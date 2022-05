VodafoneZiggo haalt downloadsnelheid van 10Gbit/s tijdens test

VodafoneZiggo heeft tijdens een test een downloadsnelheid van 10Gbit/s bereikt. Dat meldt het bedrijf op zijn website. Daarnaast wil de provider downloadsnelheden van maximaal 1Gbit/s aanbieden aan alle gebruikers in de loop van 2022.

De test vond plaats in de VodafoneZiggo TEC Campus in Amsterdam, waar de provider 'zijn monteurs opleidt en netwerkinnovaties uitprobeert', meldt het bedrijf op zijn website. De testopstelling is volgens de provider vergelijkbaar met het bestaande Ziggo-netwerk dat klanten gebruiken.

Het netwerk van Ziggo betreft een hybride netwerk van glasvezel en coax. De verbinding bestaat volgens de provider voor een groot deel uit glasvezel, hoewel het laatste gedeelte van de verbinding, van wijkkast tot woning, gebruikmaakt van koperen coaxkabels. Op dit gedeelte van het netwerk past Ziggo docsis 3.1 toe, waarmee snelheden van maximaal 10Gbit/s haalbaar zijn. Voor de test gebruikte het bedrijf zes aan elkaar gekoppelde modems, omdat een modem maximaal 2,5Gbit/s kan verwerken, schrijft VodafoneZiggo.

In de loop van volgend jaar zou VodafoneZiggo al zijn klanten verder toegang willen geven tot downloadsnelheden van maximaal 1Gbit/s, zo schrijft het bedrijf. De provider begon in 2019 met het aanbieden van deze snelheden, onder andere in Utrecht en Hilversum. In de daaropvolgende maanden heeft het bedrijf zijn 'GigaNet' uitgerold naar verschillende andere steden.