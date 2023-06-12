Ubisoft laat tien minuten aan gameplaytrailer van Star Wars: Outlaws zien

Ubisoft Massive heeft een gameplaytrailer van tien minuten vrijgegeven van Star Wars: Outlaws. De studio kondigde die game dit weekend al aan.

In de gameplaytrailer is meer te zien over het verhaal van de Star Wars-game, die verder in een open wereld plaatsvindt. De actionadventuregame draait om een dief genaamd Kay Vess die vijanden kan neerschieten maar ook kan ontwijken door stealth. Ook is in de trailer te zien hoe het personage door een woestijn scheurt op een speeder en hoe Vess in een ruimteschip vliegt.

Het verhaal van de game speelt zich af tussen de gebeurtenissen van The Empire Strikes Back en Return of the Jedi. Kay Vess gebruikt de chaos in het Keizerrijk om diefstallen te plegen, inbraken te doen en ondertussen premiejagers te ontwijken.

Dit weekend werd al bekend dat de game in 2024 uit moet komen voor de pc, PS5 en Xbox Series X en S. Een definitieve releasedatum is nog niet bekend.

Update: in het artikel stond aanvankelijk dat Vess op een motor reed. Maar in Star Wars rijden personages natuurlijk op speeders.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 12-06-2023 20:32 96

12-06-2023 • 20:32

96

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12 jun 2024 | met video

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Reacties (96)

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Martinspire
12 juni 2023 22:10
Han Solo: de game, maar dan met een vrouwelijk personage.
EnigmaNL @Martinspire12 juni 2023 23:54
Inderdaad. Vraag me af waarom het niet gewoon Han Solo kon zijn.
Martinspire
@EnigmaNL13 juni 2023 00:46
Omdat ze dan weer vast zitten aan de films en andere zaken. Nu heb je schone lei. Maar als ik de actrice zie die ze gebruiken als voorbeeld, dan had ik die liever gehad dan wat ze van het personage hebben gemaakt. Dunno waarom maar ik vind dr ingame avatar niet knap of zo.
Sjekster @Martinspire13 juni 2023 10:45
Dit is echt zo'n (non) discussie die alleen bij vrouwelijke personages gehouden wordt... 8)7

Moet je fysiek aangetrokken zijn tot een personage om van de game te genieten? (nog even los van het feit dat ieders smaak anders is, dus goed kunnen ze het dan sowieso nooit doen...)
Asitis @Sjekster13 juni 2023 11:09
Hoeveel gamers zullen Master Cheeks of Doomslayer echt woest aantrekkelijk vinden? :')

Het viel me sowieso op in de vreselijke toxic chat bij de afgelopen livestreams dat er zoveel mensen aan het zeuren waren dat het allemaal "perse vrouwen moesten zijn", en tegelijkertijd dat ze niet sexy genoeg zouden zijn. Ik snap dat soort mannenbrein echt niet. Ik kan me goed herinneren dat er jaren terug nog een hoop over te doen was dat alle game-heroes blanke mannen waren, en ja, gamedevelopment kost tijd, en je ziet nu een hele golf van studios die dat toen opgepikt hebben en daar nu met een reactie op komen.
Sjekster @Asitis13 juni 2023 12:17
Ik ook niet. In de comments nog net geen ruzie lopen maken met iemand die steeds de term wokeness liep te gooien (en de mods hebben deze discussie terecht lekker verwijderd :) ), bijvoorbeeld over Richard Ayoade bij de Fable presentatie. Even compleet negerend dat zijn humor er perfect bij past en het een nerd icoon is bij velen...

Ik hoop oprecht dat de klagers er slapeloze nachten van hebben hoor, ongelooflijk hoe fragiel ze zijn...

