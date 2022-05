Mobiel dataverbruik steeg in eerste kwartaal met 34,5 procent naar 214 petabyte

In Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar 214,3 petabyte aan mobiele data verstookt. Ruim 95 procent daarvan daarvan ging over 4g. Het totale verbruik is een stijging van 34,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het dataverbruik via 4g steeg in het eerste kwartaal van dit jaar naar 204,1 petabyte. Eind vorig jaar was dat nog 195,6 petabyte. Het verbruik via 3g nam af naar 10,2 petabyte. Dat was een kwartaal eerder 11,2 petabyte. De cijfers staan in de Telecommonitor van de ACM. De toezichthouder maakt die op basis van gegevens van providers.

Per simkaart gaat het om gemiddeld zo'n 3,5GB dataverkeer per maand. Eind vorig jaar was dat 3GB per maand per sim. Als het gaat om dataverbruik is T-Mobile de grootste provider, met een aandeel van 50 tot 55 procent. Het aandeel van KPN daalde naar 20 tot 25 procent. Een kwartaal eerder was dat 25 tot 30 procent. VodafoneZiggo bleef met 15 tot 20 procent gelijk.

Volgens de cijfers werd er flink meer gebeld. Nederlanders maakten 8,7 miljard belminuten in het eerste kwartaal. Eind vorig jaar was dat 7,8 miljard belminuten. Het aantal sms'jes daalde naar 675 miljoen. Dat was 768 miljoen een kwartaal eerder.

Het aantal glasvezelaansluitingen in Nederland steeg in de eerste drie maanden van 2020 naar 1,43 miljoen. Eind vorig jaar waren dat er 1,39 miljoen. Het aantal dsl-aansluitingen daalde van 2,56 miljoen naar 2,51 miljoen en het aantal kabelaansluitingen bleef met zo'n 3,51 miljoen gelijk.

Van alle breedbandverbindingen in Nederland biedt 46,7 procent inmiddels een downloadsnelheid van meer dan 100Mbit/s. Het percentage verbindingen waarbij minder dan 10Mbit/s wordt gehaald, daalde naar 0,5 procent. Vooral het aantal glasvezelverbindingen met een hoge snelheid steeg flink. In het eerste kwartaal waren er 849.000 abonnementen met een snelheid hoger dan 100Mbit/s. Eind vorig jaar waren dat er 764.000. Steeds meer Nederlanders combineren verschillende diensten bij een provider. De afname van losse breedbandverbindingen daalde naar 7 procent. Dat was 8 procent vorig jaar.