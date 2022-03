T-Mobile en Open Dutch Fiber sluiten 28.000 huizen in Den Haag aan op glasvezel

T-Mobile en Open Dutch Fiber gaan 28.000 huishoudens in zes wijken in Den Haag voorzien van een glasvezelaansluiting. T-Mobile biedt in de Haagse wijken Segbroek en Loosduinen sinds vorig jaar al glasvezel aan via een ander netwerk.

De werkzaamheden moeten begin volgend jaar starten, schrijft T-Mobile. In april moeten de eerste huishoudens de glasvezelverbinding kunnen gebruiken, eind volgend jaar moeten alle huizen zijn aangesloten. Het gaat om de wijken Transvaalkwartier, Rustenburg, Oostbroek, Groente- en Fruitmarkt, Leyenburg en Moerwijk.

Eerder voorzag T-Mobile 33.000 adressen in Segbroek van glasvezel; dit ging via een overeenkomst met VolkerWessels Telecom en de gemeente. De huizen in Loosduinen zijn via een samenwerking met investeringsbedrijf Primevest aangesloten. Het Open Dutch Fiber-netwerk is een open netwerk waarbij ook andere providers internetaansluitingen kunnen aanbieden. T-Mobile biedt op dit netwerk abonnementen aan met symmetrische snelheden tot 1Gbit/s.

Open Dutch Fiber en T-Mobile willen samen een miljoen huishoudens voorzien van glasvezel. Samen met de op maandag aangekondigde 28.000 huishoudens, hebben de bedrijven nu plannen voor ruim 250.000 aansluitingen aangekondigd. Waar de overige aansluitingen moeten komen, is niet bekend. De twee partijen richten zich op regio's waar andere providers nog geen glasvezel aanbieden.