Ik ben iig blij met het gekozen personage in deze Star Wars game (en was net zo blij geweest met een kerel hoor). Ook slim om een schattige sidekick te introduceren, ik merk dat die het altijd goed doen bij dames die normaliter wellicht wat minder interesse in bijv. Star Wars hebben. Hier thuis loopt iig een groot baby Yoda en Bo Katan fan rond inmiddels, terwijl ze daarvoor nog geen minuut Star Wars had gezien. Ik gok dat ik weet wat we komende Halloween als kostuum hebben :+

Ik zag overigens ook enorm veel klachten over het feit dat het een vooraf bepaald personage betrof en dat je geen eigen versie kon creëren. Ja, dat was ook leuk geweest, maar dat hoeft echt niet élke game, toch? Disney kennende zien ze liever een uniek personage die evt. crossover kan maken naar andere media, dan helpt een vastgesteld uiterlijk natuurlijk. Ook klagen dat het geen Jedi was (ik meen me te herinneren dat er onlangs nog een kleine game was uitgebracht met ik geloof ergens een Jedi erin.... :Y) ). Lang verhaal kort: men kan het nóóit goed doen, elke game / serie / film moet exact op de wensen van de individuele fan aansluiten, anders is het ruk! Irritant en egoistisch gedrag. Er zijn zoooooo veel Star Wars (of Marvel, of DC of wat dan ook) zaken te consumeren, hoe erg is het als ze proberen verschillende doelgroepen aan te spreken? Altijd maar klagen over slecht geschreven vrouwelijke personages, Mary Sue's. Ja, soms had het wat beter gekund. Maar ik hoor diezelfde gasten nooit klagen over de honderden kartonnen mannelijke blanke personages in actierollen....dan is het ineens geen probleem?

"Boeeeee, The Marvels zuigt (*insert wokeness op willekeurige plek in zin), hoe durven ze!" Joh, dan ga je toch lekker Captain America kijken als je mannelijke spierballen wilt zien....genoeg keuze.

Disclaimer: deze mini rant was op niemand hier gericht hoor :)

[Reactie gewijzigd door Sjekster op 22 juli 2024 13:48]

Hansie9999 @Sjekster13 juni 2023 14:04
Als ik in een spel zelf een character kan maken dan zal dit bij mij altijd een vrouw zijn.
En dan simpelweg eentje met de looks die "ik persoonlijk" aantrekkelijk vind.

En dit voor de simpele reden dat als je uren aan een stuk een character in 3th person moet bekijken, wel, dan kijk ik persoonlijk veel liever op een sexy poep dan op een of andere gespierde vent zijn gat :) :)

In online games geeft mijn character haar "cleavage" mij ook hopelijk soms de milliseconde afleiding van de vijandige "tiener" om te compenseren voor het feit dat ik als oude vent wat traag wordt met mijn trigger finger :) :)

Dat is allemaal een persoonlijke keuze,
(zou ook trouwens willen dat alle games een character creator hadden zoals in Conan Exiles, want mijn Diablo IV rogue zou voor de perfectie eigenlijk nog 1 cup maatje meer moeten LOLZ :) )


Maar persoonlijk vind ik ook wel dat de "wokeness", "me-too", "cancel culture" wel eens mag gaan stoppen.

Ik ben akkoord dat het niet altijd van hetzelfde moet zijn en dat we zeker wel wat meer sterke vrouwen als hoofdpersonage in films mochten hebben (maar die waren er al wel , kijk maar naar zaken als Princess Leia, dat was al in 1978 hoor :) )

Maar ze moeten stoppen met overdrijven, voor moment is de klepel kompleet naar de andere kant doorgeslagen :(

Even voorbeeldje ;

Nieuwste film in de Predator franchise (ook opgekocht door Disney)

Je mag 3x raden wie de nieuwe held is die de predator verslaat (En vergeet niet dat we in de eerste film Arnold Schwarzenegger en zijn Elite special forces team nodig hadden (en enkel Arnie overleeft het)

Yup, een tiener "check"
Meisje "check"
native american type "check"

ECHT DISNEY ?????

