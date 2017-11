Lenovo verkrijgt meerderheidsbelang in pc-tak van Fujitsu

Lenovo heeft een aandeel van 51 procent verkregen in de pc-tak van Fujitsu, dat eveneens een aandeel van 5 procent verkocht aan een Japanse bank. De drie partijen willen de ontstane joint venture inzetten om pc's te ontwikkelen en te verkopen.

Lenovo meldt dat de samenwerking zich zal richten op onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, fabricage en verkoop van client computing devices, zoals laptops en desktops. Met de overname is een bedrag van omgerekend minimaal 134 miljoen euro gemoeid; Lenovo gaat een hoger bedrag betalen als de Fujitsu-afdeling goede resultaten boekt. De afdeling in kwestie, Fujitsu Client Computing, heeft momenteel 1128 werknemers en is gevestigd in Japan. De producten zullen onder de naam Fujitsu verkocht blijven worden.

Volgens Reuters stelt de overname Lenovo in staat om HP te beconcurreren. Die fabrikant nam dit jaar de positie van grootste pc-maker in ten koste van Lenovo. Volgens ceo Yang Yuanqing zijn pc's nog steeds de core business van het Chinese bedrijf. In augustus gingen er berichten dat Fujitsu van plan is om ook zijn telefoontak te verkopen. Destijds werd Lenovo als een van de geïnteresseerde partijen genoemd, naast Huawei en Foxconn. Fujitsu splitste twee jaar geleden de telefoontak af, waardoor het die divisie apart kan verkopen. De tak die overbleef, richt zich op pc's.

Het persbureau meldt verder dat het marktaandeel van Lenovo op de pc-markt in de afgelopen zes maanden met 0,2 procentpunten is gedaald naar 21 procent. Data van Gartner toont aan dat pc-leveringen in de afgelopen twaalf kwartalen gestaag zijn gedaald.