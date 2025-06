Betaalde zoekmachine Kagi overschrijdt grens van 50.000 abonnees

Kagi's betaalde zoekmachine heeft meer dan 50.000 betalende klanten. Dat is meer dan tweemaal zoveel ten opzichte van januari 2024. Het Amerikaanse bedrijf viert deze mijlpaal met verschillende aankondigingen.

In een blogpost schrijft Kagi dat het iets meer dan drie jaar heeft geduurd om 50.000 abonnees te bereiken. De reclamevrije en op privacy gerichte betaalde zoekmachine kwam namelijk in juni 2022 uit. In januari 2024 stond de teller nog op 20.000 betalende klanten.

Het bedrijf schrijft dat de 50.000 leden onder meer bestaan uit 5000 families en 200 teams en gezamenlijk goed zijn voor bijna een miljoen zoekopdrachten per dag. De eigen Orion-browser is daarnaast al meer dan een miljoen keer gedownload.

Kagi viert de mijlpaal met een gratis variant van Kagi Search. Gebruikers kunnen hiermee vijftig zoekopdrachten uitvoeren, en nog eens honderd na het aanmaken van een account. Het is ook mogelijk om zoekresultaten te delen, ongeacht of ontvangers een Kagi-abonnement hebben. De uitrol van de gratis versie moet binnen twee weken afgerond zijn.

Het bedrijf kondigt ook aan dat openbare en academische bibliotheken wereldwijd een jaar lang gratis toegang kunnen krijgen tot de betaalde zoekmachine. Na twaalf maanden is het mogelijk om de toegang te verlengen voor een verlaagd tarief. Bibliotheken die gebruik willen maken van deze dienst, kunnen toegang aanvragen via de website.