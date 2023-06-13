Nederlandse CoronaCheck-app kan vanaf 1 juli geen nieuwe QR-codes meer aanmaken

De Nederlandse corona-app CoronaCheck kan vanaf 1 juli geen nieuwe digitale coronabewijzen meer aanmaken. Op die datum stopt de Europese regelgeving die dat mogelijk maakt. Bestaande coronabewijzen kunnen nog tot 1 juli volgend jaar worden gebruikt.

CoronaCheck 2.0, juni 2021

De Nederlandse Rijksoverheid schrijft dat het vanaf 1 juli dit jaar niet meer mogelijk is nieuwe coronavaccinatie- of testbewijzen in CoronaCheck, de app waarin Nederlanders kunnen bewijzen te zijn gevaccineerd tegen covid-19 of daar negatief op getest zijn. Op die datum loopt de Europese verordening af waarmee het Europese Digitale Coronacertificaat kan worden aangemaakt. Met het aflopen van die verordening heeft de overheid besloten niet door te gaan met een eigen vorm van vaccinatiebewijs.

De vaccinatie- of negatievetestbewijzen hebben een houdbaarheidsdatum van een jaar. Tweakers schreef in 2021 hoe dat werkt. Bewijzen die eerder zijn opgehaald worden nog wel in de app getoond zolang ze geldig zijn. Wie op 30 juni van dit jaar nog een laatste keer een certificaat vernieuwt, kan dat nog tot 30 juni 2024 in de app laten zien. Als een certificaat verloopt, kan de app niet meer worden gebruikt. De app zelf blijft nog tot eind 2023 in de Play Store en de App Store staan, maar verdwijnt daar daarna uit.

De overheid zegt dat een vaccinatiestatus alsnog kan worden opgehaald via de website van het RIVM of via een GGD of andere instantie die een vaccin plaatst. De RIVM geeft overigens geen vaccinatiebewijzen uit, maar alleen een statusoverzicht. Ook het gele boekje geldt in de meeste landen als geldig vaccinatiebewijs. Er is nog een handvol landen ter wereld dat een vaccinatiebewijs vraagt, waaronder Bolivia.

Met de stap komt het einde van de corona-app opnieuw een stap dichterbij. In Nederland was de app met de veelbesproken QR-code al sinds begin vorig jaar praktisch uitgefaseerd, maar voor sommige landen bleef een vaccinatie- of herstelbewijs nog wel geldig. Dat was tot vrij kort geleden nog het geval in de Verenigde Staten. Inmiddels is dat niet meer het geval en de Nederlandse overheid zegt ook zelf dat de app niet meer nodig is voor virusbestrijding. "De inzet van het Digitale Coronacertificaat (DCC) draagt in deze fase nauwelijks meer bij aan de bescherming van de volksgezondheid. Weinig landen vragen nog om een coronabewijs en de verwachting is dat dit de komende tijd verder afneemt."

Update: In het artikel stond aanvankelijk dat het RIVM een vaccinatiebewijs uit kon geven, maar het gaat slechts om een vaccinatiestatusoverzicht.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

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Chillko 13 juni 2023 09:10
Het blijft altijd een rode draad in eigenlijk bijna alles wat hier op Tweakers (of elders online) gepost wordt en een onderwerp als dit zelfs in extreme mate. Mensen hebben altijd de neiging om hun eigen keuze te verdedigen.

Kijk je naar een nieuwsbericht over een inventieve nieuwe Dyson dan heb je twee kampen, een deel dat in de Mediamarkt de goedkopere variant heeft gekozen en het deel dat 400 euro heeft afgetikt voor een stofzuiger. Beide willen hun keuze goedpraten en verdedigen. Zijn er echt twee keuze's zoals bijvoorbeeld een Xbox of een Playstation dan lopen het aantal reacties al flink op. Maar gaat het om wel of niet vaccineren dan breekt er haast een burgeroorlog uit.

Heb je je laten vaccineren en geprobeerd mee te gaan met de maatregelen voor jezelf of voor een ander, helemaal mooi. Heb je dat niet gedaan dan zal je daar wel een eigen overtuiging of redenen voor hebben gehad. Prima. Ik ben blij dat we dit onderwerp zo goed als achter ons kunnen laten want ik heb persoonlijk meer last van de verdeeldheid gehad dan van de maatregelen.
ashemedai @Chillko13 juni 2023 13:43
Ik ben het helaas niet eens met je strekking dat we "dit achter ons kunnen laten".

SARS-CoV-2 is niet seizoensgebonden geworden zoals bijvoorbeeld griep, maar er ontstaan regelmatig clusters van infecties, ECDC en RIVM data laten nog aardig wat infecties zien (o.a. https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/index.html). Het gaat gewoon nog steeds rond.

Nou zou dat an sich wellicht voor de meesten geen probleem zijn—en het is voor genoeg mensen met gecomprimeerde immuunsystemen en dergelijk nog steeds supergevaarlijk—ware het niet dat zo'n 22,9% van de gevallen er langdurige problemen aan overhoudt, ook wel "long covid" genoemd. Zie o.a. https://www.bmj.com/content/381/bmj-2022-074425

En als je wilt weten wat long covid met je kan doen, zoek maar eens op PhysicsGirl op YouTube.

[Reactie gewijzigd door ashemedai op 22 juli 2024 15:38]

GekkePrutser @ashemedai13 juni 2023 16:24
Natuurlijk gaat het nog steeds rond, het gaat juist veel meer rond dan eerst. Omdat we het niet meer zo scherp meten, zien we dat gewoon niet. Ik had het een paar weken geleden nog. De meeste mensen weten het niet eens als ze het krijgen. Maar dit zorgt ook voor een boost van immuniteit (en voor de huidige varianten) dus dat is juist goed. Daardoor krijg je het minder snel weer en wordt het de volgende keer ook weer minder hevig.

Vervelende voor mij is dat ik vaak na afloop een paar weken zere gewrichten heb, vreemd genoeg. Ik zou ook wel een vaccinatie meepakken als dat kan maar als redelijk gezonde niet al te oude man kan ik die hier in Spanje gewoon niet meer krijgen.

Maargoed, deze app gaat over de toegangscheck. Dat stadium hebben we nu echt wel achter ons gelaten. Er is gewoon geen reden meer om het af te dwingen en in veel landen kan je het vaccin gewoon niet eens meer krijgen als je niet ernstig ziek bent. Als het niet meer nodig is om het te pas en te onpas te checken is er voor die app gewoon geen nut, de vaccinatiestatus kan ook gewoon in de bestaande tools worden bijgehouden.

En de long covid: Dit zijn allemaal gevallen van mensen die het van de eerdere varianten hebben gehad (zie dat ze kijken naar de recovery over 24 maanden). Met de huidige varianten komt dit minder voor anders lag het hele land nu allang op apegapen met de getallen waarin het nu rondgaat.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 15:38]

barefoot @GekkePrutser13 juni 2023 19:04
Onderschat niet hoeveel mensen dit hebben, ook in Nederland. Wereldwijd 65 miljoen mensen, is de conservatieve schatting, dat is twee keer zo veel als mensen die kanker hebben.
bvk1983 @barefoot14 juni 2023 15:56
En de vergelijking met kanker is omdat?
barefoot @bvk198318 juni 2023 18:21
Het zijn beide ziektes. Dat lijkt me duidelijk.
Verwijderd @tweaker201013 juni 2023 23:33
Dit soort walgelijke uitspraken zijn schadelijk voor de samenleving en raken kant nog wal. Bah.
boolean @Chillko13 juni 2023 13:50
Erg mooi verwoord! Ik heb sowieso nooit begrepen waarom mensen elkaars beslissingen niet kunnen respecteren. Wat natuurlijk wel meespeelt is dat ze een ophitsende frikandellen verkoper als De Jonge, minister van VWS hebben gemaakt, die vervolgens ook nog eens als spreekbuis fungeert. Er zijn goede redenen om je te laten vaccineren en er zijn evenveel goede redenen om het niet te doen. Zonder de discussie weer aan te willen zwengelen, hier een stuk(je) onderbouwing:

Iemand die zich laat vaccineren, beschik nadat de transcriptie en translatie hebben plaatsgevonden (in geval van een mRNA-vaccin) over een bepaalde hoeveelheid antistoffen/proteïnen die paraat staan om een pathogeen (in dit geval SARS-CoV-2) na identificatie te neutraliseren. Als je immuunsysteem niet optimaal meer functioneert (door ouderdom of ziekte), is een vaccin een goed hulpmiddel en in sommige gevallen zelfs essentieel. De keerzijde is echter dat de aangemaakte antilichamen verkregen na vaccinatie, veel minder effectief en efficiënt zijn dan degene die verkregen zijn na blootstelling aan het daadwerkelijke virus. Dit komt doordat het aangemaakte "vijandelijke" eiwit (geproduceerd door jouw eigen lichaam vanuit het vaccin) door de vele mutaties inmiddels afwijkt van het spike-eiwit in de op dat moment dominante strain van SARS-CoV-2. Als gevaccineerde zul je het virus dus vaak langer onopgemerkt bij je dragen, terwijl je het wel verspreidt. Het valt dus wetenschappelijk niet uit te leggen dat gevaccineerden van bepaalde privileges genieten. We weten echter allemaal wat de beweegreden hierachter waren, namelijk: dwang/drang. Veel wetenschappers hadden hier dan ook moeite mee, want het doet afbreuk aan hun vak.

Iemand die niet is gevaccineerd, beschikt normaliter niet over de juiste antistoffen. Na infectie zal het lichaam het pathogeen zonder hulp moeten identificeren en neutraliseren. Voor mensen met een goed werkend immuunsysteem (en zonder onderliggende aandoening) is dat geen enkel probleem. Doordat de antistoffen nog moeten worden aangemaakt terwijl je al wel geïnfecteerd bent, zul je als ongevaccineerde doorgaans eerder doorhebben dat je het virus hebt opgelopen. Doordat je het eerder opmerkt, kun je daar ook naar handelen door meer afstand te bewaren of door een mond-neusmasker te dragen, al heeft laatstgenoemde slechts beperkt effect. Daarnaast ben je beter beschermd tegen toekomstige mutaties/strains doordat de aangemaakte antistoffen op meer kenmerken van het pathogeen reageren. De keerzijde is echter dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Wanneer alle signalen erop wijzen dat jouw lichaam een infectie waarschijnlijk niet op een natuurlijke wijze de baas kan, wil je niet onnodig een ziekenhuisbed bezet houden van een risicopatiënt.

