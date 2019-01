Ford wil in Europa elektrische versies van alle automodellen uitbrengen

De Amerikaanse autofabrikant Ford laat weten dat het van plan is om in Europa van alle bestaande voertuigen een elektrische versie uit te brengen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat de elektrische versies beschikbaar komen.

Ford zegt dat het hierbij gaat om alle automodellen, dus bijvoorbeeld de Focus, maar ook de kleinere Fiesta en het Transit-transportvoertuig. Al deze modellen krijgen een elektrische variant, maar Ford zegt niet wanneer dat gaat gebeuren. Het kan hierbij gaan om volledige elektrisch aangedreven versies, maar ook om verschillende hybride-opties.

De autofabrikant is alleen concreet over een volledig nieuw model dat het in 2020 in Europa gaat uitbrengen. Dit betreft volgens Ford een volledig elektrisch aangedreven sportief model dat door de bestaande Mustang is geïnspireerd. Nadere details daarover ontbreken vooralsnog.

Ford maakte ook bekend dat het het in Europa nogal wat banen gaat schrappen. Hoeveel banen er precies gaan verdwijnen is niet bekendgemaakt, maar volgens de directeur van Ford Europa gaat het om duizenden banen, zo zei hij tegen de Financial Times. Dit hangt samen met een verlies van omgerekend 213 miljoen euro, dat Ford in Europa in het derde kwartaal van 2018 moest incasseren. Ford heeft in Europa 53.000 werknemers in dienst.

Inmiddels lijkt het erop dat Ford en Volkswagen de banden gaan aanhalen en nauwer gaan samenwerken, onder meer op het gebied van zelfrijdende technologie en elektrische auto's. Naar verluidt heeft de raad van commissarissen van Volkswagen vrijdag ingestemd met de samenwerking, zo meldt het Duitse Handelsblatt. Volkswagen gaf nog geen commentaar; naar verwachting wordt volgende week meer bekend, wellicht tijdens de autoshow in Detroit. De samenwerking zou niet in de buurt komen van een fusie en vooralsnog relatief beperkt zijn. Oorspronkelijk zouden de gesprekken puur gericht zijn geweest op bedrijfswagens, maar inmiddels zou de samenwerking zich ook uitstrekken tot andere divisies.