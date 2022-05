Welke app zou in Nederland meer gebruikers hebben, WhatsApp of CoronaCheck? De app met de QR-code als bewijs van test, herstel en/of vaccinatie is meer dan 14 miljoen keer gedownload, op een bevolking boven de 13 jaar van ongeveer 15,2 miljoen mensen. Tel daarbij op dat er rond de 700.000 papieren QR-codes in omloop zijn en het beeld ontstaat dat veel mensen toegang hebben gehad tot het CoronaCheck-systeem.

Het duurde zo ongeveer een jaar. Tijdens de coronapersconferentie van 23 februari vorig jaar sprak toenmalig demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid voor het eerst openlijk over de app, die toen nog geen naam had: "Hij is nog niet helemaal, maar wel zo goed als af en we gaan hem ook gewoon gebruiken. Wat ik heel belangrijk vind, is om duidelijk te maken dat we dat toegangstesten gaan gebruiken om dingen weer mogelijk te maken die eigenlijk, gegeven de stand van de epidemie, nog niet kunnen… nog net niet kunnen."