Ubisoft sluit studio in VK en ontslaat medewerkers in Duitsland en Zweden

Ubisoft sluit zijn studio in de Britse plaats Leamington. De studio heeft onder meer gewerkt aan de openwereldgame Avatar: Frontiers of Pandora en de piratengame Skull and Bones. Ook zijn er ontslagen gevallen in Düsseldorf, Stockholm en Newcastle upon Tyne.

Een woordvoerder van Ubisoft zegt tegen PCGamer dat het in totaal om 185 banen gaat die verloren zijn gegaan. De sluiting van Ubisoft Leamington en de ontslagen bij de andere studio's waren volgens de gameontwikkelaar nodig om kosten te drukken en 'de prioriteit te verleggen naar andere projecten'.

Ubisoft heeft in 2024 meerdere tegenslagen meegemaakt. Zo stopte het met de ontwikkeling van de competitieve shooter XDefiant en moest het hierdoor meerdere studio's sluiten. Ook erkende het bedrijf vorig jaar dat de openwereldgame Star Wars Outlaws minder goed verkoopt dan verwacht en werd Assassin’s Creed Shadows tot twee keer toe uitgesteld. Volgens Bloomberg zijn er gesprekken geweest tussen Tencent en de familie Guillemot, de eigenaren van Ubisoft, over een mogelijke overname.