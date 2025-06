Wie van Star Wars houdt, hoeft zich anno 2024 niet te vervelen. In allerlei verschillende vormen van entertainment worden we te pas en te onpas meegesleurd naar een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan, om verhalen te beleven die lang geleden hebben plaatsgevonden. Nou is niet alles een succes, maar in de wereld van games gaat het vrij goed. Jedi: Fallen Order en Jedi: Survivor waren bijvoorbeeld prima games. Toen die games verschenen, wisten we al dat Ubisoft Massive ook nog aan een Star Wars-game werkte. Die game konden we eerder dit jaar al uitproberen op Summer Game Fest en dat voorproefje smaakte zeker naar meer. Inmiddels ligt Star Wars Outlaws al lang en breed in de winkels en heeft ook Tweakers zich gewaagd aan een carrière als scoundrel in de avontuurlijke wereld van Star Wars.

Star Wars Outlaws draait om Kay Vess, een kruimeldief die opgegroeid is in gokparadijs Canto Bight, op de planeet Cantonica. Haar leven krijgt abrupt een andere wending als ze betrokken raakt bij een inbraak bij Sliro Barsha, de leider van het Zerek Besh-syndicaat. De inbraak loopt niet volgens plan en Kay eindigt in handen van deze gevaarlijke leider. Met behulp van haar metgezel, de merqaal Nix, weet ze echter te ontsnappen en niet alleen dat: ze slaagt er zelfs in Sliro’s schip te bereiken en te ontsnappen. Sliro zet hierop een torenhoge premie op haar hoofd, waardoor Kay dus een manier moet zien te vinden om de ‘Death Mark’ die Sliro op haar heeft geplaatst te verwijderen. Zittend in de zojuist gestolen Trailblazer prepareert Kay de hyperdrive, voor een sprong op lichtsnelheid naar… 'waar dan ook', aldus ons hoofdpersonage.

‘Waar dan ook’ blijkt Toshara te zijn, waar Kay de in elk geval tijdelijk in haar bezit zijnde Trailblazer met een ruwe landing parkeert. Met behulp van mechanic Waka gaat ze op zoek naar onderdelen om het schip te fixen, zodat ze verder kan vliegen. Dat duurt echter even, want op Toshara blijkt ook genoeg aan de hand. Dit is dan ook waar Star Wars Outlaws echt begint en waar al snel de hoofdzaken waar de game om draait een grote rol gaan spelen. Kay Vess is met haar minachting voor de wet en koopbare morele waarden erg interessant voor allerlei facties, die best met haar willen samenwerken. Als kruimeldief is Kay ook altijd op zoek naar zelfverrijking, terwijl haar jacht op specifieke onderdelen in dit geval ook een motivator is. Op Toshara zijn het de Crimson Dawn en het Pyke Syndicate die de scepter zwaaien over de onderwereld. Daarnaast, en daar heb je overal rekening mee te houden, leeft Kay in een tijd dat het Galactic Empire de baas is in het universum. Star Wars Outlaws speelt zich chronologisch gezien af tussen The Empire Strikes Back en Return of the Jedi, dus de planeten waar Kay komt worden technisch gezien gecontroleerd door soldaten van het Empire.

Met het Hutt Cartel en de Ashiga Clan kom je ietsje later ook de overige van de vier grote facties tegen, met Zerek Besh dus als soort van vijfde criminele factie, al kun je daar niet mee samenwerken. Hun baas heeft jou immers doodverklaard, dus daar liggen geen kansen. De strijd tussen Kay en Sliro is ook voor een belangrijk deel wat het verdere verhaal vormgeeft. Zo moet Kay op een zeker moment op zoek naar specifieke personages om toe te voegen aan haar crew, om zo opnieuw een poging te doen om Sliro’s kluis in te komen. Hoe dat precies loopt en wat voor voeten dat allemaal in de aarde heeft, vertellen we uiteraard niet, maar geloof me als ik zeg dat Star Wars Outlaws op dit vlak best wat aardige verrassingen voor je in petto heeft.