Ik zal niet zeggen dat het altijd "Arnie" met de gatlin gun moet zijn, maar komaan zeg !!!!!
Sjekster @Hansie999913 juni 2023 14:22
Grappig, Prey vond ik qua film echt enorm veel beter dan de recentere Predator films. Ze moest het ook totaal niet van haar fysieke sterkte hebben, dus ook dat leverde geen hele onrealistische taferelen op (voor zover je al van realisme kan spreken bij dit soort taferelen). Ik vond het iig een meer dan prima film. Overigens, met uitzondering van een van de AvP spinoffs hadden álle Predator films mannelijke hoofdrollen, dus het gaat er bij mij écht niet in dat mensen stuiteren bij 1 film met een vrouwelijke hoofdrol...maar ja, dat zal aan mij liggen :).

En waarom zou er geen native american een hoofdrol mogen hebben? Ik vond het iig een leuke en originele invalshoek, met eens een 'echte' Amerikaan ;) .

Wellicht dat de cup size slider je niet ver genoeg ging? :+ Geintje ;)

[Reactie gewijzigd door Sjekster op 22 juli 2024 13:48]

Hansie9999 @Sjekster13 juni 2023 16:12
Oh maar ik vond de film goed hoor :)
(vind dat soort films allemaal goed, ben makkelijk in die manier)

en zoals ik al zij, vind het totaal goed dat ze zeker de mannelijke/vrouwelijke hoofdrol mogen afwisselen,

Mijn probleem is gewoon dat ze (en dan vooral bij Disney) totaal in de andere richting doorgeslagen zijn nu :)
Ik heb trouwens heel graag sterke vrouwen in de hoofdrol, vind bijvoorbeeld Angelina Jolie super goed als Lara Croft in de Tomb raider films , super sterke onafhankelijke vrouw en met echt wel de looks zoals je verwacht van uit de tomb raider games,

Ik heb dan wel weer een probleem met de laatste incarnatie van Lara Croft waar waarschijnlijk de enige vereiste was (ik vermoed weer zwaar onder de woke/me-to druk) dat het maximum een A cup mocht zijn !!!!!!!!!
ThanosReXXX @Hansie999914 juni 2023 10:55
Die laatste incarnatie van de meest recente Tomb Raider film was natuurlijk gewoon gebaseerd op de nieuwe Tomb Raider games, die meer focus leggen op mensen met normale proporties in plaats van op een stoere babe met plastic tieten formaatje pornoster. Sowieso zal je in het echt weinig onderzoekers/archeologen vinden met een dergelijke cupmaat, laat staan met siliconen. In die zin heeft dat dus niet zoveel met woke te maken, maar meer met wat normaal en/of realistisch is.

Wat het erin doorslaan betreft ben ik het wel met je eens, vooral in het geval van Disney, maar bij de Predator film vond ik het juist weer niet storend, omdat het een goede film was, en het voor mij ook echt niet weer de zoveelste spierbundel hoefde te zijn. Fysieke kracht maakt toch niets uit, aangezien de strijd tegen een Predator sowieso op dat vlak in het nadeel van de mens is. ;)
ThanosReXXX @Sjekster14 juni 2023 10:28
Misschien niet specifiek op iemand gericht, maar ik kon me er wel helemaal in vinden, dus ik ben het volledig met je eens. Het lijkt wel alsof mensen tegenwoordig echt extra hun best doen om maar iets te kunnen vinden om over te mogen/kunnen zeiken... ;)

Ik zou zeggen: gewoon lekker die game spelen en als het je niet bevalt, lekker overslaan.

Persoonlijk vond ik dit nu al de best in elkaar zittende en best uitziende Star Wars game sinds decennia, want eerlijk gezegd heeft EA er niet heel veel goeds mee gedaan, op een enkele game na.
Roharas @Asitis13 juni 2023 13:46
Sexy hoeft van mij ook niet, ik vind juist dat deze personages redelijk "normaal" en zelfs beetje ruw over komt. Dat vind ik zelf een stuk beter passen bij zo'n soort rogue achtig type dan een pin-up model look. Het liefst zie ik zelf wat dat betreft gewoon wat realistische personages.

