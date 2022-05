Tweak gaat glasvezel aanbieden via netwerk van T-Mobile

Tweak gaat glasvezel aanbieden op het netwerk dat door T-Mobile en Primevest is aangelegd. Dat begint in de wijk Segbroek in Den Haag. Tweak wil ook in andere gebieden waar glasvezel van T-Mobile en Primevest ligt zijn abonnementen aanbieden.

Vanaf 10 mei kunnen klanten in de Haagse wijk Segbroek het Tweak-abonnement in gebruik nemen. Per direct is Tweak-glasvezel daar te bestellen. Klanten krijgen het eerste jaar een korting van 5 euro per maand als ze voor 1 juli een abonnement afsluiten.

Tweak is na T-Mobile de tweede provider die zijn diensten aanbiedt via het glasvezelnetwerk dat vorig jaar door T-Mobile en Primevest is aangelegd in Segbroek. In de wijk in Den Haag zijn 32.000 huizen aangesloten op het netwerk. Het netwerk is door de initiatiefnemers opengesteld voor derden, maar concurrent KPN besloot desondanks om in dezelfde wijk nog een glasvezelnetwerk aan te leggen.

Later dit jaar kunnen ook bewoners van de Haagse wijk Loosduinen Tweak-abonnementen afnemen. Ook daar ligt glasvezel van T-Mobile en Primevest. Ook zal Tweak later actief worden op hetzelfde netwerk in Rotterdam en Eindhoven. In totaal heeft het glasvezelnetwerk van T-Mobile en Primevest 130.000 aansluitingen.

T-Mobile maakte eerder deze maand bekend een miljoen Nederlandse huishoudens van glasvezel te willen voorzien via het samenwerkingsverband Open Dutch Fiber. Ook dat netwerk zal worden opengesteld voor partijen zoals Tweak.