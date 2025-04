Tweede Star Wars Outlaws-dlc vanaf 15 mei beschikbaar, game komt naar Switch 2

De tweede uitbreiding voor Star Wars Outlaws is vanaf 15 mei beschikbaar. De dlc heet A Pirate’s Fortune, bevat een nieuwe verhaallijn, een nieuwe factie en cosmetische items. Star Wars Outlaws is vanaf 4 september tevens beschikbaar voor Switch 2.

In de trailer die Ubisoft heeft vrijgegeven, is te zien dat het hoofdpersonage Vess de ruimtepiraat Hondo Ohnaka zal bevrijden uit een gevangenis. De twee zullen het samen opnemen tegen de Rokana Raiders. De uitbreiding bevat ook een nieuwe factie die beloningen uitreikt voor allerhande smokkelmissies: de Miyuki Trade League. Ubisoft schrijft dat de nieuwe dlc ook enkele cosmetische items bevat. De uitgeverij meldt op X ook dat Star Wars Outlaws vanaf 4 september beschikbaar is voor Nintendo Switch 2.

Star Wars Outlaws is sinds 30 augustus 2024 beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. Het betreft een openwereldgame die door ontwikkelaar Massive Entertainment is ontwikkeld. In het spel kruipen spelers in de huid van Kay Vess: een kruimeldief die zich een weg probeert te banen door de onderwereld van het Star Wars-universum. Tweakers schreef een uitgebreide review over de game.