Wel valt het mij op dat afgezien van een generieke npc's ergens verstopt in een dorp of gevecht na er geen mannelijke characters van enige betekenis zijn. De droid is debatable maar alle hoofd personages in deze trailer en die ze bij livestreams laten zien zijn vrouw, droid of alien en dat is tot nu toe ook nog zo bij de quest personages. Toeval? Misschien wel. En als het alleen in deze game zo was dan was het mij waarscheinlijk niet opgevallen. Het gebeurt echter steeds vaker in zowel games als series en juist daarmee begint het mij zo op te vallen en af te leiden van het verhaal. Dit is 1 van de twee redenen dat ik mij er aan stoor. Deze reden is voor mij niet heel erg en het zal me er niet van weerhouden om de game te spelen. Hooguit denk ik dan elke keer "is dat nu echt zo nodig dan?"

De tweede en voor mij WEL belangrijke is dat bij veel films/series/games waar ze bepaalde personages forceren vaak ziet dat ze (stukken van) het verhaal zo (her)schrijven dat het gewoon een stuk minder goed uitpakt als wat het had kunnen zijn of dat er rare sprongen in zitten zodat het geforceerde personage als nog in het verhaal past. Voor mij zit het hem dus niet zo zeer op het man/vrouw/inclusie stuk maar meer op het omzeep helpen van het verhaal door personages geforceerd te switchen en het verhaal vervolgens halfbakken aan te passen. Dit is een fenomeen wat je veel breder kan trekken als inclusiviteit. Je zit dit bijvoorbeeld ook veel gebeuren bij Hollywood adoptaties van "buitenlandse" populaire films / series of bij verfilmingen van boeken en games. Ze passen snel wat dingen aan zodat het in het narratief past en vervolgens zit je met een lege huls van wat het ooit was. Jammer want zo maak je iets wat zo goed was gewoon kapot.
Of het tweede in deze game ook aan de hand is kan ik nog niet beoordelen dus laten we voor nu hopen dat dit niet het geval is maar in de meeste gevallen is het zo dat als je 1 ziet, ook 2 ziet.

[Reactie gewijzigd door Roharas op 22 juli 2024 13:48]

Sjekster @Roharas13 juni 2023 13:51
De gekozen personages in de trailer zullen ongetwijfeld met enige strategie gekozen zijn, maar ik denk niet dat gebaseerd op het handjevol personages wat voorbij is gekomen een echte conclusie kunnen trekken.
Roharas @Sjekster13 juni 2023 14:00
Er is inderdaad nog niet zo heel veel informatie en beeldmateriaal beschikbaar dus wellicht valt het bij SW mee, daarom liet ik de optie of het toevallig was ook nog open. Ik hoop dan ook dat je gelijk hebt en dat de conclusie te voorbarig is.

Schrap ik even de context van mannen/vrouwen en geforceerde "diversiteit" en kijk ik puur naar wat ik zie in deze gameplay trailer dan lijkt het mij wel een aardige game te worden tot nu toe.

Aardig, omdat ik toch wel wat "eigen"aardige dingen zag. Zoals in het begin iemand neerhoeken met 10 vijanden in de buurt zonder dat ze het door hebben terwijl hij midden op t gangpad ligt. Machines aanzetten die 5cm achter mensen langs gaan zonder dat ze 't door hebben etc. Dat soort spul trek ik vaak niet zo goed :p

[Reactie gewijzigd door Roharas op 22 juli 2024 13:48]

MarvinJames @Sjekster13 juni 2023 11:41
Ik vind het sowieso wel leuk als je gewoon kan kiezen net zoals bij Mass Effect! Verder boeit het mij niet zo veel. :)
Osiummaster @Sjekster13 juni 2023 11:56
Neem Mirrors Edge, een zeer populaire game met vrouwelijke hoofd personage die je niet kan veranderen. Als de game goed is stoort het zeer weinig.
Martinspire
@Sjekster13 juni 2023 12:15
Moet niet, maar het viel me gewoon op dat het karakter niet lijkt op de persoon die de stem en emoties doet. Misschien dat het daarom ook minder natuurlijk overkomt (uncanny valley) en daardoor opvalt.

