Star Wars Outlaws komt op 30 augustus uit en heeft nieuwe trailer

Star Wars Outlaws verschijnt op 30 augustus, heeft Ubisoft bekendgemaakt. Daarnaast heeft de uitgever een nieuwe verhaaltrailer uitgebracht. Outlaws is een openwereldgame die door Massive Entertainment, bekend van The Division-games, wordt gemaakt.

Ubisoft zei bij de aankondiging in juni vorig jaar dat het spel in 2024 uit zou komen, maar had nog geen concretere releasedatum gedeeld. Het spel komt uit voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. Het spel draait om de schurk Kay Vess, die samen met haar metgezel Nix een grote overval wil plegen. In de nieuw uitgebrachte trailer deelt Ubisoft meer over dat verhaal en de drie misdaadorganisaties die in Star Wars Outlaws voorbijkomen.