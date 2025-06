Gerucht: Samsung Galaxy Z Flip7 FE kost in Korea omgerekend 650 euro

De vermoedelijke Koreaanse prijs van de Samsung Galaxy Z Flip7 FE is naar buiten gebracht. De onaangekondigde budgetversie van de klaptelefoon zou 1 miljoen won kosten, oftewel bijna 650 euro.

De Zuid-Koreaanse nieuwspublicatie Sisa Journal heeft de vermeende prijs van de Samsung Galaxy Z Flip7 FE gedeeld. De genoemde vanafprijs van 1 miljoen won is zo'n 500.000 won minder dan de Koreaanse releaseprijs van de Galaxy Z Flip6, die omgerekend minstens 967 euro kostte. In Nederland en België kreeg die telefoon een hogere adviesprijs van 1119 euro mee. Wel kwam het basismodel van de Flip6 met 256GB opslag, terwijl de Flip7 FE naar verluidt wordt geleverd met minstens 128GB opslag.

Volgens Sisa Journal zijn de camera en accu vergelijkbaar met die van de Flip6. Eerder verschenen er al renders van de budgetfoldable, waaruit blijkt dat de Flip7 FE ook wat uiterlijk betreft veel gelijkenissen vertoont met het inklapbare model van vorig jaar. Ook dook het toestel al op in Geekbench, waaruit zou blijken dat de telefoon wordt uitgerust met een Exynos 2400-soc, die eerder in de Galaxy S24-serie gebruikt werd.

Er gaan al langer geruchten over de komst van een Galaxy Z Flip7 FE. Het zou voor het eerst zijn dat Samsung een FE-variant van een foldable uitbrengt. In die FE-serie, ook wel Fan Edition, brengt het techbedrijf goedkopere versies van zijn flagshipsmartphones uit. Het bedrijf doet dat sinds de S20-serie uit 2020. Samsung kondigt de Galaxy Z-toestellen doorgaans aan in juli.