Verder gaat die gebruikelijke discussie meestal over andere fysieke eigenschappen. Dat zal mij echt een zorg zijn.
Saph @Martinspire13 juni 2023 08:50
Wat me vooral opviel is dat het wel leek of de omgeving meer detail bevatte dan de character model. Maar goed, het is nog zeker een half jaar tot een jaar in development dus waarschijnlijk wordt er nog wel wat verbeterd.
EnigmaNL @Martinspire13 juni 2023 01:35
Ze ziet er in het echt inderdaad een stuk beter uit dan ingame. Het is ook erg lastig om een echt persoon goed te vertalen naar een game, ze zien er altijd anders uit. Je krijgt toch altijd een beetje dat uncanny valley dingetje Volgens mij komt het in dit geval grotendeels ook door de haarstijl in het spel, ik hoop oprecht dat daar nog wat te kiezen valt.
EquiNox @Martinspire13 juni 2023 09:20
Dit is bewust, omdat men koste wat kost van het vrouwelijke stereotype a la Lara Croft af wil.

Zie bijvoorbeeld Horizon : Forbidden West/Burning Shores; daar is main character Aloy enorm aangepast qua uiterlijk én gedrag tov Zero Dawn.

Ik begon me aan het einde van de DLC Burning Shores gigantisch te ergeren aan het onderliggende narratief wat er in your face metersdik op werd gelegd. Nergens voor nodig en vooral immersion breaking.

Zo jammer, want de main story is erg goed en lijdt onder deze zinloze toevoegingen.
Dafader @Martinspire13 juni 2023 19:23
Je kan natuurlijk moeilijk de schoenen vullen van Leia en Queen Amidala.
Enigmus 12 juni 2023 21:28
Impressive. Het heeft een hoog avontuur gehalte met keuzevrijheid en een levendige hoofdpersonage; je krijgt er haast een Han Solo gevoel bij en dan doel ik op Harrison Ford, niet de jonge versie.
Het sound design mag voor mij ook wat aandacht krijgen: subliem. De blaster geluiden hebben oempf, de voice acting en vehicle- en omgevingsgeluiden voegen een extra laag immersion toe. Als liefhebber van cutscenes heeft dit spel ook genoeg in het vat om ook op dat gebied van hoge klasse te zijn. Het is misschien vergezocht, maar krijg er een Star Wars: Shadows of the Empire (Nintendo64) en dat is een groot compliment. Ja, ik kijk hier echt naar uit.
Armselig @Enigmus12 juni 2023 21:50
je krijgt er haast een Han Solo gevoel bij en dan doel ik op Harrison Ford, niet de jonge versie
Ik snapte hier niks van tot ik ineens besefte dat je waarschijnlijk de Solo van die geflopte spin-off film bedoelde. Geen zorgen, bij Han Solo denk ik automatisch aan Ford, niet die... alderich of hoe die acteur heet. Zelfs Lone Starr is nog beter :P (de Han Solo parodie uit Spaceballs, gespeeld door Bill Pullman)
Enigmus @Armselig12 juni 2023 22:08
Inderdaad! Om eerlijk te zijn zie ik ook wat gelijkenissen tussen het spel en Solo: A Star Wars Story qua sfeer. We zijn het erover eens dat de film niet bijzonder goed was en vond Han's personage niet overtuigen. Ik hoop dat Outlaw geen hoog Disney gehalte zal hebben en wat meer grounded zal zijn dan de film om het wat meer diepte te geven en een wat grimmigere sfeer: een combinatie van Andor, de Imperial Agent story van Star Wars: The old Republic en een vleugje Solo, a star wars movie. Maar ben bang dat zo'n combinatie, in de ogen van de makers het spel, het een té donkere 'glans' zal geven.

