip merkt dat er met hardware geknoeid is, voorkomt het dat een server kan opstarten.

Google heeft de chip de naam Titan gegeven, schrijft persbureau Reuters. Titan is een fysieke beveiliging voor datacenters, waarmee Google zich hoopt te onderscheiden van de softwarematige oplossingen van concurrenten als Microsoft Azure en Amazon AWS. Google sprak in maart al eens over Titan.

Met de chip wil het een groter marktaandeel behalen op de markt voor webopslag. Op deze markt voor clouddiensten heeft Google naar schatting een aandeel van 7 procent. Google gebruikt Titan naar verluidt nu al om servers voor eigen diensten als Gmail te beveiligen.

De zoekgigant zal donderdag een blogpost online zetten met de technische details van Titan. Het is niet de eerste stap van Google in de chipmarkt. Eerder presenteerde het al eigen hardware voor het maken van berekeningen voor kunstmatige intelligentie. Ook zou Google werken aan een eigen soc voor smartphones, in navolging van onder meer Apple, Samsung en Huawei.