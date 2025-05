Ubisoft: focus ligt volgende jaren op openwereld- en liveservicegames

Yves Guillemot, de ceo van Ubisoft, heeft naar verluidt gezegd dat de focus van het bedrijf de komende jaren op zowel openwereld- als liveservicegames gaat liggen. Het aantal preorders van Assassin’s Creed Shadows zou op hetzelfde niveau liggen als dat van Assassin's Creed Odyssey.

Guillemot zei volgens VGC dat Ubisoft aanzienlijke investeringen in een productiepijplijn heeft gedaan. Die pijplijn zou volgens de ceo momenteel uit twee grote pijlers bestaan: openwereldactiegames en liveservicegames. "Die willen we jaar na jaar blijven uitbrengen", klonk het tijdens de bespreking van de kwartaalresultaten van het bedrijf.

De ceo blikte ook vooruit op enkele aankomende releases van Ubisoft, zoals Assassin’s Creed Shadows. Guillemot claimt dat het aantal preorders van de game momenteel op hetzelfde niveau ligt als dat van Assassin's Creed Odyssey uit 2018. Assassin’s Creed Shadows verschijnt op 20 maart 2025 voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles en macOS. De game werd meerdere keren uitgesteld. In 2026 onthult Ubisoft ook de plannen voor Rainbow Six. Die plannen met deze game zouden een belangrijke rol spelen in de strategie van het bedrijf.