[Reactie gewijzigd door Enigmus op 22 juli 2024 13:48]

iOnoWLIt @Enigmus13 juni 2023 08:02
Het is heel indrukwekkend dat de ontwikkelaar van dit spel tegelijkertijd zoveel high profile games kan ontwikkelen! De Scandinavische game-industrie bloeit als nooit tevoren.
jaquesparblue 12 juni 2023 20:39
Dit zag er erg goed uit.

Maar ffs, Disney! Er is meer dan de Empire-era.
MacPoedel @jaquesparblue13 juni 2023 13:20
Star Wars Eclipse van Quantic Dream zal zich afspelen in de High Republic era.

Voor mij is de Empire era wel de meest iconische, ik vind het wel logisch dat de focus daar ligt. Hoe graag ik ook Kotor gespeeld heb, het voelt niet zo Star Wars aan als bv Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Denk dat er voor mij toch Stormtroopers, Star Destroyers en de bijhorende architectuur in moeten zitten.
Cergorach
@jaquesparblue12 juni 2023 20:49
Er is meer dan de Empire-era.
Nope! “This will be the final word in the story of Skywalker.” ;)
EquiNox @Cergorach13 juni 2023 09:23
Wat mij betreft is de Skywalker saga na Episode VI afgelopen qua films.

Uit de boeken heb ik veel voldoening gehaald, wat helaas nu tot non-canon is gedegradeerd. Wat een gemiste kansen, echt. Dan heb je zo'n fleshed out universum in de Expanded Universe en gebruik je er vrijwel niks van.
Wobbleking @EquiNox13 juni 2023 09:44
Ik voel je pijn broeder.
Legends = canon

Voor mij voelt iedere serie en film van disney of ik een fandom serie op youtube kijkt. Het voelt knullig en niet als star wars. Bijvoorbeeld de swoopgang in book of boba fett. Die kunnen zo in cyberpunk 2077 ipv star wars.
EquiNox @Wobbleking13 juni 2023 10:25
Als ik een Star Wars serie moet kiezen dan wordt het Andor. Heb ik het meeste 'plezier' aan beleefd.

The Mandalorian S01 was prima, S02 ging, daarna snel bergafwaarts. Over Book of Boba Fett wil ik het niet eens hebben, afgezien van de ingebouwde Mandalorian arc.
Zoop @EquiNox13 juni 2023 10:55
Ik heb vrijwel alles gezien van Star Wars, maar Andor trok ik niet. Halverwege eerste aflevering uitgezet. Vind het zo on-starwars aanvoelen. Dat hij dan per ongeluk die dude killed, en een heel alibi begint te maken en stiekem doen, like wut? Ik ben gewend in Starwars dat mensen bij bosjes omzeep geholpen wordt, maar nu is een per ongelukke moord de hele focus van dit verhaal?

Ik zetten hem op pauze en las de korte synopses van de afleveringen. Andor is op de vlucht. Andor wordt herkend. Andor belandt in de gevangenis. Zucht ... ik heb daar ZO geen zin in. Ik kijk starwars voor de toffe space fantasy. Dit is een heel ander genre, een waar ik totaal niet van houd. Rogue One heeft dat zelfde grimmige, maar voelt daarnaast nog steeds als de propere space fantasy dat starwars hoort te zijn.

Misschien dat ik het later nog es probeer als ik meer voor in de stemming ben (zake Andy Serkis ook in de plaatjes van de aflevering previews, toffe acteur, wil ik toch wel checke...).

Ik heb hem dus niet afgekeken, en heb een vooroordeel (die misschien niet terecht is), maar ik vond het eerste half uur van de eerste aflevering al vreselijk.
EquiNox @Zoop13 juni 2023 11:05
Andor kwam voor mij het dichtst bij Rogue One qua sfeer, maar goed dat is uiteraard niet vreemd als een van de hoofdpersonages van die film de hoofdrol in de serie speelt.