Vaccineren is dus niet altruïstisch (zoals men het graag laat overkomen); je doet het hoofzakelijk voor jezelf en daar is niets mis mee. Sterker nog, mensen die zich onnodig laten vaccineren dragen zelfs bij aan de instandhouding van het virus. Degene die bovenstaand stuk hebben gelezen en het daadwerkelijk begrijpen, weten ook waarom dat zo is. Je kunt echter niet van mensen verlangen dat ze de materie volledig doorgronden (zelfs de voormalig minister van VWS begreep er geen snars van) om de juiste afweging te kunnen maken. Dus ik begrijp best dat mensen zich bij twijfel laten vaccineren. Ik ben er echter van overtuigd, dat als men zich voornamelijk op de risicogroepen had geconsenteerd, de bereidheid tot vaccineren niet in het gedrang was gekomen en het tot minder escalaties had geleid.

Tot slot een les statistiek (en de valkuilen) a.d.h.v. een metafoor: Stel je verplicht de gehele bevolking vanaf 15 jaar tot het dragen van luiers om ongelukjes te voorkomen. Deze nieuwe wet stuit op veel weerstand. In de praktijk zie je dat 85% van de bevolking zich hieraan conformeert. Vervolgens wordt er geconstateerd dat het merendeel van de mensen die zich melden met ongelukjes, weliswaar bestaan uit luier dragende mensen, maar dat dit aantal verhoudingsgewijs lager ligt omdat er minder mensen zijn die geen luier dragen. Vervolgens wordt op basis van deze constatering geconcludeerd dat de maatregel (het verplichten van luiers) een succes was. Wat gaat hier fout? De groep mensen tussen 15-65 jaar, geeft het effectiviteit-cijfers een onterechte boost; of deze wel of geen luier dragen maakt nagenoeg geen verschil aangezien zij toch nauwelijks ongelukjes hebben. De groep van >65 jaar is veel interessanter om te bekijken. Dan zul je waarschijnlijk nog steeds tot de conclusie komen dat het verplicht dragen een succes was, maar dan kun je niet meer schermen met de cijfers van leeftijdsgroepen die helemaal niet bijdragen aan het effectiviteit-cijfer. Eigenlijk ben je er dan nog steeds niet, want als blijkt dat er een flink aantal weigeraars met incontinentieproblemen zijn, dan geeft dat alsnog een vertekend beeld.

Ik had verwacht dat iedereen wel door de incomplete statistieken heen zou prikken, maar veel mensen schijnen daar toch moeite mee te hebben. De gevleugelde uitspraak "Lies, damned lies, and statistics" is dus nog steeds relevant.
Ghost Dog @boolean13 juni 2023 16:30
Oppervlakkig gezien lijk je een mooi rationeel en coherent verhaal te schrijven, maar er staan toch een paar zeer belangrijke onjuistheden in:
De keerzijde is echter dat de aangemaakte antilichamen verkregen na vaccinatie, veel minder effectief en efficiënt zijn dan degene die verkregen zijn na blootstelling aan het daadwerkelijke virus.
Dit is grotendeels onwaar.
Zowel door door vaccinatie als door infectie verkregen antilichamen zijn zeer effectief in het voorkomen van ernstige ziekte en ziekenhuisopname. De bescherming neemt in beide gevallen mettertijd af, waarbij bescherming tegen symptomatische herinfectie het snelst afneemt, maar tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname in beide gevallen lang (meer dan een jaar) aanhoudt.
Waarschijnlijk neemt immuniteit inderdaad sneller af bij vaccinatie dan bij infectie, maar ook dan zijn door vaccinatie verkregen antilichamen nog zeer effectief, met bescherming tegen ernstige ziekte van 69 tot 93% tot meer dan een jaar na vaccinatie.
De bescherming na een half jaar of langer is in beide gevallen nog steeds groot, en de eventueel afgenomen bescherming is eenvoudig op te lossen door middel van een booster.
Daarnaast is hybride immuniteit (infectie + vaccinatie) effectiever dan immuniteit door vaccinatie of infectie alleen. (bron, bron, bron, bron)
Sterker nog, mensen die zich onnodig laten vaccineren dragen zelfs bij aan de instandhouding van het virus.
Dit is klinkklare onzin, en de wereld op zijn kop.
Vaccinatie zorgt voor immuniteit zonder een geïnfecteerde te veranderen in een virusfabriek die daarmee ook nog een kans biedt op nieuwe mutaties (naast potentieel erg vervelende en langdurige gevolgen voor de geïnfecteerde).
Juist infectie biedt een virus de kans te veranderen, doordat het lichaam een productiefacilieit wordt voor talloze nieuwe virionen. Elke kopieeractie van het virus biedt een kans op nieuwe mutaties, en daarmee het risico op ernstiger varianten die bestaande immuniteit weten te omzeilen.
Ongevaccineerden dragen dus veel meer bij aan instandhouding van het virus dan gevaccineerden.
Vaccineren is dus niet altruïstisch (zoals men het graag laat overkomen); je doet het hoofzakelijk voor jezelf.
Ook hier sla je de plank mis. Vaccinatie is vele malen voorspelbaarder en veiliger dan infectie. Natuurlijk zijn er risico's op bijwerkingen, maar die zijn veel kleiner dan de risico's bij infectie (een reactie hierboven noemde al de 22.3% kans op long COVID).
Daarnaast biedt vaccinatie immuniteit zonder ziekte, waarbij zeker op populatieniveau wel degelijk het zorgstelsel wordt ontlast, doordat ernstige ziekte tot 97% wordt voorkomen vergeleken met natuurlijke infectie. Daarnaast voorkomt vaccinatie het gros van de infecties, en kan een gevaccineerd persoon daardoor ook geen anderen ziek maken.
Dat kunnen dus absoluut altruïstische drijfveren zijn.

[Reactie gewijzigd door Ghost Dog op 22 juli 2024 15:38]

boolean @Ghost Dog13 juni 2023 19:27
Ik heb nu helaas niet de tijd om hier uitgebreid op te reageren, maar een aantal bronnen die je aanhaalt hanteren een zeer beperkte en verouderde dataset die hoofdzakelijk de Delta periode dekt. Pas medio november verwacht men een uitgebreide studie te publiceren die de volledige periode afdekt. Het concept heb ik al onder ogen gehad, maar er gaat helaas enige tijd overheen voordat de peer-review heeft plaatsgevonden. Dat is ook de reden dat je op PubMed regelmatig "nieuwe" onderzoeken ziet die kortgeleden zijn gepubliceerd, maar in werkelijkheid al anderhalf jaar oud zijn. Los daarvan heeft Israëlisch/Pakistaans onderzoek de "Hybrid immunity" studie uitgevoerd in opdracht van het WHO, al volledig onderuitgehaald. Of dat terecht is moet nog blijken.

Het is een gegeven dat het immuunsysteem moeite heeft met differentiëren: als twee pathogenen te veel op elkaar lijken, is de kans groot dat het immuunsysteem bij het detecteren ervan de verkeerde antilichamen aanmaakt. Dus als je eerder gevaccineerd bent tegen Delta en later loop je bijvoorbeeld Omicron BA.2 op, dan "denkt" het immuunsysteem dat het de indringer herkent en maakt vervolgens dezelfde antilichamen aan als het voor Delta heeft gedaan, die nu ineens een stuk minder effectief zijn. Dit is ook de reden dat de kans op "breakthrough" bij mutaties zo hoog is (83%), terwijl eerdere studies gunstigere cijfers lieten zien. Echter, bij immuniteit verkregen door infectie zijn er veel meer kenmerken van het pathogeen vastgelegd, op basis waarvan de antilichamen worden aangemaakt. Daarom is deze vorm van immuniteit superieur; dat hebben honderden pre-covid studies reeds uitgewezen en staat niet eens ter discussie. Echter, als je de nadruk op mortaliteit preventie legt i.p.v. infectiepreventie (omdat vaccins daar al door de mand zijn gevallen), dan kun je er alsnog een positieve draai aangeven. Waar je wel gelijk in hebt, is dat infectie(s) nooit zonder risico zijn, maar dat zijn vaccins ook niet. Je zult altijd zelf een risicoafweging moeten maken. Waarom denk je dat we kinderen (in Nederland) niet tegen influenza (de griep) vaccineren? Overigens staat de wetenschappelijke werking daarvan nog steeds ter discussie, maar dat terzijde. Covid en de griep hebben meer overeenkomsten dan verschillen.

Overigens veroorzaken vaccins geen virusmutaties (al ligt dat aan je POV), maar door de zwakkere immuniteit ontsnappen sommige mutaties waardoor een virus alsnog vrij spel krijgt. Bij een goed werkend immuunsysteem, is dat risico minder groot. Ook dat is aangetoond. Let wel dat er een substantieel verschil is tussen DNA- en RNA-virussen. DNA-virussen muteren niet of nauwelijks, dus daar kun je prima vaccins voor ontwikkelen die na een enkele dosis dertig jaar of zelfs levenslang bescherming bieden. Bij RNA-virussen zul je herhaaldelijk moeten vaccineren en kort op de bal zitten, anders vaccineer je voor de bühne. De vraag is echter of je dat moet willen en zo ja, voor wie.
ninteresting @boolean13 juni 2023 15:22
In deze uitleg ontbreekt mij echter wel het bestaan van de super-spreaders en mensen die onopgemerkt drager kunnen zijn van het virus zonder er zelf iets van de merken. Zo kan er wel onopgemerkt veel transmissie plaatsvinden wat had kunnen beperkt of geminderd worden door een vaccin. De suggestie dat vaccinatie enkel egoïstisch is en zelfs slechter is voor de samenleving voor gezonde mensen lijkt me kort door de bocht.

Is dit niet de reden waarom ook jongeren zonder onderliggende aandoeningen werden gevaccineerd, kwestie dat herd immunity kon worden opgebouwd en transmissie kon worden beperkt?
CJ_Latitude @boolean14 juni 2023 09:10
Erg mooi verwoord! Ik heb sowieso nooit begrepen waarom mensen elkaars beslissingen niet kunnen respecteren.
Ik heb wel een idee:
Wat natuurlijk wel meespeelt is dat ze een ophitsende frikandellen verkoper als De Jonge, minister van VWS hebben gemaakt, die vervolgens ook nog eens als spreekbuis fungeert.
Zulk taalgebruik en uitspraken helpt daar natuurlijk niet in mee :/
Nimja @Chillko13 juni 2023 10:33
Leuk, zo'n post die automatisch zorgt voor verschil in mening waardoor mensen de discussie aan gaan.

