'VS laat door shutdown tachtig tls-certificaten van eigen websites verlopen'

De Amerikaanse overheid heeft volgens het internetbedrijf Netcraft meer dan tachtig tls-certificaten laten verlopen vanwege de shutdown. Als gevolg daarvan zouden meerdere overheidswebsites ontoegankelijk zijn.

Het gaat volgens Netcraft om allerlei .gov-websites die ofwel als onveilig moeten worden beschouwd, ofwel niet meer toegankelijk zijn. Volgens het bedrijf gaat het onder meer om websites van de NASA, het Amerikaanse ministerie van Justitie en het Amerikaanse Gerechtshof.

Het gaat bijvoorbeeld om een website van Justitie die een certificaat gebruikt dat in december is verlopen en niet meer is vernieuwd. Door het toegepaste hsts -protocol krijgen gebruikers van Chrome en Firefox bij het bezoeken van de website geen optie te zien om de beveiligingswaarschuwing te negeren.

Bij sommige andere overheidswebsites die hsts niet geÔmplementeerd hebben kan dat wel, zoals bij een NASA-website waarvan het certificaat op 5 januari is verlopen. Netcraft stelt echter dat als gebruikers de waarschuwing negeren en de website toch bezoeken, ze een risico lopen in de vorm van eventuele man-in-the-middle-aanvallen.

De sluiting van Amerikaanse overheid is nu al enkele weken een feit en hangt samen met een conflict tussen president Donald Trump en het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden. De Democraten willen niet instemmen met ruim 5 miljard dollar die Trump wil inzetten voor de bouw van een muur bij de grens tussen Mexico en de VS. Trump weigert daarom de begroting voor 2019 goed te keuren. Door de shutdown worden nogal wat overheidsmedewerkers niet meer betaald, waaronder ook medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de it-ondersteuning en de beveiliging van overheidswebsites.