NLconnect introduceert postcodecheck voor beschikbaarheid gigabitaansluiting

Branchevereniging NLconnect heeft een website gepubliceerd waarmee consumenten via hun postcode en huisnummer kunnen zien of er een gigabitaansluiting is bij een woning. Voor Gigabit.nl werkt NLconnect onder meer samen met 21 providers.

Met Gigabit.nl kunnen gebruikers na het invoeren van postcode en huisnummer zien welke aanbieders op dat adres een gigabitaansluiting leveren. Daarbij kunnen consumenten ervoor kiezen om alle verbindingen te zien, of alleen symmetrische verbindingen waarbij de upload dus ook 1Gbit/s of hoger is. Gigabit.nl registreert geen zakelijke aansluitingen en geeft nu ook geen geplande aansluitingen weer. Gebruikers kunnen hun e-mailadres wel achterlaten bij woningen die nu nog geen gigabitaansluiting hebben, om op de hoogte gehouden te worden over zo'n aansluiting.

Het gaat bij de site om zowel glasvezelaansluitingen als geüpgradede koperaansluitingen. NLconnect zegt met de site te zijn begonnen om de uitrol van gigabitaansluitingen inzichtelijk te maken. Volgens de brancheorganisatie heeft nu twee derde van alle Nederlandse huishoudens toegang tot een 1Gbit/s-aansluiting.

Update, 13:52 uur: Breedbandwinkel.nl, die voor gigabit.nl de postcodechecks verzorgt, zegt tegen Tweakers dat door de huidige drukte de resultaten van sommige providers nu kunnen afwijken.