"Dit onderwerp" kunnen we niet achter ons laten. Epidemieen zijn niet nieuw en hoe meer we verbonden zijn hoe sneller dit weer gebeurt. Helaas is het bespreken ervan heel polariserend.
Wouterie @Nimja13 juni 2023 10:41
Ik ben het met je eens. Het leeuwendeel van de mensen laat het graag achter zich, maar als er geen consensus is bereikt op maatschappelijk gebied, blijft het een zere plek en is het wachten tot het weer opspeelt. Dit is de tijd die we moeten benutten om de discussies weer te voeren, nu de druk eraf is en de blinde paniek ook over is.
We moeten tot een overeenstemming komen waarbij we veiligheid, verantwoordelijkheid en vrijheid proberen te borgen. Fake-news is nog steeds niet verdwenen, het is wellicht zelfs erger dan voorheen. De open wond, wat mij betreft, is wie we nou werkelijk kunnen vertrouwen.
GekkePrutser @Wouterie13 juni 2023 16:26
Kijk eens op straat :) Dat is toch behoorlijke consensus, niet?
Taxus @Chillko13 juni 2023 09:43
Rake post bij dit onderwerp! Alweer enige tijd geleden verscheen op de site van de Correspondent een mooi artikel over dit fenomeen. Een echte aanrader!
jopiek @Taxus13 juni 2023 11:32
Zo raak vind ik het artikel niet. Je kunt beweringen doen maar die moet je wel onderbouwen. Veel mensen blijven steken in het wat en komen nooit aan het waarom toe. Daarnaast zijn nogal wat fenomenen niet binair maar 'fuzzy'. Een groot deel van de wetenschap op (iig een deel van de natuurwetenschappen na) houdt daar ook bewust rekening mee, vandaar dat er altijd met die kansen gewerkt wordt. Alleen slaat men ook daar beetje in door als je het mij vraagt.
runaround @Taxus13 juni 2023 11:34
Bedankt! De correspondent heeft altijd interessante en diepgaande artikelen. Deze nog niet gelezen :)
Agil1ty @Chillko13 juni 2023 10:13
Helemaal mee eens Chillko :-) Ik ben zelf medisch bioloog en heb menig verjaardag gehad waarbij ik continu standpunten moest gaan verdedigen terwijl ik zelf niet oordelend ben over mensen die zich niet laten vaccineren; het is en blijft altijd een eigen keuze. Ik ben erg blij dat dit (bijna) de wereld uit is ;-)
TheZenMeister @Agil1ty13 juni 2023 11:35
Het is niet de wereld uit. Al deze maatregelen zijn permanent in de wet opgenomen niet lang geleden.
holoduke51 @Chillko13 juni 2023 16:13
De reden is dat mensen niet meer liberaal zijn. Mensen staan niet meer open voor andermans ideeen/gedachten en overtuigingen. Van heel veel thema's kan je in Nederland niet normaal meer een gesprek voeren. Of het nu gaat om Corona, Rusland/Oekraine oorlog, wappies, woke etc etc.
Je moet bij het ene kamp horen of je bent een idioot. Hoogopgeleid of laagopgeleid maakt niks uit. De stugge anti liberale houding zijn bij hele grote groep mensen duidelijk aanwezig.
Uiteindelijk zorgt dit voor zoveel onvrede dat er een volksopstand komt. Met veel ellende.
Collaborator @Chillko13 juni 2023 16:43
Het gaat niet om "Xbox vs Playstation". Corona krijgen en doelbewust verspreiden is een keuze die verstrekkende gevolgen (risico's) heeft voor de medemens en maatschappij. En dat is waar je effectief voor kiest wanneer je niet meegaat in de maatregelen en vaccinaties. Het is niet een voorkeur voor een voetbalclub.

Het zal me een worst wezen in hoeverre we verdeeld zijn. Fout is fout.
iAR @Chillko13 juni 2023 09:24
want ik heb persoonlijk meer last van de verdeeldheid gehad dan van de maatregelen.
Dit, plus het feit dat wij aso Nederlanders alleen maar voor ons zelf kunnen kiezen en amper iets over hebben voor de samenleving.

Je merkt die verdeeldheid en haat ook in het hele woke verhaal of die klimaat activisten. “MIJN MENING is de juiste, PUNT” 8)7
Bender @iAR13 juni 2023 10:44
Dit, plus het feit dat wij aso Nederlanders alleen maar voor ons zelf kunnen kiezen en amper iets over hebben voor de samenleving.
Niet mee eens, het was een kleine typerende groep die zich ineens verbonden voelde en gehoord wilde worden. Omdat de groep klein is gingen ze des te harder schreeuwen om aandacht, dat maakt het dus niet 'aso Nederlanders' maar een selecte groep Nederlanders die hard schreeuwt om aandacht.
iAR @Bender13 juni 2023 13:42
Ik ben het met je eens dat het een kleine groep was. Maar kom op, lopen piepen omdat je af en toe een mondkapje moet. Stel je niet aan zeg.

Maar naast deze aso’s waren er ook nog een hoop “stille” aso’s: al dan niet wel een vaccinatie maar ondertussen de regels wel aan hun laars lappen.
En begrijp me niet verkeerd, als ik jong was geweest had ik me ook niet tegen laten houden misschien maar er waren overal feestjes en mensen mét COVID die toch naar publieke plekken gingen.
Bulls @iAR13 juni 2023 12:32
Mensen zijn heel snel om een kant te kiezen , vaak uit een half verhaal, en daarmee is hun mening verankerd.

Er was eens een experiment met 2 klaslokalen waar ze een verhaal lieten horen, de ene kreeg alleen het vermeende slachtoffer te horen, en de andere groep kreeg zowel het verhaal van het slachtoffer en de vermeende dader te horen.

De eerste groep ging volledig mee in het verhaal van het slachtoffer, en de tweede groep die ook de dader heeft gehoord kwamen op een compleet ander oordeel uit omdat die persoon zijn weerwoord kon geven en alles een beetje kon nuanceren

Wees niet zo snel met een oordeel te vellen op een half verhaal. En vaak sturen ze in de media aan op een bepaalde mening en mensen nemen dat maar al te graag over.
hiostu @iAR13 juni 2023 09:30
Je merkt die verdeeldheid en haat ook in het hele woke verhaal of die klimaat activisten. MIJN MENING is de juiste, PUNT 8)7
Volgens mij doe je nu exact waar je de andere groep van beticht.
iAR @hiostu13 juni 2023 09:34
Als je doelt op de vergeten quotes, dan staan ze er nu. Dát was niet als mijn uitspraak bedoelt, maar die van woke-mensen en activisten.
Honytawk @iAR13 juni 2023 09:41
Omdat je een ander hun mening als "woke" bestempelt, doe je dus exact hetzelfde als wat je die "woke" mensen en activisten van beticht.
"Die WOKE mening is de foute want MIJN mening is de juiste, PUNT"

Maarja, nu is de discussie off-topic aan het gaan.

[Reactie gewijzigd door Honytawk op 22 juli 2024 15:38]

mgizmo @Honytawk13 juni 2023 13:09
+1 is overigens in alles hoor. Nu ook met Rusland-Ukraine. Als je ziet wat er op telegram voorbij komt in beide kampen, ik zie exact dezelfde uitspraken. Ik hoop dat het bij tekst blijft.
Honytawk @iAR13 juni 2023 15:55
Dat je hypocriet bent met die uitspraak.

En dat de discusie off-topic is.
iAR @Honytawk14 juni 2023 00:36
Ah thanks, helder 8)7
teek2 @Chillko13 juni 2023 10:09
Ik dat jij deel bent van een stille meerderheid, gelukkig. Goed dat je je mond open doet en we met zijn allen jouw reactie naar boven, boven de schreeuwers, kunnen stemmen, al is het maar 1 keer.
Bas Boss @Chillko13 juni 2023 21:05
Ik heb zelf helemaal geen last gehad van die discussie. Prima toch, een andere mening.

Alleen de maatregelen zelf vond ik vooral bij het reizen nogal irritant. Vooral omdat elk land eigen regels hanteerde. Snel nog even een pdf downloaden voor de zekerheid. Het is mij echter niet duidelijk of de site wel blijft werken.
mercapto @Chillko14 juni 2023 07:51
Want aan beide kanten had je prima mensen, absolute toppers.
Altijd fijn zo'n valse vergelijking die op je morele kompas inspeelt, prima val voor tolerante mensen die proberen strikt te zijn voor ieders bestwil.
Bulls @Chillko13 juni 2023 12:23
Wacht maar tot meneer Tedros weer een nieuwe pandemie afkondigt en het hele circus begint opnieuw. Mensen die elkaar verrot scholden vanwege het niet dragen van een mondkapje of het niet gevaccineerd zijn, doen nu alsof hun neus bloedt. Maar de ware aard komt weer boven als het crisis is. Zo leer je mensen kennen en voor de rest is iedereen zo schijnheilig als de ….
En niet vergeten dat er ondertussen wetten zijn vastgelegd zodat het de volgende keer nog sneller en makkelijker gaat dan toen.
punishedbrains @Bulls13 juni 2023 13:01
Klopt, voor mij was het een uitstekende manier om wat in de online "vrienden" groepen te bezemen. :) Ik wist dat ik kans had op veel klachten en toen de mondkapjes niet meer hoefden in de winkel en ik bleef ze dragen, nou dat voelde heerlijk maar niet heus. Zo jammer dat zoiets simpels zo politiek werd.

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 22 juli 2024 15:38]

Bulls @punishedbrains13 juni 2023 13:16
Het erge was dat bijvoorbeeld op zaterdag de plicht in winkels opgeheven zou worden, je vrijdag nog aangesproken werd op het niet dragen, en vervolgens de dag er op 99% van de mensen het niet meer droegen omdat het niet meer hoeft. Het ging puur om de regel en niet of het werkte. Want als ze vrijdag wel verplicht zijn maar zaterdag niet, alsof het vrijdag nog zeer ernstig was en de dag erop niet meer. Op een paar uitzonderingen wilde niemand dat ding op. Maar puur omdat het verplicht was deden ze het.
Aldy @Bulls13 juni 2023 13:55
Dat iets verplicht wordt als het werkt is volkomen juist, daar sta ik achter. Het probleem was dat wetenschappers elkaar tegenspraken en nog erger was het dat de overheid er in eerste instantie helemaal niet aan wilde en om die politiek te ondersteunen allerlei wetenschappers voor het voetlicht haalde die vertelden dat het niet werkte. Daarna ben je je geloofwaardigheid kwijt als je alsnog besluit een mondkapjesplicht in te stellen.
punishedbrains @Bulls13 juni 2023 15:46
N95 maskers droeg ik, de gewone werken idd niet als niemand ze draagt, gezien je nog steeds lucht inademt zonder filtering, ze waren er puur voor om vochtdruppeltjes tegen te houden. Ik draag ze (N95) met plezier, ik was veel minder vaak ziek ook, punt voor mij was dat je ook daar dan weer op aangesproken wordt. Zo raar vind/vond ik dat. Het meest grappige is nog dat je zo de krant uit de tijd van de Spaanse griep (die enorm veel doden tot gevolg had) kan openslaan met dezelfde kritiek op mondkapjes. :)

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 22 juli 2024 15:38]

