Gerucht: Lenovo, Huawei en Foxconn willen telefoontak Fujitsu kopen

Onder meer Lenovo, Huawei en Foxconn zouden interesse hebben om de telefoontak van het Japanse bedrijf Fujitsu te kopen. Fujitsu maakt al jarenlang telefoons, maar de verkopen zouden afgelopen jaren meer dan gehalveerd zijn.

De eerste biedronde zou in september al kunnen beginnen en Fujitsu zou omgerekend honderden miljoenen euro's willen hebben voor de divisie, schrijft de Japanse zakenkrant Nikkei. Behalve Lenovo, Huawei en Foxconn zouden ook diverse investeringsmaatschappijen interesse hebben, aldus de zakenkrant.

Fujitsu splitste anderhalf jaar geleden de telefoontak af, waardoor het die divisie nu apart kan verkopen. De fabrikant levert alleen telefoons in thuisland Japan. Dit jaar zou het bedrijf rond 3,1 miljoen smartphones leveren, waarmee het marktaandeel verwaarloosbaar klein is.

Het Japanse bedrijf heeft nog niet gereageerd op het gerucht, net als Lenovo, Foxconn en Huawei. Lenovo en Foxconn hebben eerder overnames gedaan in de telefoonindustrie. Lenovo nam enkele jaren geleden het Amerikaanse Motorola over van Google, terwijl Foxconn samen met het Finse HMD Global de mobieltjesdivisie van Nokia van Microsoft kocht.

Fujitsu-telefoon met huidmeter van enkele jaren geleden