Dataverbruik Ziggo bereikte zondag recordpiek na invoering lockdown - update

Het dataverbruik van Ziggo behaalde op zondag 14 november een recordpiek op zijn vaste netwerk. Dat record ligt 460Gbit/s hoger dan het vorige record. Het bedrijf speculeert dat dit netwerkverkeer onder andere te verklaren is door de nieuwe gedeeltelijke lockdown.

VodafoneZiggo meldt dat het bedrijf na de invoering van de lockdown op zaterdag 13 november een stijging in het netwerkverkeer opmerkte. Tegelijkertijd is de piek op zondag te verklaren door 'het toegenomen dataverbruik in het algemeen', schrijft het bedrijf. Zondagavond vond ook de Formule 1-grand prix van Brazilië plaats.

Het voorgaande record van VodafoneZiggo is met 460Gbit/s verbeterd. Dat record werd rond de start van de avondklok in februari genoteerd. December vorig jaar meldde de provider ook recordpieken op zijn netwerk, tijdens de invoering van een nieuwe lockdown.

Het bedrijf deelt geen exacte cijfers over het dataverbruik. Ter illustratie: de Amsterdam Internet Exchange, het belangrijkste internetknooppunt van Nederland dat onder andere de gegevensstroom tussen providers afhandelt, verwerkt gemiddeld 6,5Tbit/s en behaalde eerder dit jaar voor het eerst een piek van boven de 10Tbit/s.

De AMS-IX noteert ook sinds het begin van de pandemie een flinke stijging in het netwerkverkeer, zo meldde de ceo van het internetknooppunt eerder dit jaar. Op zondag piekte het netwerkverkeer bij AMS-IX wederom bijna op 10Tbit/s.

Update: Aanvankelijk stond in het artikel dat het totale internetverkeer van Ziggo piekte op 460Gbit/s. De piek ligt 460Gbit/s hoger dan het oude record, maar exacte cijfers over het dataverbruik zijn niet bekend. Het artikel is hierop aangepast.