Piepser02 @Bulls14 juni 2023 13:29
Gelukkig is dat 100+ jaar geleden en heeft de (medische) wereld niet stilgestaan sinds dien
Luminair @Chillko13 juni 2023 11:40
Heb je je laten vaccineren en geprobeerd mee te gaan met de maatregelen voor jezelf of voor een ander, helemaal mooi. Heb je dat niet gedaan dan zal je daar wel een eigen overtuiging of redenen voor hebben gehad. Prima.
Ik vind dit eerlijk gezegd een beetje een slappe mening hoor. In het Engels noemen ze dit ook wel "fence sitting". De aanpak van COVID is niet hetzelfde als de keuze voor een stofzuiger. Dyson stofzuigers zorgen niet voor sterfte.
Ik ben blij dat we dit onderwerp zo goed als achter ons kunnen laten want ik heb persoonlijk meer last van de verdeeldheid gehad dan van de maatregelen.
Die verdeeldheid vind ik ook niet fijn, maar het is belangrijk om te onthouden dat we daar ook niet onrealistisch bang voor moeten zijn. Als we constant wetenschappelijk onderbouwde maatregelen gaan afwateren omdat er verschillende groepen zijn die er geen zin in hebben, blijft er niks meer over van een functionerende maatschappij. Dan zijn het inderdaad niet meer de maatregelen waar je last van gaat hebben.
boolean @Luminair13 juni 2023 13:51
Lees mijn reactie op @Chillko eens zou ik zeggen. ;)
DNN!S @Chillko13 juni 2023 10:52
In dit kader vind ik de huidige reclames op TV wel heel mooi: ben je nu een discussie aan het winnen of?
TheVivaldi @reutulus13 juni 2023 11:34
Ik ben afgelopen zaterdag op de abonneedag geweest en wat je zegt klopt absoluut niet. Tweakers heeft echt veel vrijheid en ruimte, iets wat andere DPG-takken niet hebben. En het nieuwe Tweakers-hoofdkantoor wordt zelfs een apart gebouw, speciaal voor Tweakers omgebouwd en ingericht. Dat zou DPG echt niet doen als ze Tweakers als een “veredelde subtak” zagen.
Ook werkt de redactie volledig onafhankelijk.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 15:38]

jpsch @TheVivaldi13 juni 2023 13:05
Apart gebouw los van de rest van de organisatie kan ook inhouden dat ze de boel op termijn waarschijnlijk verkopen (niet-core activiteit).
TheVivaldi @jpsch13 juni 2023 13:25
Dat zou kunnen, maar dan ondersteunt dat alleen maar meer mijn punt dat Tweakers niet simpelweg een “veredelde tak van DPG” is. Er is immers een reden dat Tweakers zoveel vrijheid en zelfs een eigen gebouw krijgt. Of dat nu is voor een toekomstige verkoop of niet, het geeft in elk geval aan dat ze Tweakers niet zien als gewoon maar een tak binnen de groep.
Tweakert2020 @reutulus13 juni 2023 12:19
Wat zijn "dit soort zaken"?
Floor @m4ikel13 juni 2023 18:05
Ik denk dat het ermee te maken heeft dat je soms de tering naar de nering moet zetten. Achteraf is het allemaal makkelijk oordelen maar in het heetst van de strijd moeten er keuzes worden gemaakt. Ik was het zeker niet eens met alle maatregelen maar ik heb ze opgevolgd omdat ik weet hoe crisismanagement werkt: soms is er gewoon geen tijd om breed te overleggen maar moet gehandeld worden. Je hebt dan goede specialisten naast je die je adviseren en daarop baseer je de beslissing, welke misschien overeenkomen met het advies van de adviseur maar heb je bredere motieven om een bepaalde richting of l in te gaan. Of dat de genomen beslissing de beste beslissing is, zal achteraf blijken maar niets doen is pertinent fout. Dit was zo'n situatie. Dan ga je geen rekening houden met de Google/Facebook pseudo wetenschappelijke groepen.
Ook het gedrag van sommige huisartsen was zeer schadelijk, het zijn huisartsen, geen virologen. Dat is het zelfde als de groenteboer vragen naar een goed stuk vlees (Lees: ze hebben beide een winkel in etenswaren).
Honytawk @m4ikel13 juni 2023 17:09
Als de overheid volledig onbetrouwbaar is en dit nooit meer ga veranderen voor jou, wat doe je dan nog in ons land?
Wie wil leven in een gemeenschap die ze niet vertrouwen?

Er zijn genoeg andere plekken.
Maar ik betwijfel of je veel betere landen ga vinden.
Er zijn genoeg landen waar vaccinaties verplicht waren.

Als je in een gemeenschap wil leven, ga je aan de normen en waarden van die gemeenschap moeten houden.

[Reactie gewijzigd door Honytawk op 22 juli 2024 15:38]

MischaBoender @m4ikel13 juni 2023 21:45
Wat mij vooral opvalt is dat de groep mensen die het gevoel heeft gehad tot vaccinatie te worden gedwongen in zeer grote mate overeenkomt met de groep waar over het algemeen met anti-overheid/wappies/enz naar wordt gerefereerd.
Bert2000 13 juni 2023 08:40
Vraag mij af wanneer de conspiracy burgers toegeven dat ze het verkeerd hadden over deze app.

Ik heb de meest wilde indianen verhalen gehoord.
AikiNemesis @Bert200013 juni 2023 09:26
Tamelijk denigrerend om alle ethische bezwaren zo terzijde te schuiven als complotten. Dat er sprake was van uitsluiting van burgers om wetenschappelijk valse redenen is inmiddels allang aangetoond. Iedereen weet inmiddels dat een vaccinatie niet bijdraagt aan het remmen van de verspreiding.

Overigens mist in dit artikel een belangrijke toevoeging. Het NL app stopt per 1 juli, maar inmiddels is het Europese model waarop deze app was gebaseerd overgedragen aan de WHO. Deze hebben een presentatie gegeven hoe dit een wereldwijd middel gaat worden. Geen complot, gewoon gepresenteerd door de WHO zelf. Voor meer info kan je dit journalistiek item kijken met meer achtergrond info. WHO wil wereldwijde coronapas gebaseerd op Digital Covid Certificate

De redactie zou er goed aan doen denk ik om dit wel te vermelden. Nu lijkt het alsof de pas verdwijnt, maar deze wordt vervangen door een nieuwe versie op globaal niveau.
Raphire @AikiNemesis13 juni 2023 10:30
Dat er sprake was van uitsluiting van burgers om wetenschappelijk valse redenen is inmiddels allang aangetoond.
Wetenschappelijk valse redenen? Wat betekend dat?
Iedereen weet inmiddels dat een vaccinatie niet bijdraagt aan het remmen van de verspreiding.
Covid vaccinaties hielpen wel degelijk met het remmen van de verspreiding. Of telt het alleen als het verspreiding 100% onmogelijk maakt?
Reloop @SpiceWorm13 juni 2023 12:40
Ik denk dat niemand kan ontkennen dat er veel mis is gegaan met de communicatie en regelgeving vanuit de overheid.
Maar ik denk ook dat mensen enorm onderschatten hoe lastig het is geweest voor de mensen die uiteindelijk beslissingen moesten nemen.
Bekijk het even vanuit je eigen standpunt. Waar komt jouw informatie vandaan? Wie zit er achter die informatie? Hoe kun JIJ zeker zijn dat je de juiste informatie gelooft?
En zelfs al zou jij persoonlijk het bij het juiste eind hebben hoe communiceer je dat effectief naar mensen waarvoor jij dan ook maar één van de vele bronnen bent?

Mondkapjes, afstand houden en veel andere maatregelen waren nooit DE oplossing. Het waren laagdrempelige manieren om hopelijk besmettingen te voorkomen en de druk op de zorg te verlagen. Maar zelfs hier lagen veel mensen dwars omdat... ja waarom eigenlijk?

Over het vaccin is al zoveel gezegd en geschreven dat ik heel weinig zin heb om hier met heel veel cijfertjes te komen.
Feit is in ieder geval dat naarmate de dekkingsgraad omhoog ging het verschil tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen in het ziekenhuis zodanig scheef werd dat niet te ontkennen is dat het vaccin deed wat het moest doen.
https://www.rivm.nl/nieuw...-jonger-dan-gevaccineerde
Dus met dat in het achterhoofd. Zelfs al zou het vaccin helemaal niks toen om verspreiding te voorkomen dan nog zou het het beste zijn om ongevaccineerde mensen zo min mogelijk in contact te laten komen met andere mensen (ongeacht de vaccinatie status van die mensen).
De kans dat iemand die gevaccineerd is in het ziekenhuis terecht komt is immers veel kleiner.

Het grote probleem met corona was ook niet direct de sterfte maar de druk op de zorg. Want naast alle reguliere zorg had je nu ineens een tweede grote groep die zorg nodig had.

Persoonlijk heb ik mij zoveel mogelijk aan de regels gehouden. Voornamelijk omdat de eerdergenoemde laagdrempelige regeltjes zodanig weinig invloed hadden op mijn dagelijkse leven dat ik daar niet eens over nadacht. Op dezelfde manier als dat ik mijn rotzooi niet in de gracht gooi maar in de prullenbak een paar meter verderop of het winkelkarretje netjes terugbreng in plaats van het naast de auto te laten staan.

Mijn vaccinaties heb ik ook gehad omdat de cijfertjes destijds en nu nog aantoonden dat de kans groter was dat ik lang last zou hebben van corona dan van het vaccin zelf. Het enige wat ik van het vaccin heb gemerkt is een paar uur een gevoelig plekje op mijn bovenarm.
sympa @SpiceWorm13 juni 2023 11:19
Het hielp wel degelijk tegen transmissie. Totdat omikron dominant werd, toen ging dat effect grotendeels weg of werd heel kort van duur.
En in een epidemie gaat het er niet om dat je 90% tegenhoudt, het gaat er om de R onder de 1 te houden.
En ook los hiervan was er een algemeen belang om de zorg overeind te houden.
Yoshi @SpiceWorm13 juni 2023 13:11
zorg opschalen op 1-2-3? Aangezien je er zelf over begint, welk bewijs is er ooit afgeleverd dat dat gaat werken en in de praktijk mogelijk is en wat dat zou moeten voorkomen hebben? Welke studies onderbouwen jouw statement dat een zorgmedewerkers pool bestaande uit verpleegkundigen die a. niet meer actief zijn in de sector b.van een andere afdeling komen c. niet van intensieve komen geen negatief verloop hebben op het ziekteverloop? Ik gok dat je ook even zelf met de hand gaat komen zuurstof gaat komen pompen in iemand long? Want materiaal om zomaar op te schalen dat was er ook niet. Niet wat betreft wegwermateriaal en al zeker niet wat betreft het gespecialiseerd materiaal.

"simpelweg"....
Rolfie @SpiceWorm13 juni 2023 11:58
Ik heb het ervaren als uitgekotst te zijn door de maatschappij. Dat is een les die ik niet snel vergeet, hoe snel de sfeer in een groep kan omslaan en zich tegen een subgroep kan richten.
Inderdaad lastig om geconfronteerd te worden met gevolgen van je keuzes.

