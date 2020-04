Nieuwe studio presenteert Dark Souls-achtige actie-rpg Mortal Shell

Cold Symmetry, een nieuwe gamestudio, heeft Mortal Shell aangekondigd. Er wordt al twee jaar gewerkt aan de actie-rpg. De game speelt zich af in een fantasy-setting met ridders en monsters en moet in het derde kwartaal uitkomen voor de pc en consoles.

Volgens de omschrijving op de website is Mortal Shell een diepgaande actie-rpg die 'je geestelijke gezondheid en veerkracht test in een verbrijzelde wereld'. De makers beloven strategische en meedogenloze gevechten. Binnenkort gaat er een bèta van start, maar wanneer is niet bekend. Uit de trailer en screenshots blijkt dat Mortal Shell een Dark Souls-achtige game is. Het spel is in ontwikkeling voor de pc en voor PlayStation- en Xbox-consoles.

De game wordt gemaakt door Cold Symmetry. Dat is een nieuwe studio waar weinig over bekend is. De studio is in 2017 opgericht door 'een kernteam van vier mensen'. Hoeveel mensen er nu aan Mortal Shell werken is onbekend. Naar eigen zeggen bestaat het team uit veteranen uit de game-industrie.