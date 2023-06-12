Ubisoft laat tien minuten aan gameplaytrailer van Star Wars: Outlaws zien

Ubisoft Massive heeft een gameplaytrailer van tien minuten vrijgegeven van Star Wars: Outlaws. De studio kondigde die game dit weekend al aan.

In de gameplaytrailer is meer te zien over het verhaal van de Star Wars-game, die verder in een open wereld plaatsvindt. De actionadventuregame draait om een dief genaamd Kay Vess die vijanden kan neerschieten maar ook kan ontwijken door stealth. Ook is in de trailer te zien hoe het personage door een woestijn scheurt op een speeder en hoe Vess in een ruimteschip vliegt.

Het verhaal van de game speelt zich af tussen de gebeurtenissen van The Empire Strikes Back en Return of the Jedi. Kay Vess gebruikt de chaos in het Keizerrijk om diefstallen te plegen, inbraken te doen en ondertussen premiejagers te ontwijken.

Dit weekend werd al bekend dat de game in 2024 uit moet komen voor de pc, PS5 en Xbox Series X en S. Een definitieve releasedatum is nog niet bekend.

Update: in het artikel stond aanvankelijk dat Vess op een motor reed. Maar in Star Wars rijden personages natuurlijk op speeders.