Toen mijn vader en moeder met spoed opgenomen moesten worden in het zieken wegens een ernstig ongeluk, heb ik ervaren hoe het is, dat de zorg nog steeds overbelast was (ongevaccineerde waren toen oververtegenwoordigd in de ziekenhuizen, en hele grote kans dat ze opname voorkomen had kunnen worden als je gevaccineerd waren), mochten we allemaal maar heel weinig met bezoek of bij ze zijn in die hele lastige tijd.

Ik en mijn family ervaarde dus de consequenties van "asociaal" volk, die niet hun verantwoordelijkheid wouden nemen tijden een wereldwijde pandemie.

Dat is een les die ik nooit zal vergeten.....
StarZ @SpiceWorm13 juni 2023 13:32
Grappig dat je zelf niet door hebt dat je ook een grote groep mensen tot minderwaardig hebt gemaakt door je onder de bevolking te geven tijdens een pandemie. Mensen die geen vaccin konden nemen. Het interesseert je dus schijnbaar niks, als je maar lekker naar de bios mag. Je was geen 2e rangs burger, je was iemand die de consequenties van zijn acties ondervond. Net zoals je geen auto mag rijden zonder rijbewijs of niet op tweakers mag plaatsen zonder account.
aSomeone @AikiNemesis13 juni 2023 10:53
Iedereen weet inmiddels dat een vaccinatie niet bijdraagt aan het remmen van de verspreiding.
En dat was het grootste issue? Niet dat ongevaccineerden buiten proportioneel de ICs en ziekenhuizen bezet hielden waardoor mensen met andere klachten maar de tering konden krijgen? Enorm veel gezonde levensjaren verdampt omdat mensen geen behandelingen konden krijgen want er lagen hordes ongevaccineerden in het ziekenhuis. Kan niet denigrerend genoeg zijn tegen de ongevaccineerden.

https://www.rivm.nl/nieuw...ren-uitgestelde-operaties
oooskar @AikiNemesis13 juni 2023 23:16
Het ik heb je YouTube filmpje gekeken. Goed filmpje wel.

Ik heb zelf nog even wat bronnen gecheckt of dat covid vaccin nou effectief was of niet. Inmiddels goeie peer-reviewed onderzoeken die aangeven; ja was effectief. Zoals bijvoorbeeld hier:

Results

Effectiveness after one dose of vaccine (BNT162b2 or ChAdOx1 nCoV-19) was notably lower among persons with the delta variant (30.7%; 95% confidence interval [CI], 25.2 to 35.7) than among those with the alpha variant (48.7%; 95% CI, 45.5 to 51.7); the results were similar for both vaccines. With the BNT162b2 vaccine, the effectiveness of two doses was 93.7% (95% CI, 91.6 to 95.3) among persons with the alpha variant and 88.0% (95% CI, 85.3 to 90.1) among those with the delta variant. With the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine, the effectiveness of two doses was 74.5% (95% CI, 68.4 to 79.4) among persons with the alpha variant and 67.0% (95% CI, 61.3 to 71.8) among those with the delta variant.
Conclusions

Only modest differences in vaccine effectiveness were noted with the delta variant as compared with the alpha variant after the receipt of two vaccine doses. Absolute differences in vaccine effectiveness were more marked after the receipt of the first dose. This finding would support efforts to maximize vaccine uptake with two doses among vulnerable populations. (Funded by Public Health England.)

Bron: https://scholar.google.co...855&u=%23p%3DtR85qpqL2-IJ
StarZ @AikiNemesis13 juni 2023 13:30
WHO is volgens mij geen macht hebbende macht.
En ook de beweringen in je eerste alinea zeggen volgens mij genoeg.
Ga door met cherry picken van data zodat het past binnen jouw denk wereld.
HolySpirit @StarZ14 juni 2023 13:09
Klopt, maar als de EU die voorstellen overnemen en er wetten op basis van de inbreng van het WHO worden gemaakt zitten wij als NL daar wel aan vast. EU wetgeving gaat boven NL wetgeving. Dus geen directe macht maar door het via de EU te doen wel.
TechGiant @Bert200013 juni 2023 08:58
Het is niet de app zelf maar het beleid waar de app deel van uitmaakte waar sommige mensen problemen mee hadden.

Mensen wantrouwen de overheid omdat de overheid voor sommigen keer op keer onbetrouwbaar is gebleken. De overheid heeft een deel van de burgers tegen zichzelf in het harnas gejaagd en heeft die mensen daarna publiekelijk gekleineerd en weggepest, ik denk dat we die gevolgen nog decennia lang gaan voelen.

Het zegt wel iets dat we mensen die toen voor hun principes stonden nog steeds wegzetten als idioten.

[Reactie gewijzigd door TechGiant op 22 juli 2024 15:38]

n4m3l355 @TechGiant13 juni 2023 09:08
Als Nederlander in het buitenland is het erg typerend dat specifiek Nederland de grootste moeite had om hun burgers onder bedwang te houden vergeleken met andere landen zelfs binnen de EU. En dan mag "onder bedwang" beklemmend klinken, maar in geval van een virus waarvan we in het begin niet wisten hoe dodelijk noch besmettend deze was, mogen we onszelf wel in onze handjes knijpen dat wereldwijd slechts enkele miljoenen mensen aan COVID zijn overleden. Dit zet ook wel de toon voor wanneer we in Nederland een nog serieuzere ziekte tegenmoet komen, iets wat niet onwaarschijnlijk is.

Het is toch wel heel apart als onze overheid regels opsteld om close contact te voorkomen zoals "ga niet naar het strand" dat we dan maar allemaal naar de markt moeten gaan, niet wat we doorgaans niet doen. En vervolgens ook nog eens protesten overal zien. Vervolgens is het ook wel typerend dat dankzij zoveel partijtjes als Nederlanders natuurlijk ook bepaalde partijen COVID als politiek middel hebben gebruikt om daar stemmen mee te winnen.

Dat onze overheid als een geheel het niet geweldig heeft gedaan is zeker zo, maar daar zijn redenen voor zowel vanuit de overheid maar ook de halstarrige Nederlander zelf. En als je mensen die dwars tegen de overheid ingingen vanwege "principes" dan wens ik hun veel success met hun principes wanneer we iets nieuws krijgen. En op zich is het geen probleem om principes te hebben, maar diens principes kosten veel mensen levens, ook mensen levens die gered hadden kunnen worden als men gewoon eventjes een beetje minder eigenwijs was en gewoon volgende wat werd gevraagd. Nogmaals dat de overheid de kennis in eigendom had is zeker niet zo, maar zo ook niet diegene daar tegenin gingen.
MadJo80 @n4m3l35513 juni 2023 09:37
Nu waren die regels en vooral de roadmap die de overheid leverde niet bepaald duidelijk, en waren vaak het papier niet waard waarop het gedrukt werd.

In landen waar duidelijk met de burger gecommuniceerd werd wat de regels waren, waarom die regels er zijn, wat het plan was om uit de crisis te komen en wat de gevolgen waren als die overtreden werden, waren veel minder protesten.

Maar ja, wij hebben een premier die niet de baas van het land wil zijn.
Zachte heelmeesters maken hele stinkende wonden.

Dat wil niet zeggen dat de rest van het volk geen hand in eigen boezem moet steken, want dat moeten we zeker. Maar van leiding nemen door onze overheid was geen sprake, wat die paar politieke partijen heel handig voor de voeten speelde.
Wouterie @n4m3l35513 juni 2023 10:56
Nou... Er zijn meer landen met problemen hoor. Kenia heeft sloppenwijken schoongeveegd, Spanje stuurde gewapende agenten af op mensen die het waagde op straat te lopen, in Italië gingen mensen met aangelijnde knuffels en de hond van de buurman de straat op omdat ze anders flink aangepakt werden. Zo kan ik nog wel even doorgaan.
De halsstarrigheid der Nederlanders was een handig middel in de beeldvorming (stigmatisering) van iedereen die niet blind de regeltjes volgde.
Ik zeg het even zo scherp omdat het zo gepolariseerd was. Ik ben behoorlijk volgzaam, maar wel met een kritische noot. Zo was ik tegen de avondklok, gebaseerd op data vanuit Canada. De overheid hield de data van Frankrijk aan, maar onze cultuur ligt veel dichter bij die van Canada dan die van Frankrijk.
Maar ze zijn listig. Als je vraagt wat nu precies het effect van de avondklok is, dan zeggen ze dat ze dat niet kunnen meten. Dat is echter niet zo... de data komt overeen met die van Canada. Geen verrassingen zoverre.
Jouw retoriek (regels volgen of mensen sterven door jou) en 'de overheid wist het ook niet dus dan maar blind gehoorzamen' is bijzonder gevaarlijk in een vrije rechtstaat.
Niet alle maatregels waren effectief en zinvol, maar je mocht daar vooral niet te veel over praten want dan was je een wappie die speelt met mensenlevens. Daarbij waren de tegenstanders van de maatregels ook veel te ver doorgeschoten. Er was geen dictatuur op handen, geen aanval op de democratische rechtstaat, geen WHO wereldoverheersing of weet ik veel wat allemaal.
Hoe kun je zo nog in alle redelijkheid praten over de crisis die gaande is? Ik ben er maar mee gestopt. Ik hou me verre van beide extremen.
ikverhaar @n4m3l35513 juni 2023 14:22
maar in geval van een virus waarvan we in het begin niet wisten hoe dodelijk noch besmettend deze was, mogen we onszelf wel in onze handjes knijpen dat wereldwijd slechts enkele miljoenen mensen aan COVID zijn overleden. Dit zet ook wel de toon voor wanneer we in Nederland een nog serieuzere ziekte tegenmoet komen, iets wat niet onwaarschijnlijk is.
Corona was de "perfecte" combinatie van dodelijk genoeg om miljoenen wereldwijd te doden, en tegelijkertijd mild genoeg dat mensen het kunnen negeren als zijnde "het is maar een griepje".
Ik denk dat een even besmettelijke ziekte waar 20% van de patiënten aan sterft, zou lijden tot veel minder doden, simpelweg doordat dat veel harder zou worden aangepakt met veel meer steun vanuit de bevolking.
Vergelijk corona bijvoorbeeld met ebola, waar maar 10 000 aan zijn overleden toen dat in Afrika uitbrak. De paar ebolapatiënten in Europa waren vlot geïsoleerd en het is hier nooit een epidemie geworden.
oooskar @n4m3l35513 juni 2023 22:53
Wat zijn je bronnen dat Nederland minder compliance had aan de regels?

Mijn indruk was juist dat we met relatief lage boetes en lage druk de overgrote meerderheid zich daaraan hield.

Maar de cijfers houden het bewijs! Ik kan ze zo snel niet vinden dus ben benieuwd naar jouw onderbouwing.
MadJo80 @kozue13 juni 2023 15:47
Ik heb vorig jaar november corona opgelopen en was, ondanks dat ik tot dan toe alle boosters had gehad, 2 weken lang hondsberoerd en heb sinds die tijd long-covid.
Sporten kan ik niet meer, wandelen, ja hooguit een half uurtje en dan weer terug naar bed.
Een (alcohol-vrij) avondje met vrienden en vervolgens 2 dagen nodig hebben om bij te komen.

