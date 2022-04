T-Mobile gaat vanaf eind dit jaar glasvezel aanleggen in Zoetermeer

T-Mobile gaat glasvezelabonnementen aanbieden in Zoetermeer via een nog aan te leggen netwerk van Open Dutch Fiber. Dit laatste bedrijf start de aanleg dit jaar in twee wijken, later volgen de overige wijken.

Open Dutch Fiber begint in de wijken Seghwaert en Buytenwegh De Leyens. De eerste T-Mobile Thuis-abonnees worden voor het einde van 2021 aangesloten op het netwerk. Later volgen andere wijken in Zoetermeer. Eind volgend jaar moet het netwerk in het noordelijke deel van Zoetermeer klaar zijn.

T-Mobile claimt dat er gebruik wordt gemaakt van een 'innovatieve aanlegmethode' die tot vijfmaal sneller is dan voorgaande methodes. Hier geeft het bedrijf geen info over. Om hoeveel huishoudens het gaat is ook niet duidelijk. Volgens Zoetermeer In Cijfers zijn er in de stad Zoetermeer bijna 56.000 huishoudens.

Het Algemeen Dagblad schreef maandag al dat T-Mobile glasvezel wil aanleggen in Zoetermeer, op basis van de gemeente. Toen was het nog niet bekend wanneer de provider hiermee zou starten. Volgens de krant wil KPN op een later moment ook glasvezel aan gaan leggen in de stad. De gemeente hoopte dat de twee bedrijven tegelijk glasvezel konden aanleggen, om te voorkomen dat er twee keer gegraven hoefde te worden. Hier konden de twee bedrijven echter geen overeenstemming over bereiken.

Het aansluiten van huishoudens in Zoetermeer past bij T-Mobile's plan om binnen vijf jaar tijd minstens een miljoen huishoudens van glasvezel te kunnen voorzien. Het gaat om een project met Open Dutch Fiber, de twee partijen willen zich richten op 'overwegend stedelijke gebieden' waar nu nog geen glasvezel ligt. T-Mobile wordt voor twintig jaar de eerste huurder van het netwerk; andere providers kunnen ook diensten aanbieden via het glasvezelnetwerk. Met dit plan is minimaal 700 miljoen euro gemoeid.