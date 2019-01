'Pc-markt kromp in afgelopen kwartaal door minder vraag en cpu-tekorten'

Pc-fabrikanten leverden in de afgelopen drie maanden volgens Gartner in totaal 68,6 miljoen desktops en laptops, een daling van 4,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit hangt volgens het bureau samen met tekorten van cpu's en minder vraag van consumenten.

Onderzoeksbureau Gartner meldt dat er voor heel 2018 sprake was van 259,4 miljoen geleverde pc's, wat neerkomt op een daling van 1,3 procent ten opzichte van 2017. In het tweede en derde kwartaal van 2018 was er wel sprake van groei, maar het aantal geleverde pc's daalde in het laatste kwartaal van vorig jaar. In de emea-regio, waar West-Europa onder valt, was er ook sprake van een daling. Die kwam uit op 3,8 procent, wat gelijkstaat aan 20,9 miljoen geleverde pc's in het afgelopen kwartaal.

Sinds 2012 laten de jaarlijks pc-leveringen een daling zien, al was de daling in 2018 minder sterk dan in de drie jaar ervoor. Die afvlakkende daling hangt volgens Gartner vooral samen met zakelijke leveringen, waar upgrades naar Windows 10 leidden tot meer nieuwe pc's. Dat compenseerde enigszins voor de ingezakte vraag van consumenten. Consumenten-pc's hadden een aandeel van 40 procent in de totale leveringen in 2018, terwijl dat in 2014 nog 49 procent was.

Gartner meldt dat er in 2018 tekenen van optimisme waren, maar dat de industrie te maken kreeg met twee negatieve factoren. Het gaat daarbij allereerst om een tekort aan cpu's, waardoor er volgens Gartner problemen ontstonden in de productieketens van fabrikanten. Daardoor kon er niet altijd aan de vraag voldaan worden. Daarnaast hadden politieke en economische onzekerheden in verschillende landen een negatief effect op de vraag naar pc's. Ook blijken consumenten niet meer flink in te kopen in de vakantieperiode in december, wat voorheen altijd een periode was waarin de vraag van consumenten flink steeg.

In het vierde kwartaal waren Lenovo, HP en Dell goed voor 63 procent van alle leveringen. Lenovo ging HP in het vierde kwartaal van 2018 ruim voorbij als fabrikant die de meeste pc's leverde. Die opmars is mede toe te schrijven aan de joint venture met Fujitsu's pc-divisie, die in maart vorig jaar begon.

Gartners concurrent, IDC, kwam ook met cijfers over het laatste kwartaal van 2018. IDC becijferde dat er in totaal 68,1 miljoen exemplaren zijn geleverd, wat neerkomt op een daling van 3,7 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2017.

Bedrijf Q4 2018 leveringen (x1000) Q4 2018 marktaandeel (%) Q4 2017 leveringen (x1000) Q4 2017 marktaandeel (%) Q2 2018 - Q2 2017 groei (%) Lenovo 16.628 24,2 15.697 21,9 5,9 HP 15.380 22,4 16.092 22,4 -4,4 Dell 10.915 15,9 10.763 15 1,4 Apple 4.920 7,2 5.112 7,1 -3,8 Asus 4.211 6,1 4.716 6,6 -10,7 Acer 3.861 5,6 4.726 6,6 -18,3 Overigen 12.710 18,5 14.590 20,3 -12,9 Totaal 68.626 100 71.696 100 -4,3

Cijfers van Gartner