Wees kritisch, maar blijf wel je verstand gebruiken! Een ziekte is niets om mee te sollen.
Rolfie @MadJo8013 juni 2023 17:46
Dit zag ik laatst ook op een forum langs komen.
Iemand die covid continue gegeneraliseerde en het vaccin natuurlijk niet nam. Immers had hij niet nodig.
Maar toen omikron kreeg, schrok hij toch echt van de klachten die hij had. Was heftiger dan hij had verwacht.

Was even een leuke om te lezen.
Waterbeesje @kozue13 juni 2023 09:54
Corona was helemaal niet zo erg, ik heb het tweemaal gehad (misschien 3) en ben er ook prima doorheen gekomen. [/s]

Toen de laatste golf kwam, lag mijn vader in het ziekenhuis voor een zeer zware medische behandeling en kon letterlijk niks hebben. Als die op dat moment corona er bovenop had, was het waarschijnlijk over en uit. Zonder behandeling ook.
De 'jaren 40' situatie die je beschrijft had juist als doel dat mensen zoals mijn vader een kans hadden op overleven. Een nobeler doel dan 83 jaar geleden lijkt mij; het beschermen van zwakkeren in onze maatschappij. Niet bepaald vergelijkbaar.
Splitinfinitive @Waterbeesje13 juni 2023 10:42
Als die op dat moment corona er bovenop had, was het waarschijnlijk over en uit. Zonder behandeling ook.
hoe cru het ook klinkt dit had ook de griep kunnen zijn en had het einde verhaal kunnen zijn. en we gooien ook het land niet elk groep seizoen op slot.

in de begin van de pandemie heb ik netjes mij aan de 1.5m gehouden, mensen hieraan herrinerd. toen mij gevraagd werdt om een mondmasker te dragen heb ik dat gedragen. maar op een gegeven moment naar wel tig besmettingen in mijn buurt waarvan geen enkele lange termijn effecten eraan over heeft gehouden of minder ziek werden dan van de griep. vond ik het wel goed zo.

met avondklok meuk en max 1 persoon op bezoek ging mij te ver. idem de corona pas. de terassen hadden gewoon open gekunnen maar diegene met een zuurstof fles moet dan voor zich zelf de keuze maken of die op het terras gaat zitten.
F A @Splitinfinitive13 juni 2023 12:02
de terassen hadden gewoon open gekunnen maar diegene met een zuurstof fles moet dan voor zich zelf de keuze maken of die op het terras gaat zitten.
Die mensen gingen ook niet naar de terassen. Maar als jij er wel heengaat en daarna op bezoek gaat bij iemand, zullen zij toch besmet kunnen worden via jou en daar ging het juist om.

Als een verzorger uit een verzorgingshuis naar het terras ging en daar corona opliep, is de kans groot dat die het door zou geven aan de mensen in het verzorgingshuis. Dat was de achterliggende gedachte om de terassen te sluiten.
Splitinfinitive @F A14 juni 2023 23:25
Die QR code hielp daar niet tegen mensen die hem hadden konden alsnog Corona krijgen

Alleen 100% testen kon dat beter maar dat vond iedereen te ver
CivLord
@kozue13 juni 2023 11:41
Een te groot deel van de bevolking loopt blatend achter de meute aan, ongeacht waar die heen gaan (gebruik van Facebook is een mooi voorbeeld). Je moet altijd kritisch blijven om wat er om je heen gebeurt.
Blind achter volksmenner aanlopen die enkel op onrust en het profileren van henzelf uit zijn, is ook niet de weg.
Vreemd dat mensen die zeggen dat je kritisch na moet denken wetenschappers die er hun carrière van hebben gemaakt om het onderwerp te bestuderen en te onderzoeken zo makkelijk terzijde schuiven en achter een dansschoolleraar aanlopen die boos was omdat hij zijn dansschool tijdelijk moest sluiten. Puur omdat die laatste iets zei dat ze graag wilden horen.
Rolfie @kozue13 juni 2023 11:45
Ik zou juist willen dat meer mensen voor zichzelf gaan denken.
Gevaarlijk, als je geen kennis van zaken hebt. Je kunt veel beter betrouwbare experts volgen die hun kennis op wetenschap doen. Vage video claims die de meeste "Zelfdenkende mensen" gebruiken is meestal niet het beste studie materiaal.

Kritisch denkers, komen zoals ik het ervaar, meestal met een sterke mening, voornamelijk gebaseerd op vage videoclaims waarbij de wetenschappelijke onderbouwing compleet ontbreekt of het tegenovergestelde van wat de consensuses is in de wetenschap.
Blokker_1999
@bewerkers13 juni 2023 09:47
Een streng beleid? Vreemd, ik heb 6 weken mijn appartement niet uit mogen komen in het land waar ik zat, en dan denk jij dat men in Nederland een streng beleid had omdat er een avondklok was.

En neen, natuurlijk weet een virus niet hoe laat het is, maar jij weet dat wel, en omdat je op tijd thuis moet zijn ga je ook geen sociale samenkomsten meer organiseren waarbij je met 20 mensen in een kleine woonkamer zit. Dat is het doel van zo een avondklok. Zorgen dat mensen wel eenvoudig hun werk kunnen doen, maar voorkomen dat ze 's avonds gaan samentroepen.
bewerkers @Blokker_199913 juni 2023 09:57
Een avondklok verbied geen samenkomsten van 20 mensen in een woonkamer, maar verbied het maken van een wandeling.
Rolfie @bewerkers13 juni 2023 11:48
Of om er naar toe te gaan, of om weer thuis te komen.

Dus is de kans groter dat je niet naar die woonkamer gaat.

En in de woonkamer, mocht je al niet zoveel mensen tegelijkertijd ontvangen.
Rolfie @bewerkers13 juni 2023 11:47
Als je de gedachte niet begrijpt achter de avondklok. Tja... Dan ga je inderdaad bizar denken.

Als je begrijpt dat men hiermee sociale contacten, en dus verdere verspreiding probeerde te dempen/voorkomen, dan begrijp je wel de logica er achter.
Waterbeesje @bewerkers13 juni 2023 09:47
Als Nederlander in het buitenland ten tijde van de lockdowns kan ik stellig zeggen dat Nederland een bijzonder streng beleid had vergeleken met andere landen. Een avondklok is echt bizar. Als een virus weet hoe laat het is.
Die avondklok had een heel andere reden: dieper in de avond is er meer alcohol geschonken en dan worden mensen losser, gaan dicht bij elkaar staan feesten en dàt wilde ome Mark en zijn compagnons juist voorkomen. Iets met besmettingsgraad. Weinig houseparty's en schuurfeesten die van 17:30 tot 19:30 duren zegmaar.

Voor nu kunnen we dus grotendeels vaarwel zeggen tegen de app. Hopelijk ook tegen covid19. (en griep, dat vergeten virus waaraan ook ieder jaar nogal wat zwakkere mensen onderdoor gaan... maar dat terzijde)
Cid Highwind @TechGiant13 juni 2023 09:52
Als jij, uit je principiële afkeer naar de overheid toe, een goed werkende vaccinatie laat liggen en daarmee persoonlijk een hoger gezondheidstechnisch risico wilt lopen, waarmee je indirect het risico voor anderen verhoogt en de last op een toch al overbelast gezondheidssysteem nog hoger maakt, aan voldoe je pragmatisch bekeken ook aan de criteria voor een idioot met egoïstische aanleg.

Voor principes kan ik best respect hebben, maar dan dienen deze wel consequent geleefd te worden en niet enkel te worden gehanteerd als slap excuus wanneer men ergens eventjes geen zin in heeft, om ze te laten varen wanneer het persoonlijk nadelig werkt. Laat staan dat men op de ene dag een organisatie, of het nu de overheid is of het WHO, voor onbetrouwbaar houdt, maar wanneer het eventjes uitkomt wel wappert met hun uitspraken alszijnde feiten, wanneer het de eigen opvattingen ondersteunt. ("Mondkapjes werken niet, heeft de regering zelf gezegd.

Kritisch zijn is goed, maar het verschil tussen kritisch nadenken en dom schoppen is voor velen een raadsel gebleken.
Wouterie @Cid Highwind13 juni 2023 11:13
Je stelt nogal wat.

Mensen mogen kritisch zijn, maar moeten wel in jouw straatje denken anders zijn het domme, schoppende idioten? Dat is nogal kort door de bocht, denk je niet?
De onderbouwing met feiten en data mist ook. Jij stelt dat mensen die niet gevaccineerd zijn indirect het risico voor anderen verhogen en zo bijdragen aan de druk op de zorg. Dat is echter geroepen, maar niet onderbouwd, ook achteraf niet. Ik heb het Rutte ook horen zeggen... Maar uit het contactonderzoek van de GGD bleek dat het grootste risico kwam van mensen die gevaccineerd waren en zich niet meer aan de overige maatregels hielden. De vaccines beschermden niet goed tegen het oplopen van een besmetting en boosters werden te laat ingezet. Denk aan het beroemde 'Dansen met Janssen' waarbij mensen met een verse prik in de arm gingen feesten en daarna bij oma op de koffie.
Op Delta werd te laat gereageerd en bij Omicron werd al helemaal pijnlijk duidelijk dat de vaccinatie alleen niet voldoende bleek te zijn voor de kwetsbare groep.
Al met al denk ik dat je nog eens goed naar je retoriek moet kijken of je daar wellicht ook wat onderbouwende data bij kan vinden, of dat je (net als zovelen) maar iemand napraat.
Cid Highwind @Wouterie13 juni 2023 11:43
Je verdraait m'n woorden.
Kritisch zijn is goed, maar het verschil tussen kritisch nadenken en dom schoppen is voor velen een raadsel gebleken.
Het verschil zit hem in de nuance. Een afkeer naar de regering of instituten hebben hoeft niet te betekeken dat een vaccin daarmee automatisch slecht is.

Dat is een beetje hetzelfde als het niet eens zijn met Nvidia's policies met betrekking tot gesloten standaarden en hoe men in het verleden invloed op ontwikkelaars heeft gebruikt om features zo te implementeren dat de concurrentie er last van heeft. Dat betekent echter niet dat hun huidige GPU's slecht zijn.

Of het BCO een betrouwbare bron is van informatie, twijfel ik overigens over. Het is immers ook bekend dat dit systeem zwaar overbelast was en dat niet alles gemeld was voor een goede dekking. Dat de politiek de plank meermaals volledig missloeg (Dansen met Janssen, werking van mondkapjes, om er maar twee te noemen), staat als een paal boven water. Dat men later keer op keer achter de feiten aanliep, enkel omdat men geen keuzes durfde te maken, om op het laatste moment toch in te grijpen onder het mom van "maar jullie konden je niet beheersen dus nu moeten we", is ook gewoon beschamend te noemen. Laten we hopen dat men hierop, en op de vele andere schandalen, wordt afgerekend.

