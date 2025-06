Samsung werkt mogelijk aan goedkopere Galaxy Buds-oortjes

Samsung werkt aan verschillende nieuwe Galaxy Buds-oortjes. Dat blijkt uit een update voor de bijbehorende Controller-app, die Android Authority kon inkijken. Een daarvan is mogelijk gericht op het instapsegment. De specificaties, prijzen of releasedata worden niet genoemd.

Android Authority ontdekte twee nieuwe Buds-producten in Wear OS 10.08.38: de Galaxy Buds Core met code R410 en de Galaxy Buds 3 FE met code R420. Die laatste naam valt op, aangezien het Zuid-Koreaanse bedrijf nog geen opvolger heeft aangekondigd voor de originele Galaxy Buds FE. De Core-naam lijkt te wijzen op een goedkopere instapvariant.

De apk-teardown onthult geen informatie over de specificaties. Het is ook niet duidelijk of en wanneer de nieuwe oordopjes op de markt komen of hoeveel ze moeten kosten. Naar verwachting gaat Samsung meer informatie delen tijdens de onthulling van zijn volgende generatie foldables, die vermoedelijk in juli plaatsvindt.