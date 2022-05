Een festival binnenkomen in Nederland kan binnenkort weer, maar dan alleen met een testbewijs. Dat '1G-beleid' werkt via CoronaCheck, maar dat kan momenteel helemaal niet. Hoe gaat dat aan de achterkant werken?

Je zou denken dat het een makkie is. Nog geen jaar geleden was CoronaCheck immers de app die een testbewijs kon laten zien als je binnen wilde op Field Lab-evenementen, zoals festivals. Sindsdien is het ook een herstel- en vaccinatiebewijs geworden. Het vaccinatie- of herstelbewijs blijft bestaan voor internationale reizen. CoronaCheck moet dus binnen Nederland testbewijzen kunnen tonen en daarbuiten een vaccinatie- of herstelbewijs. Hoe gaat dit werken?