Echter zijn dat zaken die niet te maken hebben met de werking of de effecten van een vaccin op de algehele populatie, wat door velen afgedaan werd als volledig niet-werkend, omdat het niet het wondermiddel was met 100% dekking.

Dus ja, ik blijf bij m'n statement. Een hoop zelfverklaard kritische denkers, was helemaal niet kritisch, maar was enkel aan het schoppen uit (terechte) onvrede. Maar dat je voorstander moet zijn van het beleid om het effect van vaccins te onderkennen, is dus een grove misvatting.
Wouterie @Cid Highwind13 juni 2023 11:48
Eens, ik was creatief met jouw woorden, juist omdat ze me zo bekend in de oren klinken. Mijn excuses.
Cid Highwind @Wouterie13 juni 2023 16:34
No probs, het was ook scherp gesteld en wanneer het anno 2023 alsnog over dergelijke thema's gaat, ben ik nog wel eens wat kort door de bocht. Hoe eerder er onderkend wordt dat er fouten zijn gemaakt (wappies, politici, maar ook mensen naar elkaar onderling), des te sneller het boek werkelijk dicht kan :)
Luminair @Wouterie13 juni 2023 11:57
Mensen mogen kritisch zijn, maar moeten wel in jouw straatje denken anders zijn het domme, schoppende idioten?
Dat zegt letterlijk niemand, en het feit dat je kiest om een stroman op te zetten zegt ook wat over je argumentatie.

Tegendraads zijn is niet hetzelfde als kritisch zijn.
Maar uit het contactonderzoek van de GGD bleek dat het grootste risico kwam van mensen die gevaccineerd [...]
Als je hele gedachtegang op dit soort misvattingen is gebaseerd, dan kun je wel inpakken. Dat het ongevaccineerden niet het grootste risico was (wat ik betwijfel), maakt niet uit: ongevaccineerde mensen zijn hoe dan ook een enorm risico ten opzichte van gevaccineerde mensen.
Cid Highwind @Luminair13 juni 2023 14:55
Als je hele gedachtegang op dit soort misvattingen is gebaseerd, dan kun je wel inpakken. Dat het ongevaccineerden niet het grootste risico was (wat ik betwijfel), maakt niet uit: ongevaccineerde mensen zijn hoe dan ook een enorm risico ten opzichte van gevaccineerde mensen.
Ik denk dat dit laatste niet per sé zo is. Er waren immers vele manieren om de crisis te bedwingen en verantwoordelijkheid te nemen. Iemand die zich niet liet vaccineren, ongeacht de reden, maar die zeer voorzichtig was in z'n contacten, kan onder de streep meer hebben bijgedragen qua algemeen risico dan iemand die zich wel heeft laten vaccineren en die iedere ochtend en avond bij een ander op de koffie zat.

Dat was ook wel waar een deel van de ontevredenheid vandaan kwam, wat ik persoonlijk kan begrijpen. Neemt niet weg dat die eerste persoon een betere positie had gehad indien deze was gevaccineerd, of persoon 2 indien men ook wat minder contacten aan zou houden :)

Alleen is er dan ook nog de groep die graag "het beste" van categorie 1 en 2 wilden combineren, waar anderen dan weer voor mochten compenseren door de beperkingen van beiden aan te houden.
mercapto @TechGiant14 juni 2023 08:06
Dat is een kleine groep terwijl er miljoenen mensen dwars lagen met als echte reden..."Ja, uh, geen idee, gewoon omdat."
Altijd mooi dat goedpraten van fout gedrag met worden als "Principes", "Grote boze overheid", "Vrijheid!" en meer loze kreten. Er is een klein groepje welbespraakt volk, die kunnen lullen als Brugman, die de toon zetten, en de meute papegaaide dat na want het klonk anti-iets, en dat past bij hun zelfgekozen imago. Heel veel mensen die weg werden gezet als idioten waren ook daadwerkelijk idioten, die meeliepen met de rest, geleidt door influencers, demagogen en tweedehandsautoverkopers.
Als je dan vroeg naar die principes? Tja, geen idee, gewoon, principes.
En wat deed die grote boze overheid dan precies met je welverdiende vrijheid? Nou ja, gewoon, ik mocht niet naar de kroeg een paar weken. De Ikea was dicht. De rij bij de supermarkt was langer.
Risce @TechGiant13 juni 2023 09:11
De tegenstanders van de corona app (en het beleid waar dit een uitvloeisel van was) waren wel degelijk tegen de app zelf. Een overzicht van de kritiek, zodat we niet nu achteraf het af gaan doen als "de app werkte misschien wel maar het ging om het principe":De app werd snel en werkend opgeleverd, het was een voorbeeld van een uitstekend IT project van de overheid. Het enige argument dat nog overeind blijft is de principiële keuze of de inzet te rechtvaardigen was, maar zoals je hierboven kunt zien was dat niet de kern van discussie op het moment van lancering.
kozue @Risce13 juni 2023 09:42
Waar ik het grootste probleem mee had was dat het ging om een *smartphone app*. Smartphones zijn van zichzelf al trackers en zitten vol spyware van commerciële Amerikaanse bedrijven zoals Google en Apple. En dan willen ze het gebruik daarvan nog meer door gaan drukken door een app te verplichten die een van de 2 grote tracking platformen nodig heeft? En ja, een hoop mensen hebben zo'n ding, maar dat moet altijd een eigen keuze blijven, niemand moet verplicht worden een smartphone te kopen. Daarmee ben je namelijk zelf aan het betalen om je in je de gaten te laten houden, en niet iedereen wil dat. En dan moet je er nog zo'n onbetrouwbare app op installeren ook, waarvan je geen idee hebt wat ie op de achtergrond allemaal doet. Wellicht geen probleem voor de Facebook doelgroep, maar wel voor mij.

Ik heb nooit die app gehad. Ik heb de papieren versie een paar keer gebruikt. De eerste keer dat ik die papieren versie had stond er niet eens een QR code op. Zal wel een bug zijn geweest. Of misschien werk het niet als je je PDF reader niet toestaat het internet te contacteren. Het was duidelijk een halfbakken nagedachte, met het idee dat iedereen maar die app moest gaan gebruiken. Walgelijk. Ik wil helemaal niks in mijn leven koppelen aan een smartphone. Ze noemen het niet voor niks een "smart"phone.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Risce13 juni 2023 09:14
Alledrie deze voorbeelden gaan over CoronaMelder en niet over CoronaCheck.
Risce @TijsZonderH13 juni 2023 10:01
I stand corrected then!
sympa @Bert200013 juni 2023 08:42
"Ja maar... nu doe je iDeal-betalingen via een QR-code. Zie je wel." Dat zullen ze zeggen.
kiang @sympa13 juni 2023 09:21
Bij ons in de buurt is een bankautomaat vernield omdat die ook met QR codes kan werken, met de graffiti "QR GAAT TE VER!' erbij.
Aiii @kiang13 juni 2023 09:36
Zou zo iemand dan ook bij iedere hyperlink eerst vijf virus scanners draaien voordat deze erop klikt? |:(
Mr.Monk @sympa13 juni 2023 10:42
Klopt idd,

Misschijn tijd voor een tv-campagne om uit te leggen wat een QR-Code nu eigenlijk is. Ik denk dat veel mensen dat simpelweg niet weten.
Aiii @Bert200013 juni 2023 09:39
Ik had eerlijk is eerlijk zo'n beetje het idee dat nu Corona en 5G niet zo interessant meer zijn ze allemaal op de omgekeerde vlaggentrein waren gestapt.

Het is en blijft fascinerend, maar in de gronde genomen komt het allemaal op hetzelfde neer en dat is een anti-overheid denkbeeld. De rest eromheen kan eigenlijk vrij uitwisselbaar zijn en lijkt redelijk irrelevant.
Kaasrol @Aiii13 juni 2023 10:48
Volgens mij is pro Rusland de nieuwe hype in die kringen...
Snoz Lombardo @Kaasrol13 juni 2023 15:27
En anti-zonnebrand blijkbaar.
MischaBoender @Snoz Lombardo13 juni 2023 22:00
Ik hoor en zie juist weer een opkomst van maanlanding-ontkenners. (geen grap helaas)
The Zep Man
@Bert200013 juni 2023 08:43
Vraag mij af wanneer de conspiracy burgers toegeven dat ze het verkeerd hadden over deze app.
Je kan niet iemand met logische argumenten overhalen als die in zijn eigen met emoties gegraafde valkuil is gevallen. Als de kuil gevuld wordt door een ander, dan graaft die een nieuwe kuil.
SuperDre @The Zep Man13 juni 2023 11:34
logische argumenten?
segil @Bert200013 juni 2023 08:44
Inderdaad.... we zouden toch allemaal belanden in een QR maatschappij waarbij alles gecontroleerd werd? Ook genoeg Tweakers op deze site die dat beweerden, als argument tegen de QR code. Eens kijken of ze nu bereid zijn hun verkeerde inschatting toe te geven.
ph4ge @Bert200013 juni 2023 09:10
Vraag mij af wanneer de conspiracy burgers toegeven dat ze het verkeerd hadden over deze app.

Ik heb de meest wilde indianen verhalen gehoord.
Haha, ze zullen eerder zeggen dat ze gewonnen hebben en dat de rest van de wereld ze maar dankbaar moeten zijn.
daf @Bert200013 juni 2023 09:34
Dit gaat gewoon verder op EU niveau en WHO wil digitale health certificates globaal gaan pushen (en uiteindelijk gebruik van dit netwerk uitbreiden voor meerdere use cases): https://twitter.com/Rebel.../1668262022146846723?s=20
Hier is veel meer over te vinden als je googlet.
Blokker_1999
@daf13 juni 2023 09:50
En de WHO heeft 0 regelgevende mach hier. Zij kunnen iets door ontwikkelen, maar zijn dan nog altijd afhankelijk van de lokale wetgeving om het geimplementeerd te zien. De reden dat er de stekker wordt uitgetrokken is net omdat de wettelijke basis voor de app verdwijnt.
Craftypiston @Blokker_199913 juni 2023 10:02
En de WHO heeft 0 regelgevende mach hier. Zij kunnen iets door ontwikkelen, maar zijn dan nog altijd afhankelijk van de lokale wetgeving om het geimplementeerd te zien. De reden dat er de stekker wordt uitgetrokken is net omdat de wettelijke basis voor de app verdwijnt.
Volgens mij is dat juist een van de grootse kritiek punten, het huidige voorstel; WHO bepaald wat een pandemie is + WHO heeft dan wettelijk bindende zeggenschap wat een land moet doen.
As proposed, a legally binding treaty would see power given to the WHO to direct the global health management of pandemics. The treaty will likely define and classify what is to be considered a pandemic [..] The working draft of the treaty also proposes a reporting requirement to the WHO and advises that there should be a “global peer review mechanism to assess national, regional and global preparedness capacities and gaps.”
Tail @Craftypiston13 juni 2023 10:52
https://www.who.int/news/...en-global-health-security
HolySpirit @Blokker_199914 juni 2023 13:11
Klopt, maar als de EU voorstellen overneemt van de WHO en er wetten op basis van die voorstellen van het WHO worden gemaakt zitten wij als NL daar wel aan vast. EU wetgeving gaat boven NL wetgeving. Dus geen directe macht maar door het via de EU te doen wel.
iAR @Bert200013 juni 2023 09:21
De wappies zullen dat nooit toegeven, simpelweg omdat ze niet in staat zijn hun ongelijk toe te geven.
Net als de x dag na vaccinatie dat we dood moesten zijn, vele malen verplaatst en een stille dood gestorven. Maar toegeven? Nope.
Je kunt het beste dit volk maar negeren.
Tleilaxu @iAR13 juni 2023 09:56
Ze zullen dat niet toegeven, omdat ze nog steeds overtuigd zijn dat ze gelijk hebben en hadden. Het grootste deel van Nederland is één of meerdere keren gevaccineerd en is verder gegaan met zijn/haar leven en denkt er dus nauwelijks meer over na.
De complotaanhangers zijn echter nog dagelijks bezig met de vaccinaties en de grote schade die dat heeft aangericht (zoek maar eens op "vaccinatieschade" op twitter). Enorme oversterfte is er volgens deze groep.

