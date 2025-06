Gerucht: Nvidia GeForce RTX 5050 krijgt even snel GDDR6-geheugen als AMD RDNA 4

Nvidia rust de GeForce RTX 5050 voor desktops uit met GDDR6-geheugen met snelheden van 20Gbit/s. Dat zegt de bekende leaker MEGAsizeGPU. Volgens geruchten wil Nvidia deze instapvideokaart in juli op de markt brengen.

MEGAsizeGPU schrijft in een post op X dat de RTX 5050 beschikt over een stroomvoorziening met 3+2 fasen. De eerste drie zijn bedoeld voor de gpu, gevolgd door de andere twee voor het geheugen. Dat is opmerkelijk, aangezien de RTX 4060 voor desktops een enkele fase gebruikt voor de stroomvoorziening van het geheugen.

Opvallend is dat de RTX 5050 de eerste Blackwell-videokaart lijkt te worden die geen GDDR7, maar het langzamere GDDR6-videogeheugen gebruikt. Met een snelheid van 20Gbit/s zou het geheugen van de RTX 5050 overeenkomen met dat van de AMD Radeon RX 9060 XT, RX 9070 en RX 9070 XT. De voor China bedoelde RX 9070 GRE moet het doen met 18Gbit/s.

VideoCardz deelde begin deze maand meer informatie over de RTX 5050. De komende desktopkaart zou 2560 CUDA-cores combineren met 8GB geheugen, een 128bit-geheugenbus en een 130W-tdp. Het gaat om de eerste en waarschijnlijk enige gpu op basis van de GB207-chip. Nvidia zou de RTX 5050 in juli willen uitbrengen.