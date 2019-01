Dark Souls-trilogie komt op 1 maart uit in Europa voor Xbox One en PS4

De Dark Souls-trilogie komt ook in Europa op de markt. De drie titels uit de Dark Souls-reeks kwamen eerder in een bundel al uit in Japan, AziŽ en de Verenigde Staten, maar Europa zat daar niet bij. Bandai Namco meldt dat de trilogie op 1 maart beschikbaar is voor de PS4 en Xbox One.

Bandai Namco meldt op Twitter dat het gaat om Dark Souls Remastered, Dark Souls II en III. Zowel de Duitse als de Spaanse versie van Amazon hebben de Dark Souls-trilogie op hun website hebben gezet. De websites van de webwinkel bevestigen dat de trilogie op 1 maart 2019 zal uitkomen en 70 euro gaat kosten.

De Japanse maker van de games meldt verder geen details over de trilogiebundel, maar volgens de pagina op de Duitse Amazon-website bestaat de trilogie uit Dark Souls Remastered, Dark Souls II: Scholar of the First Sin en Dark Souls III: The Fire Fades. Dit betekent dat de drie titels ook uitkomen inclusief de uitgebrachte dlc. Ook staat er dat alle originele soundtracks worden bijgevoegd.

Bandai Namco meldde vorig jaar voorafgaand aan Gamescom dat de Dark Souls-trilogie alleen in AziŽ en de Verenigde Staten zou uitkomen. Het Japanse gamebedrijf meldde daarbij dat het voor Europa voor de Nintendo Switch alleen een remaster van de originele Dark Souls-game in petto had. Deze kwam in oktober vorig jaar uit.