Negeren is denk ik ook niet de oplossing, omdat de verschillende groepen dan steeds verder uit elkaar groeien en de filterbubbels groter en extremer worden.
iAR @Tleilaxu13 juni 2023 13:34
Het is niet de oplossing maar voor mij wel essentieel. Het voelt bijna als streng gelovigen: alleen maar zenden, nooit luisteren.
Ik begrijp niet dat een dergelijke groep ontevreden, verzuurde mensen zo kan blijven hangen. Maar dat is mijn mening.
TheMaurice @Tleilaxu13 juni 2023 17:03
"Het grootste deel van Nederland is één of meerdere keren gevaccineerd en is verder gegaan met zijn/haar leven en denkt er dus nauwelijks meer over na"

Bron? Ik bijvoorbeeld niet. Heb in de coronajaren braaf en netjes de regels gevolgd en prikjes gehaald, en ook een paar grapjes gemaakt over mensen die er tegenin gingen. Maar nu een jaar na dato ben ik toch wat kritischer gaan nadenken en denk ik dat er wel het e.e.a. goed fout is gegaan. Bijvoorbeeld dat mensen die voor redenen niet gevaccineerd waren en/of kritisch waren op beleid en maatregelen wel met een beetje erg veel enthousiasme weggezet zijn, met name op bepaalde talkshows. Maar bovenal dat we als land niet zo netjes en beschaafd zijn als we denken, en op het vlak van communicatie en respect nog veel te leren hebben. Maar dat is van alle tijden, aan de andere kant.
Verwijderd @iAR13 juni 2023 10:22
Wie zijn die wappies dan?
Er bestonden geen 2 groepen als wappies en geen wappies maar families en vrienden die met gemengde gevoelens, gezondheid, leeftijd, beroepsgroep en meningen allen met hetzelfde probleem zaten.
Spuitje bij mij uitgesloten, niet omdat ik tegen ben maar omdat het een middel niet is getest op de lange termijn en narcolepsie was bij het vorige spuitje als bijwerking levenslang. Narcolepsie is een zeer vervelende slaapziekte waar geen middel tegen is enkel pepmiddelen nemen om niet buiten de maatschappij te belanden een vaste baan hebben bijna onmogelijk.
Zelf meerdere covid gehad bij de laatste keer me geur bijna een jaar van slag geweest, inmiddels weer als voor covid en mankeer niks.
Mijn broertje gevaccineerd en heeft zwaar long covid zo moe als wat, bezig ze zenuuw systeem weer de oude te laten worden voor covid een topfitte man van 30.
iAR @Verwijderd13 juni 2023 13:39
Je moet je sowieso afvragen of lange termijn effecten echt goed getest zijn, niet alleen in medicijnen maar ook andere producten.

Je anekdotische “ik ongevaccineerd, helemaal top top” en “de ander gevaccineerd en long COVID” is een toevalstreffer. Ik heb ook niet eerder van gevallen van narcolepsie gehoord van vaccinaties.
COVID is enorm complex geweest, en omdat het een pandemie was was er veel paniek. Zelfs nu is long COVID nog in mysterie gehuld. Onder de streep was het allemaal niet volgens een draaiboekje.
Verwijderd @iAR13 juni 2023 15:04
Top top zijn niet mijn woorden want wat covid op de lange termijn doet weten we nog niet. Dat mijn geur pas bij mijn 5e besmetting begin 2022 anders werd en niet eerder is voor mij een vraagteken.
De eerste versie heb ik waarschijnlijk december 2019 of februari 2020 gehad want 2x griep in 2 maanden is niet logisch, de februari 2020 griep heeft me tot diep in de zomer laten hoesten met een buikvlies hernia als bonus aldus mijn huisarts waarschijnlijk was dat covid de extreme chagrijn de dagen voor het ziek worden is daarna steeds covid bingo geweest.
Waarom ik narcolepsie erbij haal ik heb 6 jaar een relatie gehad met een jonge vrouw met narcolepsie.
Rolfie @Verwijderd13 juni 2023 11:52
narcolepsie is nooit een bewezen bijwerking geweest van dat vaccin. Het was trouwens wel een bijwerking van de ziekte die het vaccin voorkwam. Er waren ook landen, waar narcolepsie meer voorkwam dan normaal, maar dat type vaccin niet gebruikt was.
Is het mogelijk een bijwerking geweest, zeker. Maar er is geen bewijs voor tot opheden.

Lange termijn testen van Covid-19 waren ook niet bekend. Afgezien we nu weten, dat het veel meer met je lichaam doet, dan we dachten.
Rolfie @BarnET13 juni 2023 11:50
Misschien omdat ze de achtergrond begrijpen achter de gedachte achter de plannen?
Cheezborger 13 juni 2023 10:00
Benieuwd hoe dit internationaal gaat straks dan als je geen QR code meer hebt, waarbij landen buiten de EU (in mijn voorbeeld een land uit Azië), wel een vaccinatiebewijs met QR code vraagt.
Recentelijk naar Indonesië geweest en daar moest je bij de incheckbalie op Schiphol je QR code laten zien en nogmaals op het vliegveld bij aankomst in Indonesië.
Stoelpoot @Cheezborger13 juni 2023 10:13
Die zal je nog altijd kunnen printen, verwacht ik.
NICKTC @Stoelpoot13 juni 2023 10:52
Nee, QR codes printen kan na 30 juni 2023 niet meer. Veel landen (in en buiten de EU) gaan verder met het QR code stelsel bij de WHO.

Hoe wij Nederlanders het moeten gaan aantonen (indien gevraagd) is nog onbekend.
Yggdrasil @Cheezborger13 juni 2023 10:51
Zoals het artikel aangeeft kun je via de websites van RIVM of GGD nog steeds een bewijs printen.
RBouman @Cheezborger13 juni 2023 10:34
Sinds een dag of 2 heb je ook voor indonesie geen vaccinatiebewijs meer nodig :)
Cheezborger @RBouman13 juni 2023 10:38
Ah, dat is een mooie ontwikkeling. Ik was er een paar weken geleden toen ze er nog best streng op waren. :)
Trinitronic @Cheezborger13 juni 2023 14:15
Welk land in Azië?
NICKTC 13 juni 2023 10:51
De overheid zegt dat een vaccinatiebewijs alsnog kan worden opgehaald via de website van het RIVM of via een GGD of andere instantie die een vaccin plaatst.
@TijsZonderH dit staat er niet, alleen dat je ze kunt aantonen. Het RIVM/GGD geeft geen 'bewijs' uit. Zie

https://mijn.rivm.nl/vaccinaties/login
Het overzicht is geen officieel vaccinatiebewijs. U kunt het dus niet gebruiken als bewijs van vaccinatie.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @NICKTC13 juni 2023 10:54
Ah ik wist niet dat er een verschil was tussen een vaccinatiestatus aantonen en een vaccinatiebewijs. Klonk mij semantisch maar dat lijkt inderdaad wel wezenlijk iets anders te zijn ja, dus ik pas het aan!
peize9 13 juni 2023 11:45
Mooi! Er is al aker gepraat dat de overheid te veel apps en websites laat draaien. Ik hoop dat ze hem uit eindelijk snel verwijderen van de appstores en dat hij daarbij compleet buiten gebruik is. Ook nog netjes de data weggooien en dan is het helemaal mooi.
ivojansch 13 juni 2023 13:27
Het stukje "Bewijzen die eerder zijn opgehaald worden nog wel in de app getoond zolang ze geldig zijn" -> of iemand je vaccinatie nog geldig vindt, bepaalt degene die het scant. CoronaCheck zal de vaccinatie gewoon blijven tonen. Er is wel een technische geldigheid in de QR, maar die zal straks geen reden zijn om de QR te verwijderen. Dus zolang de app nog ondersteund wordt (volgens de berichtgeving eind van het jaar) blijven vaccinatiebewijzen die je voor 1 juli hebt ingeladen, nog staan.
P-Rock 13 juni 2023 09:09
Ik had niet verwacht dat er nog zoveel complotdenkers op Tweakers zouden zitten.
Bender @P-Rock13 juni 2023 10:45
Zit er ook niet.
Maar zoals in het ecchie is het een kleine groep die hard schreeuwt.
Jim80 @P-Rock13 juni 2023 10:45
Niet dat ik zeg dat het in dit geval van toepassing is, maar sommige complotten blijken achteraf gezien gewoon waar te zijn.
Rolfie @Jim8013 juni 2023 21:31
Vaak verdomde weinig is mijn ervaring op Covid gebied.

Je moet wel enige onderbouwing hebben als je iets roept. En daar ontbreekt het vaak compleet aan, bij dit soort claims.

Al claimen ze wel het nodige natuurlijk.
Linksquest Moderator Spielerij 13 juni 2023 07:44
Mooi, tijd om deze onzin app van mijn telefoon te verwijderen. 8)7
moonlander @Linksquest13 juni 2023 09:14
Als het onzin voor je was, waarom had je het dan?
FreakNL 13 juni 2023 16:47
Voor Singapore en Indonesië moet ik gewoon nog een vaccinatiebewijs uitprinten. Zal die van de laatste keer (vorige week) voor de zekerheid maar even bewaren als PDF :)
Jermit 13 juni 2023 17:30
Mooi, opgeruimd staat netjes ;)
Één keer Corona gehad (zelftest) niet laten testen bij GGD. Griepachtige klachten, niets aan de hand.
Ook de prik(ken) niet gehaald, baas in eigen lichaam :)

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