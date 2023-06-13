Nederlandse CoronaCheck-app kan vanaf 1 juli geen nieuwe QR-codes meer aanmaken

De Nederlandse corona-app CoronaCheck kan vanaf 1 juli geen nieuwe digitale coronabewijzen meer aanmaken. Op die datum stopt de Europese regelgeving die dat mogelijk maakt. Bestaande coronabewijzen kunnen nog tot 1 juli volgend jaar worden gebruikt.

De Nederlandse Rijksoverheid schrijft dat het vanaf 1 juli dit jaar niet meer mogelijk is nieuwe coronavaccinatie- of testbewijzen in CoronaCheck, de app waarin Nederlanders kunnen bewijzen te zijn gevaccineerd tegen covid-19 of daar negatief op getest zijn. Op die datum loopt de Europese verordening af waarmee het Europese Digitale Coronacertificaat kan worden aangemaakt. Met het aflopen van die verordening heeft de overheid besloten niet door te gaan met een eigen vorm van vaccinatiebewijs.

De vaccinatie- of negatievetestbewijzen hebben een houdbaarheidsdatum van een jaar. Tweakers schreef in 2021 hoe dat werkt. Bewijzen die eerder zijn opgehaald worden nog wel in de app getoond zolang ze geldig zijn. Wie op 30 juni van dit jaar nog een laatste keer een certificaat vernieuwt, kan dat nog tot 30 juni 2024 in de app laten zien. Als een certificaat verloopt, kan de app niet meer worden gebruikt. De app zelf blijft nog tot eind 2023 in de Play Store en de App Store staan, maar verdwijnt daar daarna uit.

De overheid zegt dat een vaccinatiestatus alsnog kan worden opgehaald via de website van het RIVM of via een GGD of andere instantie die een vaccin plaatst. De RIVM geeft overigens geen vaccinatiebewijzen uit, maar alleen een statusoverzicht. Ook het gele boekje geldt in de meeste landen als geldig vaccinatiebewijs. Er is nog een handvol landen ter wereld dat een vaccinatiebewijs vraagt, waaronder Bolivia.

Met de stap komt het einde van de corona-app opnieuw een stap dichterbij. In Nederland was de app met de veelbesproken QR-code al sinds begin vorig jaar praktisch uitgefaseerd, maar voor sommige landen bleef een vaccinatie- of herstelbewijs nog wel geldig. Dat was tot vrij kort geleden nog het geval in de Verenigde Staten. Inmiddels is dat niet meer het geval en de Nederlandse overheid zegt ook zelf dat de app niet meer nodig is voor virusbestrijding. "De inzet van het Digitale Coronacertificaat (DCC) draagt in deze fase nauwelijks meer bij aan de bescherming van de volksgezondheid. Weinig landen vragen nog om een coronabewijs en de verwachting is dat dit de komende tijd verder afneemt."

Update: In het artikel stond aanvankelijk dat het RIVM een vaccinatiebewijs uit kon geven, maar het gaat slechts om een vaccinatiestatusoverzicht.