Bèta van Mortal Shell is voor iedereen beschikbaar in Epic Games Store

Ontwikkelaar Cold Symmetry stelt de pc-bèta van zijn Souls-achtige game Mortal Shell open voor alle spelers. De bèta werd eerder aangekondigd als een gesloten test. Volgens de makers bevat de testversie geen spoilers voor de volledige game.

Volgens de ontwikkelaar is de vraag naar deelname aan de bèta zo groot, dat besloten is om deze vrij toegankelijk te maken. Geïnteresseerden kunnen de testversie vinden in de Epic Games Store, dat is het platform waar de definitieve pc-versie in het derde kwartaal van dit jaar ook zal verschijnen voor dertig euro. Ergens in 2021 komt de game ook naar Steam.

Spelers krijgen in de bèta de beschikking over twee Mortal Shells. Dat zijn personages in het spel met unieke vechteigenschappen, die de speler over kan nemen. Het spel krijgt in totaal vier van dat soort shells. In juni toonde Cold Symmetry voor het eerst gameplay en gaf de ontwikkelaar uitleg over het spel.

De bètaversie bevat geen spoilers. "We houden het verhaal van de game nog even geheim", zeggen de makers. Ook is de spelwereld afgeschermd, zodat spelers nog niet alles kunnen ontdekken. De ontwikkelaar waarschuwt dat de game is gemaakt voor fans van Souls-achtige games en dat zeer ervaren spelers de bèta in ongeveer een uur kunnen uitspelen. Voor anderen zal dat 'veel langer' duren.

Mortal Shell werd begin april aangekondigd. De game is gemaakt door een tot nu toe onbekende studio, Cold Symmetry, die in 2017 is opgericht. Achter de schermen is er al twee jaar gewerkt aan het spel. De makers halen hun inspiratie uit games als Dark Souls. De uiteindelijk game moet zo'n vijftien tot twintig uur aan gameplay krijgen. De game komt ook uit voor de Xbox One en PlayStation 4, maar er is geen bèta voor de consoleversies.