En het is erg langzaam en uitgerekt, maar dat is helaas tegenwoordig de norm in streaming series.
FreakGIB @Zoop13 juni 2023 11:15
Ik had het zelfde in het begin maar toch vond ik het uiteindelijk de beste serie van de 3
Carn82 @Zoop13 juni 2023 14:16
Andor is traag, maar veruit de beste SW serie (tot nu toe). Qua verhaallijnen, settings en karakters echt stukken beter dan de rest, maar de opbouw duurt inderdaad wat lang. Ik zou het serieus nog eens een kans geven. Overigens kan je ze prima per blok van 3 episodes kijken, dan zijn het meer gewoon films :)
DeMantis @Zoop13 juni 2023 19:07
Ik vond het juist verfrissend om eens een andere vorm van Star Wars te zien, met parallellen aan onze wereld van oppressie en rebellie en hoe we terrorisme zien. Lekker traag, meer op de personages en hoe de rebellen alliantie tot stand kwam. Heel goed uitgedacht en uitgewerkt. Ik begrijp ook wel dat het niet voor iedereen is, maar de "slecht" stempel de het van veel mensen krijgt omdat het niet Star Wars zou zijn, is volstrekt misplaatst.
Zoop @DeMantis14 juni 2023 11:17
Zou het zeker niet slecht noemen, zou ook niet eerlijk zijn na maar een half uurtje gekeken te hebben. Je kan het wellicht verfrissend vinden, maar ik kijk star wars met een bepaalde verwachting. Epic space fantasy enzo. En dan valt Andor bij mij totaal verkeerd in de smaak. Ondanks dat Rogue One dat zelfde grimmige sfeertje heeft, is dat tenminste nog wel een proper epic space fantasy.

Dusja, zoals ik ook eerder zei, wellicht later nog eens proberen als ik er meer voor in de stemming ben. Het is niet het lekker hersenloze vermaak waar ik het doorgaans voor kijk.
DeMantis @Zoop14 juni 2023 21:31
Fair :)
Wobbleking @EquiNox15 juni 2023 17:18
Ik vond/vind andor wel oke. Ik hou wel van het grijze gebied en niet zozeer de helden tegen schurken.

Maar de enige film die ik soort van erken, is rogue one. Die space battle pure gold. Hij voelde echt als star wars. De shots van de death star, tarkin erbij. Gewoon gold.

Maar de rest voelt niet als star wars. Het is ook niet goed te omschrijven maar het neemt zichzelf te serieus en het universum voelt te klein. Ze hergebruiken continu dezelfde locaties en sets.

Ik weet niet wat precies de magie van oude star wars is, maar disney heeft het niet. Ook in de games niet, het voelt steeds net niet, mijn immersie breekt.

Terwijl een game als Xwing alliance het wel echt heeft. Of dark forces, of empire at war, of Kotor2 (serieus de beste star wars game ooit)
Zoop @Wobbleking13 juni 2023 10:12
Heel boba fett was meh. Heeft zn sterke punten, vind het cool dat zowel mando als boba de Tusken neerzet als meer dan hersenloze woestijn monsters. Cad Bane zwaar onder benut (jammer! hoop dat we em nog terug zien...). Ik vind Ming-Na Wen een geweldige actrice, maar Fennec Shand vind ik wel zo'n oersaai personage (ze was interessanter in Clone Wars). En ja, die power ranger "mods", zo dom. Zowel de personages als heel hun aesthetic met die domme scooters. Moet denk wel de meeste lamme car-chase die ik ooit gezien heb zijn. Rancor en Danny Trejo (hoop ik ook vaker te zien) waren wel cool.

Het is mist schaal, met name. Er wordt constant gesproken over een oorlog met de Syndicate. Maar ze hebben letterlijk een handjevol mensen (ok, met freetown erbij, 2 handen). En vervolgens zitten ze de helft van de aflevering op de zelfde plek achter cover beetje lasers op elkaar te schieten. Ene moment schiet zo'n robot een half blok weg met een enkel schot, ander moment staat een half uur op hetzelfde muurtje te schieten met amper effect.

