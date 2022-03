Het vaccinatiebewijs in de Nederlandse CoronaCheck-app heeft tot nu toe geen houdbaarheidsdatum, maar de bedoeling is wel dat die erin komt te zitten. Hoe zou dat kunnen werken zonder dat de app laat zien of je gevaccineerd, getest of hersteld bent?

Dit verhaal gaat niet over de wetenschap achter een vaccinatiebewijs, of over de ethische kwesties rondom de inzet van CoronaCheck in diverse sectoren. Dit verhaal gaat over hoe het systeem technisch kan werken om te voldoen aan de nieuwe eisen. Sowieso ligt het gebruik van CoronaCheck nu even stil door de harde lockdown die geldt sinds zondag. Alle sectoren die gebruikmaakten van CoronaCheck zijn nu immers dicht.