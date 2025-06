Mozilla test integratie van Perplexity AI als optionele zoekmachine in Firefox

Mozilla experimenteert met de toevoeging van Perplexity AI als alternatieve zoekmachine in Firefox. Gebruikers in de VS, het VK en Duitsland kunnen die optie tegenkomen in hun browser. Perplexity wordt dan een van de keuzes bij het wisselen tussen zoekmachines.

Mozilla zegt dat het een experiment uitvoert waarbij Perplexity als alternatieve zoekmachine wordt toegevoegd. Dat gebeurt vanaf Firefox 139 en vooralsnog alleen voor een deel van de Amerikaanse, Britse en Duitse gebruikers.

Mozilla wijst ook op de alternatieve mogelijkheid om Perplexity te gebruiken via de zoekbalk. Dat is een nieuwe functie die sinds mei in Firefox zit, waarmee het mogelijk is om in de adresbalk in specifieke websites te zoeken. Gebruikers moeten daarvoor naar de website van Perplexity gaan, een zoekopdracht in de adresbalk invoeren en dan niet op enter drukken, maar klikken op Search with Perplexity. Vervolgens verschijnt de optie om Perplexity als zoekmachine toe te voegen.

In de praktijk zien gebruikers binnen het experiment Perplexity AI in de dropdown van zoekmachines staan, naast de adresbalk. Het vervangt de standaardzoekmachine niet, maar komt er als optie bij. In die dropdown staan al langer alternatieve zoekmachines, zoals Ecosia, of websites, zoals Wikipedia, maar het is voor het eerst dat er een AI-tool op die manier in de browser wordt geïntegreerd.

Volgens Mozilla gaat het om een pilot, bedoeld om gebruikers 'meer keuze in hun zoekgedrag te geven'. "Als de ervaring positief is, kunnen we onderzoeken of we in de toekomst meer AI-antwoorden of zoekopties integreren", zegt het bedrijf.