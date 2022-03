LG introduceert zijn eerste gamelaptop

LG gaat gamelaptops maken. De UltraGear 17G90Q is het eerste model en die 17,3"-laptop krijgt een GeForce RTX 3080-videokaart en een 300Hz-paneel. De gamelaptop komt volgend jaar uit in de Verenigde Staten en Zuid-Korea en daarna volgen 'andere markten'.

De LG UltraGear 17G90Q is 21,4mm dik en heeft een gewicht van 2,64 kilogram. LG spreekt in zijn aankondiging over een RTX 3080 Max-Q-videokaart, ook al hanteert Nvidia die Max-Q-aanduiding niet meer. De woordkeuze wijst erop dat het om een zuinig afgestelde versie van de RTX 3080 gaat.

LG combineert de videokaart met een niet nader gespecificeerde Intel Tiger Lake-H-processor en 16 of 32GB DDR4-geheugen. Het 17,3"-scherm heeft een 16:9-verhouding, een resolutie van 1920x1080 pixels en een refreshrate van 300Hz.

De laptop krijgt twee USB-C-poorten, waarvan één met USB 4-ondersteuning. Verder heeft het model twee USB-A-aansluitingen, een HDMI-poort en een ethernetaansluiting. Ook geeft LG de gamelaptop een microSD-kaartslot.

LG gebruikt de UltraGear-naam al langer voor monitoren gericht op gamers. De UltraGear 17G90Q is de eerste laptop in die productserie. Of de gamelaptop naar Nederland en België komt, is nog niet bekend. De LG Gram-laptops zijn sinds vorig jaar wel te koop in Nederland.