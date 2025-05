Perplexity AI introduceert AI-agent voor diepgaand onderzoek

Perplexity AI heeft een AI-agent voor diepgaand onderzoek geïntroduceerd: Deep Research. De AI-functie kan meerfasig onderzoek doen en zelfstandig redeneren tijdens de onderzoeksfase. Deep Research is beperkt gratis voor alle gebruikers en volledig gratis voor Pro-gebruikers.

Perplexity AI schrijft in een blogpost dat Deep Research documenten kan lezen en zelfstandig kan 'redeneren' over de volgende stappen in het onderzoeksproces. De tool kan dit onderzoeksproces ook zelfstandig bijsturen naarmate het meer over een bepaald onderwerp heeft bijgeleerd. Zodra al het bronmateriaal is geëvalueerd, kan de tool een synthese van de onderzochte informatie genereren. Die samenvatting kan vervolgens in een apart document komen te staan. Dit document kan met anderen worden gedeeld via een pdf-bestand, een Perplexity Page of een MarkDown-document.

Het bedrijf schrijft dat Deep Research een score van 20,5 procent behaalt op Humanity’s Last Exam. Dat is een benchmark waarmee nagegaan wordt hoe AI-taalmodellen omgaan met complexe, academische vragen en of ze deze kunnen beantwoorden. Ter vergelijking: OpenAI deep research, een soortgelijke onderzoekstool van OpenAI, behaalt op deze test naar verluidt een score van 26,6 procent en zou momenteel de best presterende AI-onderzoekstool zijn. Perplexity Deep Research haalt in de SimpleQA-benchmark naar verluidt een score van 93,9 procent. Deze benchmark gaat na in welke mate taalmodellen korte en feitelijk correcte antwoorden op een reeks vragen kunnen geven. De o1-preview van OpenAI zou op deze benchmark een score van 42,7 procent halen.

Perplexity Deep Research is momenteel te gebruiken via de webversie van Perplexity AI. De onderzoekstool wordt binnenkort uitgerold naar de Android-, iOS- en macOS-apps. Wanneer precies, is niet duidelijk. Gebruikers zullen hun apps moeten updaten om de functie te kunnen gebruiken. Perplexity AI is niet het enige AI-bedrijf met een agent voor diepgaand onderzoek. OpenAI heeft begin februari deep research geïntroduceerd. Google kwam in december 2024 dan weer met Gemini Deep Research. Beide tools kunnen op basis van prompts onderzoek doen en onderzoeksrapporten genereren.