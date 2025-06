IFixit: Joy-Cons van Switch 2 zijn mogelijk net zo gevoelig voor stickdrift

De Joy-Con-controllers van de Nintendo Switch 2 zijn technisch bijna identiek aan de controllers van de eerste Switch. Dat meldt iFixit in een teardownvideo. Er wordt dus niet gebruikgemaakt van de halleffect- of tmr-techniek om de kans op stickdrift te verminderen.

De joysticks van de Switch 2-controllers maken net als het origineel gebruik van potentiometers, heeft iFixit ontdekt. Er zijn dus geen betere sensoren gebruikt, zoals halleffect of tunnelmagnetoresistentie (tmr). Nintendo liet in april al weten dat de Switch 2 geen halleffectjoysticks heeft, mogelijk omdat het magnetisch kliksysteem van de controllers deze sensoren kan verstoren. Wel zei het bedrijf dat de nieuwe sticks 'bestendiger' zijn, al is het niet duidelijk waardoor dat komt.

Behalve de iets andere formfactor zijn de sticks volgens iFixit identiek aan die van de eerste Switch. Ze zijn daardoor mogelijk ook vrijwel even gevoelig voor stickdrift, ofwel spookbewegingen in de joysticks. Nintendo repareerde de Switch-controllers daardoor gratis, ook buiten de garantietermijn, en bood excuses aan voor de problemen. Overigens maken ook de PlayStation 5-controllers gebruik van potentiometers, maar vooral de Joy-Cons leken last te hebben van slijtende sticks.

Het laten repareren van de Switch 2 buiten de garantieperiode is overigens duurder dan bij de eerste Switch. Op de Japanse ondersteuningssite laat Nintendo weten dat het vervangen van één Joy-Con-controller omgerekend 24 euro kost, terwijl dat bij de oorspronkelijke Switch (kosteloze stickdriftreparaties uitgezonderd) 17,30 euro is. Voor het repareren van het moederbord vraagt Nintendo bij de tweede Switch omgerekend zo'n 166 euro, terwijl dat bij zijn voorganger nog 86 euro was. Het laten maken van het lcdscherm is omgerekend 33 euro duurder, de dock 22 euro en de Pro-controller 13 euro. Er zijn nog geen officiële europrijzen van reparaties bekendgemaakt.