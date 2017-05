Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 5 mei 2017 13:05, 4 reacties • Feedback

Google belooft makers te helpen met verschillende manieren om zijn diensten voor stembediening te gebruiken. Een eerste project is een hardware kit voor een Google Home-achtig apparaat dat in samenwerking met de Raspberry Pi-stichting wordt aangeboden.

De recentste editie The MagPi, het officiële magazine voor de Raspberry Pi, bevat een kit dat in samenwerking met Google wordt aangeboden. De kit bestaat uit een Google Voice Hardware Accessory on Top-bord, een stereomicrofoon-bord, een arcadeknop en bedrading.

In combinatie met een Raspberry Pi 3 en software die in kan haken op de Google Assistent sdk en Google Cloud Speech-api, kunnen hobbyisten zo hun eigen versie van de Google Home maken. De behuizing is van karton gemaakt.

De kit is een Artificial Intelligence Yourself-project van Google. Voorlopig is het aanschaffen van The MagPi de enige manier om er aan te komen. Billy Rutledge, die de AIY-projecten bij Google leidt, belooft tegenover Wired met meer projecten te komen waarmee makers stem-interfaces kunnen gebruiken. Bovendien overweegt de Raspberry Pi-stichting de kit los te gaan verkopen, zonder hierover meer details te verstrekken.