Rare serie, buitenom wat cool fanservice, voelt het zo subpar en on-starwars aan. Het is dat mando er een redelijke grote rol in speelt, en dat het belangrijk is voor de canon om te weten wat er met grogu is gebeurd, anders zou je deze serie met gemak kunnen skippen voor rewatches
Wobbleking @Zoop15 juni 2023 17:34
Het mist schaal, dat slaat echt de spijker op de hamer. 😉

Alle nieuwe Disney wars content voelt leeg aan omdat de schaal niet klopt. Bijna geen space battles, alleen maar gemiemel en gemekker. (Ik had een geit moeten kopen dat is aangenamer om aan te horen.)

Het enige wat ik vet vind zijn de dark troopers maar dat komt vanwege dark forces.

Ohja en niet spotten met power rangers, iedereen weet dat hun het coolste ooit zijn. Maar ze zijn geen match met star wars. Of misschien op een planeet zoals corusant of nar shadaa.

Plus ik zou wel echt geld overhebben voor een power rangers, star wars crossover, puur omdat het zo bizar is.
Zoop @Wobbleking15 juni 2023 20:31
Niks mis met power rangers idd, maar tis wel over de top campy, iets wat niet past in starwars. Net als jack black en christopher loyd (ManDeLorean), leuke cameos oor, maar dat was wel zo cringey.

Hoeft niet per se allemaal epic space battle te zijn, lone wolf avonturen van mando kan ik best waarderen, en het heeft opgebouwd naar Ahsoka die verder gaat waar Rebels eindigde en dus ook de life action auteurs van die personages, dus wat dat betreft wel hype, doen ze best goed.

Maar boba fett zette een premisse neer van een all out war met de syndicate… en terwijl ze dat aan het bespreken zijn, zijn ze nog letterlijk met zn 2en… like wtf

Het sloeg op zoveel punten gewoon de plank mis imo
Linksquest Moderator Spielerij
12 juni 2023 20:35
Deze game spreek me zeer aan, vooral omdat op Third person is en toch vernieuwend uitziet voor mijn gevoel. Weer eens een iets andere soort Star Wars game. Doet me een beetje aan Star Wars 1313 denken die helaas nooit uitgekomen was.

[Reactie gewijzigd door Linksquest op 22 juli 2024 13:48]

hanskroll @Linksquest12 juni 2023 20:53
3th
Thirth!
Linksquest Moderator Spielerij
@hanskroll12 juni 2023 21:33
Thnx, heb het aangepast.
Bulls @hanskroll13 juni 2023 12:16
3rd kan ook nog
PCG2020 @Bulls13 juni 2023 16:26
Onest, twond, threerd! ;)
doobieters 12 juni 2023 20:35
Ziet er echt heel tof uit!
Oon
12 juni 2023 20:35
Dat is snel! Ziet er leuk uit
darkempire 12 juni 2023 20:38
Kijk daar zat ik op te wachten! starwars/everspace 2 Noice!
Amaze86 12 juni 2023 20:42
Nice nice, i like it.
Starr0w 12 juni 2023 20:44
Ziet er ook grafisch heel knap uit. En toch altijd leuk de iconische geluiden van Star Wars te horen
Dennis van der Stelt 12 juni 2023 20:44
Doet heel veel denken aan The Division, maar dan veel verder uitgewerkt. Uiteraard de ruimte, maar ook de speederbikes en de vertraging/slowmo om te richten en schieten. En dan uiteraard haar companion Nix en hopelijk een waanzinnige verhaallijn met behulp van LucasArts.

Maar The Division was altijd erg prettig om te spelen, maar vooral deel 2 veel herhalend, waardoor ik ben afgehaakt. Hopelijk wordt dit met de verhaallijn beter. Ben erg benieuwd.

[Reactie gewijzigd door Dennis van der Stelt op 22 juli 2024 13:48]


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